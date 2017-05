Ralu Benegui:”Instagramul mi-a oferit șansa de a cunoaște oameni noi”

Instagram este un fenomen social cu peste 700 de milioane de utilizatori activi la nivel global. În luna septembrie 2016 în România erau 441.288 de utilizatori ai acestei platforme, care au postat 1.385.187 de imagini. Continuăm să identificăm conturi Instagram din judeţul Mureş! Vă readucem aminte că Zi de Zi alocă o rubrică săptămânală pentru cele mai ,”cool” conturi de Instagram. Săptămâna aceasta am identificat un nou cont cool, Ralu Benegui studentă la medicină.

Care este povestea ta legată de contul tău de Instagram?

,,Mi-am creat contul de instagram în anul 2012. Inițial nu eram prea activă, însă, după o perioadă am început sa îl utilizez tot mai des fiind fascinată de lumea modei, instagramul fiind o metodă simplă de citi despre toate tendințele actuale. În acelasi timp, îmi place să pozez, este o metodă de relaxare pentru mine. Chiar dacă am un program încărcat la facultate, îmi place să îmbin moda cu medicina. Consider că pozele surprind momentele vieții noastre, fiind o artă a timpului ce păstreaza amintirile vii. Cu toții știm că această profesie este una complexă, care cere o tenacitate și o ambiție aparte. În cei șase ani nu te pregătești să devii doar medic, ci mai ales să devii om, un om normal cu hobby-uri și pasiuni. Mulți mă întreabă : “De ce ai ales o facultate așa grea ?“ Majoritatea sunt de această părere, însă eu consider că, atunci când faci ceva ce îți place, ajungi să te dezvolți pe mai multe planuri și să te maturizezi. Timpul nu a fost un impediment pentru mine, am încercat mereu să îmbin plăcutul cu utilul încât să nu regret ceva mai tarziu. Pe contul meu de Instagram puteți observa poze ce arată că iubesc moda dar și poze de la facultate. Totodată, Instagramul mi-a oferit șansa de a cunoaște oameni noi, de a împărtăși experiențe, chiar comune unele din ele. De curând, am vizitat capitala modei, și anume Milano, un oraș foarte frumos, cu oameni minunați unde am întalnit și am legat prietenii frumoase.” afirmă Ralu Benegui. (https://www.instagram.com/raluben/)

Alin ZAHARIE, Claudiu TÂRNOVEAN (https://cocotravelingphotography.wordpress.com/blog/)