Prima strigare pentru Marisiensis 2017

Până în 1 martie, studenții, tinerii doctori și farmaciștii pot trimite abstracte din domeniile premedical, medical, chirurgical etc. pentru a fi prezentate în cadrul celei de-a 21 ediție a Congresului Internațional Marisiensis 2017. Congresul va avea loc în perioada 28 martie – 2 aprilie 2017 în organizarea Ligii Studenților din Tîrgu Mureș, la Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș și în spitalele partenere.

“Principalii noştri parteneri, conducerea Universităţii şi cadrele didactice sunt receptivi la inovaţie, se remarcă prin excelenţă academică şi profesională. Congresul reprezintă oportunitatea perfectă de a vă prezenta rezultatele cercetării şi de a lua parte la numeroase cursuri şi workshop-uri în care vor fi prezentate cele mai recente descoperiri. Ajuns la a 21-a ediţie, standardele Congresului sunt ridicate: cadre didactice internaţionale, workshop-uri în cel mai modern centru de simulare din România şi în centrul de medicină de urgenţă, un program social captivant şi cele mai primitoare gazde”, se arată în mesajul lui Mihai-Emmanuel Becica, coordonatorul Comitetului de Organizare.

Pentru mai multe informații, accesati site-ul marisiensis.ro, unde veți găsi actualizări zilnice legate de congres.

Congresul, cea mai importantă manifestare studențească, a reunit în 2016 peste 1.000 de participanți din rândul studenților, 200 de cadre universitare și 200 de cadre medicale. Manifestarea a beneficiat de participare internațională, atât din partea profesorilor invitați pentru cursuri și workshopuri, venind din Marea Britanie, Italia, Turcia, Austria, Ungaria, Spania, cât și din partea participanților activi și pasivi, în special datorită promovării la nivel studențesc internațional și național. În organizarea congresului au fost implicați 146 de voluntari.

For English speakers is posted the following information:

The Students League of Tîrgu Mureș is proud to announce the International Congress for students, young doctors and pharmacists – Marisiensis, which will take place in Tîrgu Mureș, Romania during the 28th of March and 2nd of April 2017 at the University of Medicine and Pharmacy and its hospitals.

Our main parteners the University’s leadership and the teaching staff are all eager for innovation, professional and academical excellence. Our Congress is the perfect opportunity to present your results of research work and to take part to many courses and workshops about the latest discoveries.

Being at the 21th edition, circumstances are promising: international lecturers, the simulation center (the most performant in Romania), the emergency medicine center, a remarkable social program and the most welcoming hosts!

You can visit our website www.marisiensis.ro, which will facilitate your congress experience.

Because of its daily updates you will be always informed about all the new changes, so don’t hesitate to access it!

Marisiensis is waiting for you! This is your chance to be part of something that you’ll never forget.

Best regards,

Becica Mihai-Emmanuel

Coordinator of the Organising Commitee

Foto: Dan Costin Căciulă