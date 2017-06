FOTO: 1 iunie, ziua copiilor la teatru

Copiii din Târgu Mureș au avut ocazia să-și sărbătorească ziua în incinta Teatrul Ariel și în foaierul Teatrului Național Târgu Mureș. Teatrul Ariel a pregătit un program de spectacole, ateliere și un târg de carte pentru zilele de 1, 2 și 3 iunie. Târgul de poveşti pentru copii, a fost organizat de Asociaţia culturală Pro-kaart în colaborare cu Teatrul Ariel. În timp ce la Teatrul Național Academia Femeilor din Târgu-Mureș, Teatrul Național Târgu Mureș, Asociația Divers, IBM și Radio Târgu Mureș i-au așteptat pe copii cu o mulțime de activități, desfășurate joi, 1 iunie, între orele 10.00 și 17.00.

Lecții demonstrative de limba engleză

Helen Doron – Early English a organizat de la ora 12.00, în foaierul Teatrului Ariel, o serie de lecții demontrative de limba engleză pentru copiii. Kocsis Tünde mi-a povestit cum se desfășoară lecțiile. „Suntem o franciză, predăm engleză pentru copii pe categorii de vârstă și acum sunt cei mai mărișori de 6-7 ani, cealaltă grupă o să fie de 3-5 ani, dar avem cursuri de la bebeluși până la 18 ani. Folosim o metodă specială care se numește Helen Doron (după numele celei care a creat metoda de predare n.r.). Nu traducem nimic, vorbim doar în engleză cu copiii, le arătăm copiilor încercând să ne folosim de toate simțurile: pipăie, văd, aud… așa se predă – cu jocuri și multă voie bună. Avem grupe mixte de copii, și români și maghiari, fiindcă vorbim numai în limba engleză. Copiii învață limba ca pe o limbă maternă și cu cât sunt mai mici cu atât este mai bine”, mi-a spus Kocsis Tünde, de la Helen Doron.

Ateliere și experimente în foaierul Teatrului Național

Copiii și părinții au fost așteptați la standuri unde s-au desfășurat diferite activități – lucru manual cu pâsla, cioplit în lemn, împletituri din hârtie, jocuri de societate, jocuri de dezvoltare, colțul povestitorilor și teatru de păpuși. Pe lângă acestea, compania voluntari, manageri în cadrul IBM, au organizatexperimente din domeniile: fizică, chimie, matematică. De asemenea, copiii au învățat și cum se face turtă dulce.

„Am avut plăcerea de ai avea alături de noi și pe voluntarii de la IBM, care au venit din toată lumea, 11 voluntari, care le-au arătat copiilor niște experimente pentru a înțelege ușor diferite fenomene. Au folosit doar ce avem noi în casă, nu au fost experimente sofisticate. Nu au găsit niște piese și nu au reușit să facă acel roboțel pe care de obicei îl fac tot așa ad-hoc din ce se găsește, dar le-au arătat copiilor pe laptop. Si le-au explicat cum învață un robot ca să ne fie de ajutor. Copiii, chiar și cei mai mici, au fost foarte creativi și au înțeles experimentele”, mi-a spus Maria Koreck, președinte Asociația Divers.

Cel mai gălăgios atelier din foaierul Naționalului, pe la ora 14.00 – când am ajuns eu, era cel de cioplit în lemn coordonat de Székely Lajos, din Sântioana de Mureș, profesor de educație fizică. „Conduc un cerc de sculptură în lemn și am fost invitat cu ocazia zilei de 1 iunie de către Asociația Divers să particip la activitățile pentru copii. Încerc să-I învăț pe copii tehnica sculpturii în lem, care este o activitate foarte atractivă atât pentru băieți și, în ultima perioada – am observat, mai mult pentru fete”, mi-a spus Székely Lajos, pe care cu greu am reușit să-l sustrag copiilor pentru 2 minute J Székely Lajos coordonează un atelier de sculptură pentru copiii din Sântioara care se defășoară de două ori pe săptămână. „Este o activitate care le place, mai ales că la școală lipsește activitatea de atelier și participă cu plăcere la activități”.

La Teatrul Ariel activitățile vor continua mâine și poimâne cu spectacole, desene pe pavaj, face painting, yoga pentru copii și multe cărți.

Programul Târgului de povești pentru copii de la Ariel

Joi, 1 iunie

11.00 – Mica sirenă (spectacol în lb. maghiară al Teatrului Pentru Copii şi Tineret Ariel) – sala mare;

12.00 – Helen Doron (Early English) cursuri demo de iniţiere în limba engleză – Studio Ariel;

12.00 – Atelier artizanal (pt. copii între 3–10 ani) – în curtea Teatrului Ariel;

Vineri, 2 iunie

11.00 – Elefănţelul curios (spectacol în lb. română al Teatrului Pentru Copii şi Tineret Ariel) – sala mare;

12.00 – Atelier artizanal (pt. copii între 3–10 ani) – în curtea Teatrului Ariel;

Sâmbătă, 3. iunie

11.00 – Stone Hill (concert pentru copii, în limba maghiară) – sala mare;

12.00 – Creactivity Kids Club – activităţi de creativitate pentru copii – sala de conferinţe;

17.00 – Frumoasa din pădurea adormită (spectacol de teatru de păpuşi în lb. maghiară) – Studio Ariel;

GALERIE FOTO: