VIDEO: Kelemen Hunor: „ Ar trebui să nu fim mereu nevoiți să ne dovedim inocența în fața organelor de forță”

Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania a organizat o manifestare publică pentru susținerea învățământului confesional din Tîrgu-Mureș. Protestul pentru susținerea Liceului Teologic Romano-Catolic și de solidarizare cu Tamási Zsolt-József, directorul liceului, care este urmărit penal în cazul înviințării instituției de învățământ, a avut loc sâmbăta, 12 noiembrie 2016, începând cu ora 15.00, pe Bulevardul Cetății din Tîrgu-Mureș.

„Nu lăsăm școla”

Holló László, președintele Consiliului Director al Fundației Statusul Romano-Catolic, le-a vorbit celor peste 2000 de persoane care s-au adunat pe Bulevardul Cetății despre istoricul construirii clădirii și despre învățământul confesional catolic. Acesta a menționat faptul că și reprezentanți ai Școlii Ardelene au studiat în școli catolice. De asemenea, Holló László a făcut referire la faptul că există o anchetă deschisă și în cazul restituirii clădirilor de pe strada Mihai Viteazu. „Procedura de restituire este anchetată în momentul de față și se află sub semnul întrebării. Suntem aici pentru că printr-un șir de compromisuri am reușit să refondăm Liceul Teologic Romano-Catolic. Suntem aici să semnalăm aceste atacuri împotriva liceului nostru – nu este bine pentru nimeni”, a spus reprezentantul Statusului Romano-Catolic, conform traducerii oficiale, asigurată de organizatorii manifestării.

„Directorul nostru Zsolt-József este forțat la inactivitate. După ce în 2006 în interpelarea parlamentară (…) timp de zece ani procesul de restiruire a fost stopat. Suntem aici, pentru că începând cu vara anului acesta, ni s-au refuzat 16 cereri. Suntem aici, pentru că cele pe care le-am primit înapoi, două imobile, se vrea anularea restituirii. În ciuda faptului că am câștigat procesul (…) Se utilizează fiecare mijloc, ca să fie mai greu procesul, ca să fie imposibilă funcționarea Liceului Teologic Romano-Catolic. (…) Suntem aici pentru noi înșine. Vă mulțumesc frumos că ați venit aici și că ne sprijiniți în apărarea comunității noastre, să fiți binecuvântați cu toții și să ne ajute toți sfinții în rezistența noastră! Nu lăsăm școala!”, a spus Holló László în încheierea discursului său.



După rugăciunea rostită de preotul unitarian, Nagy László, a vorbit Márton Gyöngyvér, profesor universitar la Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste a Universității Sapienția, care a luat cuvântul în numele părinților elevilor Liceului Romano-Catolic. Înainte, actrița Kilyén Ilka, prezentatoarea evenimentului a rostit câteva cuvinte despre directorul Tamási Zsolt și despre situația liceului. „Este un păcat să se înființeze o școală catolică? Nu este. Acesta este un serviciu adus comunității”.

Reprezentanta părinților: „Nu înțelegem care este intenția”

„În primul rând, așa vrea să vă spun că atât noi, părinții, cât și elevii, suntem complet satisfăcuți cu educația spirituală și morală din liceu. Tamási Zsolt și comunitatea de profesori au prestat o muncă excelentă”, a spus Márton Gyöngyvér, conform traducătorului. Apoi, a menționat faptul că învățământul catolic are o tradiție importantă în Europa și a vorbit despre învățământul românesc făcând referire la rezultatele slabe de la examenul de Bacalaureat. „Tocmai de aceea nu înțelegem care este intenția organului care face investigația. În școală, la admiterea pentru clasa a IX-a ultima notă a fost 8,04”, a spus Márton Gyöngyvér, amintind și rezultatele bune ale lui Tamási Zsolt la concursul pentru posturile de director în unitățile de învățământ preuniversitar.

