Percheziții la persoane bănuite că ar fi produs, deţinut şi comercializat ilegal tutun

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat miercuri, 5 octombrie, cinci percheziţii domiciliare la şase persoane bănuite că ar fi produs, deţinut şi comercializat ilegal tutun, potrivit AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), percheziţiile au fost efectuate pe raza localităţilor Târgu-Mureş, Ogra, Lăscud şi Ceuaşu de Cîmpie, ocazie cu care au fost ridicate peste 500 kilograme de tutun, aproape 20.000 de lei, arome de tutun şi înscrisuri.

„Activităţile au vizat 6 persoane bănuite că ar fi produs, deţinut şi comercializat tutun de fumat, fără să fi încheiat vreun contract de cultură cu unităţi de prim-procesare sau cu producători agricoli de tutun, cum prevăd normele legale în vigoare. Tutunul, cultivat la domiciliile persoanelor bănuite, ar fi fost oferit spre vânzare online, iar ulterior ar fi fost livrat cumpărătorilor, persoane fizice, din întreaga ţară, prin intermediul serviciilor de curierat. În urma percheziţiilor au fost ridicate peste 500 de kilograme de tutun vrac, 56 de kilograme de tutun mărunţit, arome de tutun, 18.250 de lei şi înscrisuri. Prejudiciul produs bugetului de stat urmează să fie stabilit”, se arată în comunicatul IGPR, citat de AGERPRES.

În urma acţiunii de miercuri, nouă persoane au fost conduse la sediul IPJ Mureş pentru audieri.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea a peste 1 kilogram de tutun de fumat, de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş”, se mai arată în comunicat.