Ore „comprimate” din cauza frigului, la Colegiul Naţional „Unirea”

Directorul Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş, Aurora Manuela Stănescu, a declarat miercuri, 11 ianuarie, pentru Agerpres, că programul educaţional a fost scurtat la 40 de minute în ultimele două zile, din cauza unei probleme apărute la sistemul de încălzire în trei dintre sălile de clasă.

„Avem trei săli de clasă în care, din cauza condiţiilor meteorologice sobele de teracotă care au o uzură morală şi fizică extrem de avansată – să ne gândim că au peste 90 de ani – nu au mai făcut faţă randamentului caloric, de aceea am luat decizia ca unitar să efectuăm program cu ore scurte în zilele de 10 şi 11 ianuarie. Pentru cele trei clase am stabilit alte trei săli – respectiv Laboratorul de Chimie, chiar şi Sala Festivă acolo unde programul educativ a permis acest lucru, şi pentru o altă sală de clasă am stabilit un program de intrare în sălile care se eliberează prin activităţile desfăşurate – de Informatică, Educaţie Fizică – astfel încât elevii să îşi poată desfăşura activitatea în mod corespunzător. Vom urmări astăzi dacă se aclimatizează şi dacă atmosfera va fi propice sistemului de învăţământ, de mâine revenim la programul normal”, a declarat Aurora Manuela Stănescu.

Ea a spus că, în colaborare cu Direcţia Şcoli de la Primăria Târgu-Mureş, s-a intervenit prompt, în sensul că au fost achiziţionate arzătoare pentru cele trei sobe de teracotă, au fost înlocuite cele vechi şi au fost montate chedere la geamuri.

Directorul colegiului consideră că deşi se caută soluţii de moment, e nevoie de reabilitarea termică a întregii şcoli, iar aici poate interveni doar proprietarul clădirii, care este Biserica Romano-Catolică.

Potrivit site-ului www.agerpres.ro, Stănescu a precizat că în sălile de clasă care au probleme cu încălzirea – clasa a XII-a C, a XII-a D şi a XI-a D, având între 28 şi 30 de elevi fiecare – temperatura a fost de 18-20 grade Celsius, în restul sălilor temperatura fiind de peste 20 de grade.