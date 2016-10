Vizi Imre, alături de copiii diagnosticați cu cancer

Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer” și artistul Vizi Imre repun pe scenă, în data de 17 noiembrie, la Teatrul Național din Târgu-Mureș, concursul de cântece caritabil „Sing for the Moment”. Concursul este organizat cu scopul de a aduna fonduri pentru organizarea unei tabere destinată copiilor diagnosticați cu cancer.

La ediția de anul trecut, 150 de participanți tineri, frumoși și talentați au susținut 21 de momente de excepție, încântându-i cu talentul lor pe cei peste 450 de mureșeni prezenți la eveniment. Intrarea la concert va consta într-o donație din partea spectactorilor, cei prezenți având astfel posibilitatea de a contribui la organizarea taberei pentru copilașii greu încercați.

„Mi-am dat seama că pot schimba lumea și prin pași mici”

Artistul Vizi Imre a povestit, pe Facebook, cum a început să se implice în aceste proiecte menite să-i ajute pe oamenii suferinzi.

„În urmă cu mai mulți ani, am cântat, împreună cu alți artiști locali din Târgu-Mureș, la un concert caritabil pentru un om care suferea, dacă nu mă înșel, de leucemie. Eu îl cunoșteam pe cumnatul lui, care ne-a invitat să ajutăm. Pe atunci eram cunoscut local. Am facut concertul, am strâns bani, nici nu știu, nici nu mă interesa câti s-au strâns, eram bucuros că am putut să ajut. Au trecut, cred, chiar și 5 ani și într-o zi mă opresc un el și o ea din blocul vecin, mă salută, iar el îmi mulțumește frumos pentru ajutor și îmi spune că el este cel pentru care am strâns atunci banii. Și au început să-mi povestească de cum a evoluat situația și cum s-a făcut bine și că încă trebuie să aibă grijă să nu răcească, dar totul este spre bine. Mi s-au înmuiat genunchii. În momentul acela am simțit o emoție și o fericire enormă și mi-am dat seama că pot schimba lumea și prin pași mici. De atunci, în fiecare an, susțin concerte sau evenimente caritabile, pentru că atunci eram cunoscut local, dar acum sunt cunoscut național și pot să atrag oamenii pentru o cauză. Din acest motiv organizăm pentru a doua oară „Sing for the Moment”, un concurs de cântat în care câștigătorul primește o piesă de la mine și sunt și alte premii, dar cel mai mare premiu este faptul că împreună strângem fonduri pentru „Champ Camp”, o tabară organizată special pentru copiii care se luptă cu cancerul”, a transmis, pe Facebook, artistul Vizi Imre.

Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer” s-a înființat in 2007 de către părinții unui copil supraviețuitor de cancer. Scopul principal al asociației este de a susține copiii diagnosticați cu leucemie și cancer tratați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, Clinica Pediatrie I, Compartiment Hemato-Oncologie, având în evidență, în prezent, 40 de copii din județul Mureș, dar și din alte județe.