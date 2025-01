FOTO: Unirea Principatelor, în percepția școlarilor din Cașva

Printre instituțiile de învățământ care au marcat Mica Unire s-a numărat și Școala Primară din Cașva, prilej pentru elevi să rememoreze momentul istoric din urmă cu 166 de ani.

„În acest an pe 24 ianuarie s-au împlinit 166 de ani de la Unirea Principatelor Române, unirea Moldovei cu Țara Românească înfăptuită prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate. „Mica unire”, așa cum mai este numit acest eveniment, a însemnat nașterea statului român modern, nucleul in jurul căruia toate teritoriile locuite de români se vor uni pentru a se îndeplini visul de veacuri al acestora, România Mare. Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani, realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind programul unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la modernizarea ţării. După 166 de ani de când a avut loc Unirea Principatelor Române, ziua de 24 ianuarie ne-a făcut din nou să retrăim, cel puțin la nivel de poveste, acești câțiva pași făcuți de strămoșii noștri pentru tot ce înseamnă astăzi România. Mica Unire a fost celebrată si la Școala Primară din Cașva, deși suntem o unitate mică, cu elevi mititei de clase primare, unitate ce aparține de Liceul Silvic ,,Regele Mihai I” Gurghiu, ne străduim să nu lăsăm să treacă nemarcat nici un eveniment important ce a marcat istoria poporului român”, a precizat prof. Elena Matei.

În acest an aniversarea Unirii Principatelor s-a desfășurat sub forma unui proiect educațional local intitulat „Unirea Principatelor în percepția școlarilor mici”. Acesta a cuprins activități specifice desfășurate pe tot parcursul săptămânii.

„Am avut ateliere de creație pentru domeniul arte vizuale și activități practice, ne-am familiarizat cu personalitatea și importanța domnitorului Alexandru Ioan Cuza la ora de istorie, ne-am familiarizat cu harta unirii și am comparat-o ce cea actuală la ora de geografie, ne-am împrietenit cu Moș Ion Roată la orele de limba și literatura română am numărat reformele lui Cuza, am calculat și am descoperit câți ani aniversăm de la Mica Unire la orele de matematică, am identificat soluții să-l scăpăm pe Moș Ion Roată de rușinea produsă de boier la ora de civică, am aflat cum l-a îmbunat Moș Ion Roată pe ,,boierul cel bătrân , cu barba mare, sură, si cu un anteriu lung, cu guler de jder,, apoi am exersat noi ,,Hora Unirii ” la orele de muzică și mișcare iar joi am îmbrăcat cu mândrie ia, ne-am pregătit baloane tricolore și stegulețe apoi ne-am ,,dat mână cu mână,, la Hora Unirii în curtea școlii așa cum ne-am priceput noi mai bine. Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş sau Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitori români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA. Noi, cadrele didactice suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de Alexandru Ioan Cuza”, a subliniat prof. Elena Matei.

