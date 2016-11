Primarul Florea liniștește și răbufnește în privința Liceului Romano-Catolic

Problema Liceului Romano-Catolic a ajuns și în ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș, după ce părinții copiilor care studiază la acest liceu și-au exprimat îngrijorarea privind soarta școlii și, implicit, a copiilor lor. Prezent la prima parte a ședinței, primarul Dorin Florea a dat asigurări că învățământul în limba maghiară nu este pus în pericol. Însă edilul șef a răbufnit și împotriva celor care transmit live ședințele de consiliu și le-a solicitat aleșilor locali să se gândească la cât de publice ar trebui să fie ședințele de Consiliu.

Înainte ca aleșii locali să intre pe ordinea de zi a ședinței convocate pentru 24 noiembrie au votat pentru a permite ca reprezentanta părinților elevilor care studiază la Liceul Romano-Catolic să adreseze o petiție deliberativului. Votul a fost pentru, așa că György Annamária a dat citire conținutului petiției.

“Inițiatorii acestei petiții sunt civili din Tîrgu Mureș, fără vreo apartenență politică, părinți din Liceul Romano-Catolic. Cu câtva timp în urmă, directorul școlii copiilor noștri, dr. Tamasi Zsolt, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar inspectorul general, Ștefan Someșan, pentru 30 de zile arest la domiciliu, pe baza acuzațiilor aduse de DNA. Vestea a fost șocantă pentru noi, părinții elevilor, deoarece, pe baza acuzației DNA, înființarea instituției nu a respectat prevederile legale, timp de doi ani, copiii noștri au fost elevii unei școli inexistente. În liceu învață peste 300 de copii – 406 și soarta lor este în joc ceea ce nu poate fi trecută cu vederea din partea noastră. Incertitudinile, eventualele piedici legale privind înființarea școlii nu erau cunoscute de către noi, recentele evenimente sunt privite cu neînțelegere și îngrijorare. Scopul petiției noastre este să solicităm asumarea responsabilității și clarificarea și rezolvarea urgență a sorții școlii de către Peti Andras – fost viceprimar, Horațiu Lobonț – director Direcția Școli (n.a. din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș), domnul Andrei Mureșan – secretar și toți consilierii locali în cel mai scurt timp. Singura alternativă acceptabilă pentru este ca ai noștri copii să își poată continia studiile în Liceul Romano-Catolic, am dori să evităm situația ca acești copii să ajungă în stradă sau printr-o semnătură să fie mutați în alte instituții școlare. Pentru noi, spiritualitatea și valorile reprezentate de instituția în cauză sunt importante, iar cei doi ani trecuți ne-au convins că personalul pedagogic este bine pregătit și au asigurat o formare excelentă copiilor noștri”, a citit reprezentanta părinților.

După lectura conținutului petiției, prezentat atât în limba română cât și în limba maghiară, au intervenit mai mulți consilieri locali.

“În ultimele săptămâni am fost căutat de mai mulți părinți ai căror copii își urmează studiile la acest gimnaziu și toată lumea și-a spus în același sens oful că nu mai fac față acestei situații de nesiguranță la care atât familiile cât și copiii lor sunt expuși. În opinia mea, această problemă trebuie tratată și rezolvată acolo unde a fost generată, din punctul meu de vedere această instituție este Consiliul Local. S-au anulat două hotârâri de consiliu – 268 în parte, 270 din 2014 în totalitate, de către instanță, totuși nu s-a ținut cont de acest lucru, din punctul meu de vedere, astăzi ne aflăm in situația în care nu avem o hotărâre de Consiliu care să existe legalmente și care să certifice înființarea gimnaziului, așa cum prevede și legea. Pe cale de consecință, solicit să se constituie o comisie în cadrul Consiliului Local care să analizeze situația din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere. Doresc ca la această comisie să participe și domnul secretar și un reprezentant al Direcției Școli și, totodată, să demarăm discuțiile și tratativele cu Inspectoratul Școlar Județean, a fost numit recent un nou inspector școlar general, cu care cred că vom putea găsi o soluție comună. Cel mai important lucru pentru noi toți cred că trebuie să fie ca această școală să funcționeze legal, să scoatem din impas pe acești copii și înainte de toate să adoptăm o decizie corectă, dreaptă, dar, mai mult de atât, care să respecte absolut toate criteriile de legalitate, să nu ne mai trezim cu o situație de acest gen”, a spus alesul POL Mark Christian Hermann care a intervenit primul.

