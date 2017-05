Medicii mureşeni premiaţi la Cluj, în citadela medicală a Transilvaniei

Cel mai important eveniment al primăverii din domeniul sănătății, Gala Elitelor Medicale Transilvane, a premiat, în prezenţa unui public numeros, excelenţa din domeniul medical. Din judeţul Mureş, au fost premiaţi prof. univ. dr. Benedek Imre, prof. univ. dr Constantin Copotoiu şi şeful de lucrări dr. Daniel Porav.

Cei mai performanți medici, cele mai valoroase cadre universitare, dar și cei mai buni rezidenţi şi studenți au fost răsplătiţi pentru constanţa eforturilor, pentru calitatea cercetării şi, nu în ultimul rând, pentru devotamentul lor faţă de pacienți.

“E în natura noastră să ne autodepășim, să ne dorim să fim mai buni în fiecare zi. E o competiție cu noi înșine, care naște evoluție și plusvaloare socială. Cei care au fost prezenți la evenimentul nostru sunt exemple ale naturii umane perfecționiste. Cei care au vorbit la conferințe, cei care au învățat de la ei, cei care au fost premiați, participanți, invitați. Fiecare om prezent la Gala Elitelor Medicale a fost acolo pentru că își dorește să învețe, să fie mai bun, să-i sărbătorească pe cei mai buni. Dacă vom reuși să creăm o mică parte dintr-o lume mai bună, înseamnă că scopul nostru a fost atins. Sunt mândru şi onorat că am reuşit să dezvolt Gala Elitelor Medicale Transilvane, extinzându-ne în acest an aria la nivelul Transilvaniei, şi să celebrăm împreună excelenţa medicală, oameni valoroşi care au fost premiaţi şi care merită toată stima şi aprecierea noastră!”, a declarat Ioan Geană, organizatorul evenimentului.

Școala de urologie, recunoscută

Municipiul Tîrgu Mureş şi judeţul Mureş au fost reprezentate în cadrul Galei de trei personalităţi marcante ale lumii medicale mureşene, şeful de lucrări dr. Daniel Porav, prof. univ. dr. Constantin Copotoiu şi prof. univ. dr. Benedek Imre.

Urologia este un domeniu în care o generaţie tânără de medici au schimbat destinele a numeroşi pacienţi, utilizând tehnică de vârf pentru a menţine la un nivel cât mai înalt calitatea vieţii acestora. Şeful de lucrări dr. Daniel Porav de la Secţia Clinică de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş a fost unul dintre premianţii galei la categoria Performanță și inovație în domeniul medical.

„Mulţumesc foarte mult organizatorilor pentru acest premiu deosebit pe care l-am primit în faţa dascălilor mei, am urmat cursurile acestei universităţi, dar ţin foarte mult la o persoană deosebită, profesorul Ioan Coman, cel care mi-a fost dascăl, profesor, părinte şi mi-a îndrumat primii şapte ani, până am plecat spre Tîrgu Mureş. De asemenea, vreau să-i mulţumesc şi domnului director Copotoiu pentru tot ceea ce a făcut şi face pentru spital şi pentru noi”, a menționat șeful de lucrări dr. Daniel Porav.

Premiu pentru întreaga activitate

Tot în cadrul acestei gale s-au acordat câteva premii pentru întreaga activitate medicală, iar profesorului universitar dr. Constantin Copotoiu – Președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Tîrgu Mureș l-a primit cu emoţie şi un strop de poezie, emoţionat de cuvintele frumoase cu care a fost primit şi care au motivat premierea sa.

Atunci când medicul practician de o exemplară calitate profesională este dublat de formaţia sa academică, de talentul de formator de la catedră şi de funcţia înaltă la nivel universitar, înseamnă că toate acestea l-au îndreptăţit cu prisosinţă să primească unul dintre premiile galei pentru întreaga activitate pe profesorul universitar dr. Constantin Copotoiu – Președintele Senatului UMF Tîrgu Mureș.

„Mă bucur mult pentru această distincţie şi consider că împreună cu toţi ceilalţi premianţi astăzi avem o zi frumoasă, nu numai meteorologic, dar plină de soare, de lumină şi, în special, de căldură, o zi de neuitat, atunci când organizatorii şi-au îndreptat atenţia şi spre noi. Vin dintr-o şcoală apropiată de Cluj, suntem prieteni, întotdeauna am venit în acest oraş, în citadela medicală a Transilvaniei cu foarte multă plăcere şi voi continua să o fac.

