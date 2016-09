INCREDIBIL! 82 de şcoli şi grădiniţe din Mureş, neautorizate de pompieri

Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Horea” al judeţului Mureş, col. Dorin Oltean, a prezentat marţi, 27 septembrie, cu ocazia unei întâlniri de lucru organizată de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, o listă cu 82 de unităţi de învăţământ din Mureş care funcţionează fără aviz sau autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.

Informările ISU din august 2016, ignorate?

Potrivit şefului ISU „Horea” al judeţului Mureş, responsabilitatea remedierii situaţiei intră în competenţa primăriilor pe raza cărora funcţionează respectivele unităţi de învăţământ. „Încă avem la nivelul judeţului unităţi de învăţământ care nu au aviz sau autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor. Am făcut toate demersurile, am informat Instituţia Prefectului, preşedintele Consiliului Judeţean şi printr-o adresă am comunicat fiecărei primării ce obiective aveţi în cadrul unităţii administrativ-teritoriale care nu sunt avizate sau nu sunt autorizate din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor”, a afirmat col. Dorin Oltean. „În baza Legii 307, articolul 19, litera c, sunt obligaţiile dumneavoastră, a primarilor, pentru a rezolva aceste probleme”, a completat col. Dorin Oltean, conform căruia ISU „Horea” al judeţului Mureş a transmis, în luna august 2016, informări tuturor primăriilor din judeţ. „Fiecare primar a fost informat nu numai cu privire la aceste obiective. La toate obiectivele care sunt în baza de date a Inspectoratului şi care nu deţin autorizaţii de funcţionare. Fiecare primar a primit o asemenea adresă, în care erau şi unităţile de învăţământ şi alte obiective”, s-a adresat col. Dorin Oltean primarilor şi secretarilor de unităţi administrative prezenţi la şedinţa de lucru din Sala mare a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş.

„Lista neagră” prezentată de şeful ISU Mureş:

– Şcoala Gimnazială Acăţari;

– Şcoala Gimnazială „Palko Attila” Aluniş;

– Şcoala Gimnazială Saeş;

– Şcoala Gimnazială Dedrad;

– Şcoala Primară Goreni;

– Şcoala Primară Şoimuş;

– Şcoala Primară Cinda;

– Grădiniţa cu Program Normal Bistra Mureşului;

– Şcoala Gimnazială Bistra Mureşului;

– Şcoala Gimnazială Dumbrăvioara;

– Şcoala Gimnazială Tonciu;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Periş;

– Şcoala Gimnazială Periş;

– Şcoala Gimnazială Gurghiu;

– Şcoala Primară Şardu Nirajului;

– Şcoala Gimnazială „Mirona” Reghin;

– Şcoala Gimnazială Nr. 4 Apalina Reghin;

– Clubul Sportiv Şcolar Sighişoara;

– Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Sighişoara;

– Clubul Copiilor Sighişoara;

– Şcoala Gimnazială „Radu Popa” Sighişoara;

– Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureş;

– Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureş;

– Colegiul Naţional „Unirea” Târgu-Mureş;

– Universitatea de Arte Teatrală Târgu-Mureş;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 15 Târgu-Mureş;

– Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu-Mureş;

– Şcoala Postliceală „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş;

– Fundaţia Ecologică „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş;

– Grădiniţa cu Program Normal Parohia Reformată Târgu-Mureş;

– Şcoala Generală şi Grădiniţa „Omega” Târgu-Mureş;

– Spaţii pentru educaţie şi învăţământ – Parohia Reformată Cetate Târgu-Mureş;

– Liceul Vocaţional de Artă Târgu-Mureş;

– Şcoala Gimnazială Nadeş;

– Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure;

– Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului;

– Şcoala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului;

– Şcoala Primară „Ioan Iacob” Lăureni;

– Şcoala Primară Sântana Nirajului;

– Şcoala Primară Moşuni;

– Şcoala Gimnazială Şardu Nirajului;

– Şcoala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet;

– Grădiniţa cu Program Normal Pogăceaua;

– Şcoala Gimnazială Răstoliţa;

– Grădiniţa cu Program Normal Răstoliţa;

– Şcoala Primară Coasta mare;

– Şcoala Gimnazială „Vasile Oprea” Sânmărtinu de Câmpie;

– Şcoala Gimnazială „Ioan Dacian” Saschiz;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Saschiz;

– Grădiniţa cu Program Normal Sâncraiu de Mureş;

– Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi” Sângeorgiu de Mureş;

– Şcoala Gimnazială Vasile Pop Cipăieni;

– Şcoala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie;

– Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureş;

– Şcoala Generală Chinari;

– Grădiniţa cu Program Normal Chinari;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Sântana de Mureş;

– Grădiniţa cu Program Normal Solovăstru;

– Şcoala Gimnazială Solovăstru;

– Şcoala Gimnazială Jabeniţa;

– Şcoala Gimnazială Stânceni;

– Grădiniţa cu Program Normal Tăureni;

– Şcoala Gimnazială Vărgata;

– Grădiniţa Vărgata;

– Şcoala Primară Valea;

– Grădiniţa cu Program Normal Urmeniş;

– Şcoala Gimnazială Urmeniş;

– Şcoala Gimnazială Sântioana;

– Grădiniţa cu Program Normal Viişoara;

– Grădiniţa cu Program Normal Voivodeni;

– Şcoala Gimnazială Voivodeni;

– Şcoala Gimnazială Zagăr;

– Grădiniţa cu Program Normal Păsăreni;

– Grădiniţa cu Program Normal Câmpeniţa;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Zau de Câmpie;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Saschiz;

– Grădiniţa cu Program Normal Chendu;

– Grădiniţa cu Program Normal Chirileu;

– Grădiniţa cu Program Normal Lunca Bradului;

– Grădiniţa cu Program Prelungit Glodeni.