Peti Andrei, consilier local UDMR, s-a declarat nemulțumit de faptul că se discută despre o speță care nu este lămurită încă de instanțele de judecată sau care nici măcar nu a ajuns în instanță. “Mă îngrijorează faptul că, odată ce începe o anumită faptă a fi evaluată de organele competente, jumătate din oraș se transformă în experți juriști, toți suntem juriști, fără studii, cu studii, toți avem o părere asupra unor fapte care nu sunt deloc simple și ne place să judecăm oamenii înainte de a fi judecați de instanțele de judecată, nu numai în privința unității școlare, dar și în alte privințe, desi un principiu fundamental de drept este prezumția de nevinovăție. Sunt îngrijorat de abordarea stimaților părinți care vorbesc despre o școală inexistentă și de pericolul pe care îi paște pe copiii lor, să ajungă în stradă. Nu o să ajungă în stradă, după părerea mea trebuie să avem încredere în instituțiile și mecanismele democratice ale administrației publice, care de-a lungul vremii a adoptat foarte multe hotărâri, unele au fost contestate, cele care au fost contestate au trecut orice probă a instanțelor de judecată, altele au căzut și au fost anulate sau revocate parțial sau integral. Dar am mers întotdeauna mai departe. Și în acest caz consider că trebuie să avem încredere că în ceea ce am făcut am fost de bună-credință și că întotdeauna ne-a îndrumat respectul față de lege. Și, și în continuare pornesc de la premisa că noi toți cei care suntem în sală, în afară de valorile fundamentale de care am vorbit, la toate acțiunile noastre am fost limitați și am respectat toate prevederile legale”, a subliniat Peti Andrei.

Novák Csaba, consilier local UDMR, a avut, de asemenea, o intervenție, poate cea mai echilibrată dintre toți aleșii locali care au intervenit. “Specialiștii juriști afirmă că școala funcționează legal, toate diplomele și actele sunt legale și investigațiile nu afectează acest an școlar și cerem doamnei inspector școlar general să trateze cu maximă seriozitate problema de la Liceul Romano-Catolic și să numească cât mai repede un director sau un director interimar pentru a rezolva problemele financiare ale profesorilor”, a spus alesul UDMR.

Primarul Florea liniștește și răbufnește

Prezent la ședință, primarul Dorin Florea a susținut că nu e nicio problemă decât una de interpretare în ceea ce privește înființarea Liceului Romano-Catolic.

“Comunicatul Primăriei din urmă cu două-trei săptămâni cred că a fost cât se poate de clar, cuprinzător și venit într-o perioadă în care chiar să asigure o liniște, atât a părinților cât și a copiilor, și, în general, a orașului în toată compoziția lui, și a românilor, și a maghiarilor. Mai mult, expresia și practica Primăriei Tîrgu Mureș și a Consiliului Local până în prezent a fost de a respecta voința, dorința și tradiția, obiceiurile bune ale orașului. Eu vă transmit cu toată responsabilitatea cât se poate de liniștiți și de calmi. Este o anchetă în desfășurare, care v-o spun pe pielea mea dacă nu o cunoașteți unii, și eu sunt răspunzător pentru ce a hotărât Consiliul Local și nu cumva să credeți că am vreo problemă de insomnie. Sigur că o oarecare îngrijorare, da, dar asta nu înseamnă că la vremea respectivă Consiliul Local a făcut ceva ilegal, și-a arătat oportunitatea pentru o problemă. (…) Deci problema liceului, vă rog să transmiteți tuturor că nu e nicio problemă decât o interpretare pe care o dau acum instituțiile statutului, le verifică, cum firesc și normal, dacă s-au făcut greșeli, vor fi corectate, dar nicidecum nu s-a pus problema inexistenței, a psihozelor, ar însemna să ne negăm noi, toți consilierii de aici, ceea ce au dorit. A mandata un secretar și un director de școli pentru nu știu ce, cred că iarăși ne depășim atribuțiile, Primăria, corpul juridic, hotărârea Consiliului de la vremea respectivă și așa cum e ea cu mici neclarități care trebuie corectate, nu pun în pericol existența învățământului în limba maghiară”, a susținut edilul șef.