„Din parte comunității părinților aș dori să semnalez că dacă organele de investigație o să găsească, totuși, că nu a fost legală fondarea școlii, noi, părinții, în interesul celor 400 de elevi, vom cere să se facă o Ordonanță de Urgență guvernamentală ca să se legalizeze situația Liceului Teologic Romano-Catolic. Există cerere și există profesionalism și știm că legile din România fac posibil acest lucru”, a transmis Márton Gyöngyvér.

Corpul profesoral, susținere pentru director

Următorul care a luat cuvântul a fost profesorul Székely Szilárd, vorbind și în numele corpului profesoral al Liceului Romano-Catolic, care în deschiderea discursului său a subliniat faptul că cei adunați la protest nu vor nimic rău. „Noi, comunitatea de profesori și comunitatea de angajați ai Liceului Teologic, nu vrem nimic rău. Noi vrem doar să ne facem treaba”, a spus Székely Szilárd. Apoi a lăudat elevii școlii și a vorbit apreciativ la adresa părinților acestora. „Vă mulțumim pentru încrederea prin care v-ați pus soarta copiilor voștrii în mâinile noastre. Dumnezeu a binecuvântat școala cu un director care a lucrat cu o energie incredibilă pentru această școală fără de care această școală nu ar exista. (…)Zsolt, noi suntem alături de tine! Credem în ceea ce ai făcut și credem că nu ai nimic fără să fi convins că este lucrurl potrivit de făcut. Credem că ai avut intenții bune!”, a mai spus profesorul.

Apoi le-a mulțumit reprezentanților bisericilor, statusului și reprezentanților „din viața publică” ai comunității maghiare. „Știm că este campanie electorală și nu vrem că școala noastră să depindă de actorii politici care ar utiliza această situație ca temă de campanie. Stimate doamne și stimați domni, noi suntem pedagogi și nu politicieni. Institutul nostru este într-o situație grea și acceptăm orice ajutor, de oriunde ar veni. Trebuie să avem încrdere că nimeni nu va profita de aservirea noastră, nici pentru campanie, nici pentru contra-campanie”, a transmis Székely Szilárd.

„Ne este foarte greu să înțelegem care este decizia legală și care este decizia politică”

În continuare, a urcat pe scenă, Kali Edina, elevă în clasa a XII-a A a Liceului Romano-Catolic. „Știam că există niște oameni entziaști care se ocupă de această cauză (…) Știam că clădirea este dată și că a fost clădită de bunicii și străbunicii noștri. Știam că există profesori excelenți și oameni ai biserici care o să ne învețe în limba noastră maternă cu profesionalism maxim. În 2015, visul nostru s-a împlinit. Am început clasa a XI-a deja în Liceul Romano-Catolic Teologic”, a spus Kali Edina, conform traducerii oficiale. Eleva a studiat înainte în cadrul Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”. Apoi, a apreciat munca directorului Tamási Zsolt. „Ne este foarte greu să înțelegem care este decizia legală și care este decizia politică și nu înțelegem care este conexiunea dintre cele două. Ceea ce știm sigur este că vrem să învățăm în limba noastră maternă, în școala noastră proprie și pe baza acestora vrem să fim cetățeni egali ai acestei țări”, a spus eleva Liceului Romano-Catolic.

„Se întâmplă niște evenimente care ne fac nesiguri și chiar și cu mintea de copil ne punem întrebarea: vom lăsa ca evenimentele să ia o astfel de turnură. Vom lăsa ca părinții noștri, profesorii noștri, comunitatea noastră și drepturile pentru care ei s-au luptat să fie luate de la noi. V-aș ruga să nu lăsăm acest lucru”, a mai spus Kali Edina, exprimându-și solidaritatea cu directorul liceului și i-a îndemnat și pe cei prezenți la manifestare să fie solidari.

„Lucrurile care pentru ceilalți sunt normale, nouă nu ni se permite să le facem”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a adresat maghiarilor adunați la protest ca reprezentant al Statusului Romano-Catolic.

