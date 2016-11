Pe acorduri de tango, cu Accord Vibes & Anca Ţurcaşiu

Turneul Naţional „Accord Vibes – Just Tango” va debuta miercuri, 30 noiembrie, la ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Naţional. „Accord Vibes – Just Tango” reprezintă unul dintre cele mai complexe și spectaculoase proiecte de muzică new tango din România și nu numai. Într-o formulă originală: Alexandru Anastasiu- vibrafon, Fernando Mihalache –acordeon și Cezar Knihinschi-contrabas, „Accord Vibes” preia celebrele piese ale lui Astor Piazzola, cărora le conferă un aer de unicitate, prin aranjamentele originale și maniera interpretativă de înaltă clasă. Elementul de culoare este dat de prezența rafinată a Ancăi Țurcașiu, artista reușind prin veleiățile sale, atât muzicale, cât și actoricești să întregească tabloul acestui proiect inedit. „Accord Vibes – Just Tango” reprezintă o poveste seducatoare despre pasiune și abandon, despre exaltare și pierderea de sine în celălalt. Este o poveste despre iubire și suferință, despre fiecare dintre noi. Turneul va continua la București, Ploiești și Brașov.