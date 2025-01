„Vatra satului – Tradiții și Credință”, la Neagra

Asociația Culturală „La poale de Călimani” din Lunca Bradului a păstrat tradiția organizând și a organizat a VIII-a ediție a evenimentului „Lada de zestre”. Intitulat „Vatra satului – Tradiții și Credință”, evenimentul a fost găzduit de Casa Jăbilor din localitatea Neagra, comuna Lunca Bradului, loc de poveste păstorit de familia Moldovan.

„Iată-ne cu drag și bucurie prezenți aici la Casa Jăbilor, locația gazdă a acestei frumoase sărbători. Din 2017 am desfășurat evenimentul cultural „Lada de zestre” la Muzeul Ciobotă-Petruț din Lunca Bradului. Din acest an am hotărât să ieșim din vatra satului și am poposit în satul veciun Neagra, locul de unde-mi trag rădăcinile, tatăl meu fiind de loc din acest sat. Spre bucuria noastră am găsit aici oameni care susțin tradițiile, portul popular românesc și nu numai care au fost alături de noi și ne-au susținut pentru acest eveniment cultural deosebit”, a spus Rusalina Petruț, președintele Asociației Culturale „La poale de Călimani”.

Întâlnire între prieteni

La rândul său, Claudiu Moldovan, cel care, alături de familie păstorește Casa Jăbilor din localitatea Neagra, comuna Lunca Bradului, s-a declarat încântat de postura de a găzdui un eveniment cultural menit să pună în valoare tradițiile. „Este casa părintească a tatălui meu, demontată și relocată în acest loc minunat și liniștit. Despre acest proiect pe care noi l-am numit Casa Jăbilor, pot spune că este un vis de-al meu încă din copilărie. De mic mi-am dorit să restaurez o casă veche în care să pot păstra câteva din tradițiile românești. Spre bucuria mea și a familiei mele, acest vis a devenit realitate”, a precizat Claudiu Moldovan.

În cadrul evenimentului au avut loc discuții tematice despre tradițiile şi semnificația sărbătorii Sfântului Nicolae, Postul Crăciunului şi colindele satului românesc, expoziții de fotografii vechi şi icoane cu tematică religioasă, precum și o mică şezătoare, prilej pentru cei prezenți de a depăna poveşti şi tradiţii străvechi. Sărbătoarea de la Casa Jăbilor s-a dovedit a fi o frumoasă întâlnire între prieteni la care au onorat cu prezența personalităţi marcante ale culturii mureşene.

Momentele artistice oferite de Grupul „Crenguță de Brad” din Reghin, coordonat de doamna Sorina Bloj au completat programul ceie de a VIII-a ediții a evenimentului „Lada cu Zestre” organizat de Asociația Culturală „La poale de Călimani”.

„A VIII-a ediție a evenimentului cultural „Lada de zestre” a adunat, cu adevărat, într-un cadru natural feeric, de început de iarnă, oficialități ale comunelor Lunca Bradului, primarul Vultur Petru și Stânceni, primar Bicăjan Ștefan, ziariști, prieteni iubitori de tradiții și obiceiuri între care și Grupul vocal-folcloric „Crenguța de brad, părintele prof. dr. preot Citirigă Vasile și părintele preot paroh Vasile Valentin Gherman care slujește la Biserica cu Hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din Reghin, cântărețul bisericesc Rus Petru din Toplița și un numeros public. Fiind chiar în ajunul zilei în care l-am prăznuit pe Sfântul Nicolae, părintele paroh Vasile Valentin Gherman, după ce a binecuvântat printr-o rugăciune numeroasa adunare, a evocat viața acestui spirit divin – Nicolae, care este atât de iubit și respectat, și care încă revarsă peste omenire bunătatea și generozitatea sa. Generoși au fost și proprietarii locației unde s-a petrecut acest eveniment complex familia Moldovan la Casa Jăbilor, demn de subliniat fiind faptul că sunt de asemenea păstrători ai unei colecții de obiecte casnice din satele de la poalele Muntelui Căliman și că au reînsuflețit o casă bătrânească, tradițională, moștenită de la bunici, punând-o în circuit, spre a se inspira și odihni sufletește pe toți trecătorii osteniți de vacarmul orașului dezrădăcinat. Mulțumiri se cuvin doamnei Rusalina Petruț pentru încăpățânarea de a păstra pe făgașul sănătos spiritul satului de odinioară, pentru colindele, poeziile, expoziția de icoane, rugăciunile, binecuvântările, festivitatea de premiere, bucatele gustoase…. pe care le-a împărțit cu noi, cu multă generozitate”, a declarat Sorina Bloj, coordonatorul grupului folcloric „Crenguță de Brad” din Reghin.

Alin ZAHARIE