„Ca membru al Adunării Generale a Fundației Statusul Romano-Catolic am venit aici pentru că suntem foarte dezamăgiți și supărați, am venit aici pentru că noi credem în adevăr și în justiție. Credem că nu poate fi închisă școala noastră doar prin autoritate, credem că domnul Ștefan Someșan (șefului Inspectoratului Școlar Județean Mureș — n.r.) nu a comis o ilegalitate în momentul în care a permis pentru refondarea Liceului Catolic. Suntem supărați pentru că ni se pare că în cei 100 de ani trecuți parcă nu s-ar fi schimbat nimic. Suntem supărați pentru că experiența noastră, tot ce am făcut prin muncă asiduă, încearcă să ni se ia și suntem supărați pentru că tocmai când ne-am adunat puțin, atunci cu aroganță și cu mijloacele puterii ne doboară. Lucrurile care pentru ceilalți sunt normale, nouă nu ni se permite să le facem. Pentru că legea nu se respectă, nici la UMF și nu este nimeni tras la răspundere pentru acest lucru”, a spus Kelemen Hunor, conform traducerii oficiale.

„Cui și cu ce au făcut rău Tamási Zsolt și Liceul Teologic Romano-Catolic?”

„În momentul în care imobilele ni se restituie, institutelor care vor să fie repornite nu li se permite să se repornească. Noi cerem înapoi bunurile care ni s-au luat și școlile care ni s-au închis în timpul comunismului. Întreb împreună cu dumneavastră, cui și cu ce au făcut rău Tamási Zsolt și Liceul Teologic Romano-Catolic. Nici biserica, nici Tamási Zsolt, nici inspectorul nu au făcut nimic rău pentru nimeni, nu au luat bunul nimănui, nu au făcut nicio ilegalitate. Suntem aici ca să spunem aceasta în fața țării”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Părinții a 400 de elevi se încred în această școală și doresc să își educe copiii aici. Cum să nu fim supărați când vedem că niște denunțători naționaliști ne transmit mesajul că „Nu o să aveți voi aici școală maghiară și nu o să învățați voi aici în limba maghiară. Și nu aveți dreptul să decideți pentru voi!” Suntem și dezamăgiți, și supărați. Suntem și dezamăgiți pentru că aproape de 100 de ani vedem că ceea ce s-a promis în 1918 nu este respectat. Suntem dezamăgiți pentru că vedem că lucrăm degeaba, pentru că îmbogățim România cu taxele noastre, cu impozitele noastre și vedem că deși am pornit-o pe un drum bun, noi, maghiarii din Transilvania, și în respectul mutual am reușit să obținem niște rezultate, totuși acestea se întorc împotriva noastră”, consideră Kelemen Hunor.

„S-a naționalizat, renaționalizat și Colegiul „Székely” (clădirea Colegiului Național „Székely Mikó” din Sfântu Gheorghe – n.r.) (…) Nu vom renunța și nu dăm înapoi, de asta suntem aici. (…) Avem credința și ne ținem speranța în viață să trăim într-o țară în care traiul comunitar să nu fie afectat. Acestea pentru că țara noastră, poate să fie țara noastră a tuturor. Ar trebui să nu fim mereu nevoiți să ne dovedim inocența în fața organelor de forță”, a mai spus președintele UDMR.

În finalul discursului său, Kelemen Hunor a vorbit despre invitația care fusese adresată participanților la manifestare de a aduce câte o carte care să fie donată bibliotecii Liceului Romano-Catolic. „Cartea este arma și armura noastră. Suntem aici ca să spunem împreună: apărăm și nu lăsăm școala!”, a încheiat acesta.

Înainte ca cei prezenți să pună pe scenă carțile care au fost preluate de elvi ai liceului, Kilyén Ilka a citit câteva versuri ale poetului Reményik Sándor.