FOTO: Trofeul “Mureș, dorurile tale…” adjudecat de Răzvan Porime

Casa de Cultură Municipală “Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit în perioada 27-28 octombrie a IV-a ediţie a Festivalului-concurs de interpretare a cântecului popular “Mureș, dorurile tale…”, eveniment organizat de Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională și Educaţie Artistică Mureș în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin și Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară” Reghin.

14 concurenți la start

Concursul a reunit la start 14 concurenți, Andrei Ionel Bumbu, Maria Emanuela Cîmpean, Larisa Cotoi, Dina Miruna Andreea, Adriana Dunca, Loredana Gor, Maria Grama, Alex Naghi, Adina Nistor, Dorina Iuliana Oprea, Răzvan Porime , Adela Săbăduș, Daiana Suciava, Raul Andrei Tamba, atent supraveghiați de un juriu format din Ciprian Istrate, președinte, Maria Borzan, cercetător științific la Muzeul de Etnografie Reghin, Maria Costea Lircă, redactor muzical Radio Târgu-Mureș și Iulian Praja, directorul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Proba de concurs a avut loc joi, 27 octombrie, completată de recitalurile susținute de soliștii Anca Branea, Mihaela și Ciprian Istrate, Robert Târnăveanu, Adriana Sita, Grupul vocal ”Maris”.

Maria Precup: ”Sunt mândră că sunt româncă”

Momentul culminant al festivalului a avut loc vineri, o dată cu anunțarea câștigătorilor, nu înainte ca oficialitățile prezente să salute momentul de sărbătoare adus de festivalul “Mureș, dorurile tale…” ”Este o vorbă care uneori pare banală : sunt mândru că sunt român. Sunt mândră că sunt româncă pentru că avem în sală români care și-au crescut astfel copiii, fapt pentru care merită toate felicitările. Felicitări că aveți curajul să faceți eforturi extraordinare pentru ei. Mă bucur că îmi oferiți posibilitatea să port tricolorul, să fiu mândră, să trăiesc alături de dumneavoastră acest eveniment fapt pentru care vă felicit pe toți. Toți concurenții au fost extraordinari, și chiar dacă vor fi doar unii câștigători, sunt sigur că pe viitor le va veni rândul la toți să câștige”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin. La rândul său Alexandru Cîmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a adresat mulțumiri celor care au făcut posibil ediția din acest an a festivalului. ”Sunt mândru că sunt reghinean pentru că iată, aici în municipiul Reghin cultura, folclorul se află la ele acasă datorită unor oameni deosebiți. În acest sens vreau să adresez felicitări în primul rând doamnei primar Maria Precup, Consiliului Local Reghin, care fac ca arta, cultura, tradițiile să fie acasă aici la Reghin. Felicit de asemenea orchestra condusă de Ioan Conțiu, precum și pe toți concurenții, în mod special pe cei care au câștigat locurile pe podium”, a spus Alexandru Cîmpean. Valoarea concurenților a fost subliniată de juriu, toți fiind declarați câștigători de către Ciprian Istrate, președintele juriului. ”Pentru mine toți concurenții au fost deosebiți, fiecare dintre ei are ceva particular, ceva specific, dar în primul rând ceea ce ne leagă pe noi este dragostea față de neam, de țară, de tradiții. Toți au primit din partea mea nota maximă, cu toți sunt câștigători, deși, dat fiind faptul că este un concurs, cineva trebuie să fie pe locul 1. Asta nu înseamnă foarte mult pentru ceilalți, doar că trebuie mult mai multă muncă ca data viitoare să fie ei pe primul loc”, a declarat Ciprian Istrate, președintele juriului.

Răzvan Porime, marele câștigător

Emoțiile concurenților au luat sfârșit o dată cu anunțarea câștigătorilor, respectiv Raul Andrei Tamba – Mențiune, Adina Nistor – Locul 3, Maria Grama-Locul 2, și Dina Miruna Andreea-Locul 1. Trofeul “Mureș, dorurile tale…” ediția 2016 i-a revenit lui Răzvan Porime. ”Doresc să mulțumesc juriului pentru că a avut încredere în mine, și mi-a oferit acest premiu minunat, Trofeul “Mureș, dorurile tale…”. ”Este primul mare premiu primit de mine, care este cu atât mai valoros cu cât el vine din partea oamenilor din județul pe care îl reprezint oriunde în țară. Mulțumesc de asemenea celor care mă susțin zi de zi, părinților mei, viitoarei mele soții, viitorilor mei socrii, publicului că a fost prezent alături de noi și care ne-a încurajat cu aplauze de fiecare dată, aplauzele fiind cea mai mare putere pe care o poate primi un artist. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ținut sănătos și mi-a dat putere să fiu aici pe această scenă”, a spus Răzvan Porime. Seara s-a încheiat cu recitalurile susținute de câștigătorii festivalului și de soliștii Alexia Aștelian, Cosmin Cotârlă, Vlăduța Lupău, Dorina Oprea, Nicolae Mureșan și Nicolae Mureșan jr.