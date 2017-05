FOTO: Cântec, dans și bună dispoziție de „Ziua Freneticilor”

Clasele Freinet din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din Reghin au serbat vineri, 12 mai, o nouă ediție a Zilei Freneticilor, sărbătoare ajunsă în acest an la cea de a XVIII-a ediție. „În urmă cu 19 ani am luat contact cu pedagogia Freinet, adusă în țara noastră de un grup de profesori inimoși din Timișoara prin Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă. Am beneficiat de o bursă în Franța la Rennes, am învățat tot ce trebuie, iar la întoarcere am implementat-o în școala noastră. Am făcut o echipă de trei clase, și așa a început totul. În fiecare an „Ziua Freneticilor” reprezintă sărbătoarea copiilor în care, tot ce facem este spre bucuria lor. Este o încununare a atelierelor pe care noi le lucrăm săptămână de săptămână. Am ales ca și dată pentru „Ziua Freneticilor” ziua de 10 mai, sau în jurul acestei date, depinde cum pică ziua de vineri. Întotdeauna gravităm în jurul datei de 10 mai, iar în acest an s-a nimerit să fie pe data de 12 mai”, ne-a declarat prof. Smaranda Pușcaș.

„Insuflăm copiilor dorința de a urca pe scenă”

Protagoniștii Zilei Freneticilor au fost trei clase Freinet, două clase I și o clasă a IV-a, singurele existente în județul Mureș, pregătite de profesoarele Pușcaș, Aurora Dumitru și Cristina Moldovan în corpul de clădire al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” situat pe strada Vânătorilor din Reghin. Cu toții au contribuit din plin la sărbătoarea freneticilor, prin scenete, cântec și dans, alături de multă bucurie, stare specifică claselor Freinet. „Prima parte a zilei a constat în prezentarea lucrărilor de proiecte colective, noi muncim în echipă, cultivăm foarte mult munca în echipă. A doua parte a zilei a fost dramatizarea, realizată prin scenete, recitaluri și poezie, respectiv cântece în limba franceză. De menționat este faptul că la clasele Freinet promovăm foarte mult învățarea limbii franceze. În ultima parte a zilei a avut loc dezlănțuirea pe scenă, cu trupe de dansatori și cântereți la libera alegere. Noi insuflăm copiilor dorința de a urca pe scenă, de a vorbi la microfon, de a se exprima liber, de a-și spune punctul de vedere. Între toate atelierele, am avut tradiționalul bufet suedez pregătit de mămicile copiilor, sandviciuri, sucuri, prilej de a-i învăța pe copii și cum să se comporte în fața unui bufet suedez. Copiii așteaptă cu nerăbdare această zi, se pregătesc cu multe luni înainte, prin repetițiile care se fac la scenete, cu trupele de dans care urcă pe scenă. La toate acestea pregătirile durează patru, cinci luni, iar munca în echipă se face săptămânal”, a precizat Smaranda Pușcaș.