Îmi pare aşa ciudat că avem

atâta vreme pentru ură,

când viaţa nu-i decât o picătură,

între acest moment şi celălalt.

Şi-aşa de trist, de necrezut

că nu privim la cer mai des,

că nu culegem flori, că nu iubim,

noi, care-atât de repede murim. Vă mulţumesc!”, a fost mesajul în proză și poezie al prof. univ. dr Constantin Copotoiu.

Trofeu pentru cardiologie

Cel de-al treilea mureşean care s-a întors cu trofeul acasă a fost prof. univ. dr. Benedek Imre.

Medicina este legată de om în cea mai mară măsură, s-a spus la Cluj, tehnica fiind secundară, ca importanţă, oricât ar fi de avansată. Uneori, însă, cifrele pot spune mai mult decât cuvintele, iar cariera prof. univ. dr. Benedek Imre poate fi exprimată şi aşa: în decursul a peste 40 de ani de carieră a realizat peste peste 4.000 coronarografii, peste 1.000 angioplastii şi stentări coronariene, peste 1.200 angioplastii şi stentări periferice, renale şi carotidiene, peste 6.000 arteriografii şi aortografii, peste 100 ablaţii, studii electrofiziologice, peste 100 implantări de pacemakere şi cardiovertere, peste 15.000 ecocardiografii, peste 100 trombolize intra-arteriale, peste 100 biopsii endomiocardice unui numar de 25 bolnavi. A înființat un spital teritorial la Miercurea Nirajului, care asigură asistenţa medicală a unei populaţii de peste 30.000 locuitori şi a dat în funcţiune 4 unităţi de terapie intensivă.

“Mă aflu în faţa dumneavoastră şi sunt extrem de onorat. Aduc salutul călduros al şcolii de cardiologie mureşene. Nu cred şi nu ştiu, n-am numărat, cred că sunt mai multe, poate sunt mai puţine, dar vă mulţumesc că aţi făcut un inventar.

Se află în faţa dumneavoastră un om care a realizat tot ce a visat, tot ce a visat în domeniul profesiei, cercetării, educaţiei şi familiei. Acest lucru este în puterea multora. Mă gândesc că, în 1782, un membru al familiei mele a fost printre primii care au iniţiat şcoala medicală clujeană. Fratele meu a contribuit la renumele Bacteriologiei clujene şi a contribuit la făurirea Universităţii din Tîrgu Mureş, împreună cu mama mea. Dacă mă gândesc la alte contribuţii, nu pot uita contribuţia echipei pe care am reuşit să o creez, a studenţilor care m-au stimulat să duc în Tîrgu Mureş tot ceea ce este nou în domeniul medicinii, care, fără exagerare, a ajuns o mare putere medicală.

Şi încerc să termin spunând că acest lucru nu se poate face fără o familie. Este prezentă în sală doamna profesor Theodora Benedek, soţia mea, mama a celor trei dintre cele cinci fete, cu care împreună suntem în domeniul cardiologiei, campioni naţionali la gradul de cercetare, suntem coautori ai unei reţele de asistare a infarctului miocardic, proiect preluat de Ministerul Sănătăţii. Suntem autori de lucrări în Europa şi America, atacăm şi extratereştii să publicăm şi acolo şi suntem realizatori ai multor reviste medicale, ceea ce mă face să spun că, da, am realizat tot ce am visat”, a spus prof. univ. dr. Benedek Imre.

Partenerii fără de care acest eveniment nu ar fi putut avea loc au fost

NTT Data, Fundația Transilvania Leaders, Organizația Tinerilor Medici, Asociația Română a Farmaciștilor Clinicieni, Codrean, Iusco, Jucan – Societate civilă de avocați, Worwag Pharma, Ropharma, Terapia, Renault, Nissan, RMB Interauto, Spitalul Sf. Constantin, Fares, Alphega, Syntergy, Innotech, Turnătoria Metalul, Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj, Magnolia, Farmec, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Cluj, Asociația de Podiatrie, Coral, Brantner, Neon Lightning.

Alice Valeria MICU