Acesta a avut însă o răbufnire și împotriva “derbedeilor” care transmit live ședințele de Consiliu Local și transmit doar ce doresc și a punctat următoarele: “Domnilor consilieri, vă reamintesc drepturile câștigate și pentru care ați militat în acest Consiliu de când sunt primar. Ați dorit o informare corectă a opiniei publice, ați dorit și ați votat ca ședințele să fie, în prima etapă, publice, în prima parte ca să nu împieteze dezbaterile, lejeritatea cu care abordați anumite lucruri. Ați acceptat ulterior ca anumite televiziuni să vină și să dea curs acestor ședințe publice. Dar acum să acceptați într-un mod josnic, provocator, ordinar în care cineva să maculeze și aveți experiența de câteva luni, încontinuu, Primăria să fie sub foc încrucișat a unor derbedei care asta înțeleg”. Întregul discurs îl puteți urmări aici.

Problema transmiterii ședințelor live rămâne

După această intervenție, primarul Dorin Florea a părăsit sala de ședință. Radu Bălaș, consilier local POL, a dat o replică primarului, pe care însă acesta nu a mai avut cum să o asculte. “Constat din nou că asistăm la jigniri în Consiliul Local, domnul primar vrea să ne respectăm între noi, dar se adresează cu cuvântul de derbedei, a repetat de vreo trei ori în discursul dumnealui, cred că nu e frumos și ar trebui să își ceară scuze, știu și eu când mă mai supăr, sunt mai liber la gură, nu cred că totuși, cerând respect în Consiliul Local, tu trebuie să folosești asemenea cuvinte. În copilăria mea existau niște copii care dădeau cu piatra și fugeau, cam așa a făcut acum domnul primar, și-a spus oful, a jignit și a fugit. El spune că ședințele Consiliului Local sunt atât de publice cât vrea dânsul să fie de publice, dar ședințele Consiliului Local chiar sunt publice, că vrea domnul primar, că nu. Iar că cineva filmează și transmite live pe Facebook, probabil că va trebui să ne obișnuim că tehnologia a luat-o înaintea mentalităților cuiva. De asemenea vreau să mai spun că domnul primar propune aici să dezbatem onest și civilizat, dar, și atunci când dezbatem, este o problemă că facem circ. Așa că nu știu cum am putea să îl împăcăm pe domnul primar să participe și el la ședințe, eu promit să îmi dau tot concursul în acest sens să vedem cum ar trebui să fie totul ca să ne bucurăm de prezența domnului primar aici”, a replicat Radu Bălaș.

Problema transmiterii ședințelor live pe Facebook avea să revină de-a lungul ședinței, mai mulți consilieri locali reacționând față de acțiunea POL, Magyari Előd și Dumitru Matei pierzându-și ușor cumpătul. Președintele de ședință, Sergiu Papuc, a susținut, de asemenea, că funcționarii publici din Primărie care participă la ședință nu și-au dat acordul să apară în filmările postate pe pagina unui partid polic și că susține transparența, dar realizată într-un mod corect și complet. Theodora Benedek, consilier local PNL, a cerut ca aceste transmisii live a ședințelor de Consiliu Local să se realizeze într-un cadru instituțional, de către Primăria Tîrgu Mureș.

Potrivit Legii administrației publice locale, ședințele Consiliului Local sunt publice. Cum se asigură publicitatea și caracterul public al ședințelor sunt lăsate însă la latitudinea deliberativului local, în interpretarea noastră.

Ligia VORO