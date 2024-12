FOTO: Delia Blaga Covrig, pasiune și devotament pentru dans

Pasiunea pentru dans nu cunoaște limite pentru Delia Blaga Covrig din municipiul Reghin, dragoste pe care o dezvoltă în cadrul Clubului Studio Ballet & Dance Reghin, coordonat de coregraful Ruxandra Mihăilescu.

„Am această pasiune pentru dans din totdeauna, practic de când eram mică. Erau niște balerine într-un film de desene animate și după ce le-am văzut miam zis că vreau și eu să devin balerină. Să tot fi avut eu vreo patru ani când s-a născut această pasiune pentru dans care continuă frumos și în prezent. Nici nu eram la școală când am venit la doamna Ruxandra Mihăilescu și de atunci sunt tot aici la Studio Ballet & Dance Reghin. Să tot fie vreo 10 ani de atunci”, și-a început povestea Delia Blaga Covrig.

Primii pași

„A fost destul de greu la început, fetele erau mai pricepute, iar eu eram cea mai mică dar pe parcurs lucrurile au început să se schimbe. Simțeam la mine o schimbare, o evoluție, fapt pentru care am început să mă antrenez tot mai mult. La început îmi plăcea foarte mult faptul că făceam acrobație și șpagat, ceea ce era mai interesant decât alte exerciții pe care le faci de obicei. Pot spune că mi-a plăcut din prima tot ce făceam la antrenamente. Am zis că asta vreau să fac și spre mândria mea m-am ținut de cuvânt. E puțin dificil faptul că trebuie să îmbin școala cu antrenamentele, dar încerc să mă descurc cât mai bine cu ambele. Când vine vorba de antrenamente, cel mai mult îmi plac acrobațiile și faptul că improvizăm pentru că poți să dai frâu liber imaginației”, spune Delia.

Primul concurs pentru Delia avea să fie lipsit de vreun premiu, câștigul cel mare fiind acomodarea cu atmosfera de competiție. „Se întâmpla la vârsta de 8 ani la Târgu Mureș. Nu știu dacă am luat vreun loc, cert este că a fost debutul meu în materie de competiții. Deși cu fetele din echipă mă înțelegeam bine, la concurs a fost o atmosferă mai ciudată să zic așa pentru că m-am întâlnit cu anumite situații noi pentru mine. Asta până la următorul concurs unde cu același dans am luat un premiu și o bursă în Italia. Din păcate, eram prea mică pentru o participare la un concurs în străinătate. Legat de aspectul competițional, există foarte mari emoții când ești implicat ca și sportiv, ca și participant, în special înainte de intrarea în scenă. Încerc să le transform în emoții constructive, în sensul în care să mă ajute să dansez mai bine pentru momentul care îl am, apoi vin doar emoțiile de dinaintea premierilor care sunt extrem de speciale. Nu trebuie omis aici sprijinul familiei, contează enorm în tot ceea ce fac. Îi simt foarte implicați în tot ce fac, mereu încearcă să mă ajute, să-mi dea sfaturi. La fiecare concurs văd unde am greșit și mereu încearcă să mă încurajeze să fac totul și mai bine. Sunt prezenți la majoritatea concursurilor la care particip. Emoțiile cred că sunt mai mari la ei decât la mine când vine vorba de un concurs”, spune Delia.

Recunoștință marca Barcelona Dance Experience

„Pentru mine cel mai important premiu a fost obținerea unei burse în Barcelona la secțiunea solo. Am luat și pentru grup, dar bursa pentru solo a fost extrem de dragă mie. Așa se face că am fost la Barcelona, am dansat atât singură, obținând Premiul 1 cât și o prezență cu fetele. Experiența din Catalonia a fost de neuitat, a fost poate cel mai frumos concurs la care am participat. S-a văzut că este o diferență între concursurile organizate aici în România și cele de acolo, acelea fiind mult mai profi organizate. Spun asta deoarece cei de afară sunt mai punctuali, pun bază foarte mare pe organizare, pe fiecare detaliu, să nu încalci regulile. În schimb, la noi dacă se decalează programul, nu e cine știe ce bai.

