Rezultatele din Mureș la proba scrisă a concursului pentru directori

Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

30 de candidați au picat testul

Candidații pentru posturile de director și director adjunct din județul Mureș au susținut proba scrisă a examenului la Liceul „Constantin Brâncuși” și la Gimnaziul „Europa”. Dintre cei 226 de candidați admiși pentru a participa la proba scrisă unul singur nu s-a prezentat. 30 dintre profesorii care au susținut testul l-au picat și nu vor mai putea continua concursul. Referitor în tabelul publicat de ISJ Mureș este specificat că sunt „în curs de evaluare”.

Aici – REZULTATELE CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIILE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN JUDEȚUL MUREȘ LA PROBA SCRISĂ

La ora 17.00, încă mai erau câteva lucrări necorectate. Ilés Ildikó, inspectorul școlar general adjunct al ISJ Mureș era pe holul Liceului „Brâncuși” și superviza finalizarea corectării lucrărilor. „Până la această oră lucrurile s-au desfășurat bine, nu am avut niciun incident. Sincer, eu am avut emoții în momentul când am văzut peste 1000 de oameni care s-au adunat în curtea Inspectoratului Școlar, formând comisiile. Mă gândeam: oare ce se va întâmpla? Dar oamenii au fost foarte civilizați, au venit cu drag și cred că lucrurile au decurs bine. Mai ales având în vedere numărul mare de persoane care au participat”, a declarat Ilés Ildikó.