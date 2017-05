British Documentary, ediția a VI-a, la Arta, în perioada 2-17 iunie

Documentarele britanice vor rula din nou în sala „Flora” de la Cinema Arta. „British Documentary”, ediția a VI-a, va începe vineri, 2 iunie, de la ora 20.00. Proiectul, organizat de British Council, include 6 proiecții care vor avea loc în perioada 2 – 17 iunie, în zilele de vineri și sâmbătă, începând cu ora 20.00, la Cinema Arta, în Sala „Flora”.

„Păstrând tradiția edițiilor anterioare, filmele ce vor fi prezentate în cadrul British Documentary mizează pe diversitatea temelor abordate – istorie, artă, muzică, ajungând la probleme de factură etică și socială – acestea fiind nominalizate sau câştigătoare ale unor premii acordate la festivaluri importante de film, precum Grierson, World Cinema Documentary, Sundance sau Bafta”, ne spun cei de la Asociația K’arte, partenerul local al evenimentului, într-un comunicat de presă.

Noua ediție a documentarelor britanice aduce și de această dată în prim-plan o selecție ce cuprinde portrete ale unor personalități artistice (“20.000 zile pe Pământ” – Nick Cave), sau ale spionajului internațional („George Blake”), subiecte sociale, cu un focus pe condiția femeilor în diferite părți ale lumii („Dreamcatcher”, „Preţul suprem”), sau de istorie culturală (” Războiul cuvintelor: Soldaţii-poeţi de la Somme”) și nu în ultimul rând, producții emoționante și provocatoare precum „Străinul de pe pod”.

British Documentary, programul proiecțiilor:

2 iunie, ora 20:00: „Dreamcatcher” (R. Kim Longinotto, 104 min.)

3 iunie, ora 20:00: „War of Words: Soldier-Poets of the Somme / Războiul cuvintelor: Soldaţii-poeţi de la Somme” (R. Sebastian Barfield, 89 min.)

9 iunie, ora 20:00: „20,000 Days on Earth / 20.000 zile pe Pământ” (R. Iain Forsyth, Jane Pollard, 97 min.)

10 iunie, ora 20.00: „The Supreme Price / Preţul suprem” (R. Joanna Lipper, 75 min.)

16 iunie, ora 20.00: „George Blake Masterspy of Moscow / George Blake – Spionul de top al Moscovei” (R. George Carey, 88 min.)

17 iunie, ora 20.00: „The Stranger on the Bridge / Străinul de pe pod” (R. Sam Forsdike, 46 min.)

Documentarele sunt subtitrate în limba română. Intrarea este liberă, iar accesul se face în limita locurilor disponibile.

De asemenea, cei de la K’arte, le recomandă spectatorilor care doresc „o donație de 5-10 lei, ca o mică contribuție la acoperirea costurilor tratamentului medical al actriței Mihaela Oltean o prezență obișnuită la evenimentele de film ale Asociației K’ARTE”. (Mai multe detalii găsiți AICI)