Tot legat de prezența la concursurile internaționale, tot în acest an am participat în Novalja la Internațional Open Dance Croația, tot pe baza unei burse, unde de asemenea ne-am prezentat foarte bine, dovadă locul 2 pe care l-am obținut alături de colegele mele. Sezonul competițional 2024 s-a încheiat la Bistrița cu ocazia Movement Fest România – International Dance Competition, desfășurat în perioada 23-24 noiembrie 2024. A fost un concurs bun, doar că juriul a fost foarte exigent și a dat note destul de rele. Una peste alta, a fost o experiență frumoasă, plus premiile obținute, premiul 2 cu grupul și premiul 3 la secțiunea solo. Dincolo de toate aceste premii, cel mai important câștig legat de dans este acela că menține sănătatea în primul rând, te ajută și cu dezvoltarea psihică pentru că înveți să faci mai multe lucruri odată”, a precizat Delia Blaga Covrig.

Veterana echipei

„Mă simt la fel ca celelalte colege, nici vorbă să mă simt superioară lor pentru faptul că sunt cea mai veche din grup. Nu există așa ceva. Toate ne înțelegem foarte bine, la fel și cu doamna Ruxandra, e o prietenă pentru noi și ne îndrumă foarte bine în tot ceea ce facem. Are așteptări mari de la noi, vrea în permanență să fim perfecte, să avem doar rezultate bune dar în același timp este și o prietenă care ne ajută în momentele mai grele care le avem”, spune Delia.

Delia este elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin. „Pentru colegii mei nu e neapărat o diferență faptul că fac dans, dar cu toate acestea sunt uimiți când le spun de competițiile internaționale la care particip precum și de premiile obținute acolo. De regulă, fetele sunt mai curioase decât băieții de ceea ce fac legat de dans. Legat de viitor, următorul pas important pentru mine este liceul. Dacă va fi să fie în alt oraș decât Reghinul, probabil nu voi mai putea continua cu antrenamentele, dar dacă liceul va fi la Reghin, voi continua această relație de iubire cu dansul. Probabil că voi continua să fac mișcare și pe viitor, cu siguranță voi simți lipsa antrenamentelor, a bucuriei de a face mișcare, dans, și atunci e greu să te desparți definitiv de ceea ce ai făcut 10 ani”, afirmă Delia.

Ruxandra Mihăilescu: „Este mereu la înălțime!”

Nu puteam încheia povestea de dragoste dintre Delia și dansul sportiv fără cea care contribuie din plin la formarea ei, antrenoarea coregraf Ruxandra Mihăilescu, coordonatorul Studio Ballet & Dance Reghin.

„Delia este veterana grupului. Pe lângă faptul că foarte frumoasă, drăgălașă, delicată, bine crescută, este foarte motivată încă de la început. A venit cu un scop, să danseze și să facă treabă. Încă de mică a fost extrem de ambițioasă și acest lucru a propulsat-o mereu în frunte. De câțiva ani ea este mereu pe podium, ori în cadrul grupului ori la secțiunea solo, este mereu la înălțime. Este foarte muncitoare, nu numai la orele noastre, ci și în timpul liber, în vacanțe vine cu idei noi, se informează, urmărește tot felul de spectacole de dans fapt pentru care colaborarea noastră e foarte, foarte bună. Pot spune că a ajuns la un nivel de performanță foarte bun. Spun astea deoarece noi concurăm cu școli de dans care fac zilnic dans. De asta sunt mândră și mă bucur pentru fetele noastre, noi ne întâlnim de doar două ori pe săptămână și ele ajung să concureze cu fete de performanță. De aceea și eu le consider pe cele zece fete ale noastre ca fiind grupa de performanță. Relația dintre Delia și colegele ei de grup este foarte bună. Este o colegă bună, le ajută pe fetele mai mici întotdeauna. Cât privește viitorul, clar, o văd la Medicină pentru că își dorește foarte mult să-și urmeze sora mai mare. Legat de dans, cred că va continua, dat fiind faptul că este un hobby pentru ea de care cu greu te poți despărți. Trăiește dansul, face parte din el. Nu știu unde viața o va duce pe Delia în viitor, ce va alege să facă în viață, știu doar că eleganța și grația care o are nu va dispărea niciodată. Sunt convins de acest lucru”, a punctat Ruxandra Mihăilescu.

Alin ZAHARIE