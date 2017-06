FOTO: Festivitate emoţionantă în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş. Mesaj pentru absolvenţii UMF: “România are nevoie de voi!”

Cei 842 de absolvenţi ai promoţiei 2017 a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş au depus jurământul lui Hipocrate vineri, 9 iunie, în limbile română, maghiară şi engleză, la finalul unei festivităţi încărcată cu emoţie, organizată în Piaţa Teatrului din municipiu.

Prof. dr. Leonard Azamfirei: “Vă provoc să construiți!”

Participanţii la festivitate au fost întâmpinaţi de un prezidiu alcătuit din următorii reprezentanţii ai UMF Târgu-Mureş: prof. dr. Leonard Azamfirei – rector, prof. dr. Constantin Copotoiu – preşedintele Senatului, prof. dr. Angela Borda – prorector, prof. dr. Oana Mărginean – prorector, conf. dr. Nagy Elod – prorector, prof. dr. Camil Vari – prorector, prof. dr. Rodica Bălaşa – directorul Şcolii Doctorale, prof. dr. Ovidiu Cotoi – decanul Facultăţii de Medicină, prof. dr. Daniela-Lucia Muntean – decanul Facultăţii de Farmacie şi conf. dr. Cristina Bică – decanul Facultăţii de Medicină Dentară.

“Dragi absolvenți, astăzi este ziua în care ne veți deveni colegi, o zi de sărbătoare, o recunoaștere a muncii depuse de către voi în ultimii ani. De pe băncile amfiteatrelor, din saloanele spitalelor, din laboratoare, noi, corpul profesoral: medici, farmaciști, biologi, chimiști, v-am urmărit transformarea din proaspăt absolvenți de liceu în tineri medici, farmaciști, asistenți medicali, nutriționiști, kinetoterapeuți, tehnicieni sau profesori. Entuziasmul de pe fețele voastre cu care ați intrat pe porțile facultății nu a dispărut, dar avându-vă acum în fața mea pot observa semnele unei maturități dobândite prin muncă, a unei sete de cunoaștere și o dorință de a descoperi mai mult”, s-a adresat prof. dr. Leonard Azamfirei absolvenţilor.

Totodată, rectorul UMF Târgu-Mureş a transmis absolvenţilor îndemnul de a-şi clădi o carieră la noi în ţară şi de a contribui astfel la îmbunătăţirea sistemului medical din România.

“Sunteți absolvenții celei mai integre universități din țară, o universitare care se mândrește cu excelența și cu succesul absolvenților ei, indiferent unde se duc, iar diploma universității servește a vă aduce aminte de acest lucru. Totuși, oriunde veți decide să mergeți aș vrea să țineți minte un singur lucru: România are mai multă nevoie de voi decât alte țări!

Încrederea în sistemul medical din România a ajuns jos și este nevoie de voi, proaspăt absolvenți, tineri cu viziune să restaurați încrederea celor din jur și să construiți. Vă provoc să construiți, nu să abandonați, să clădiți un sistem modern, performant, cu accentul pus pe pacient, pe o îngrijire marcată de compasiune și profesionalism. Nu este un proces ușor, nu este un proces scurt, dar este o misiune pe care voi, tinerii, lideri ai acestei generații, trebuie să v-o asumați. Va trebui să vă luptați nu doar cu voi înșivă, dar și cu rezistența la schimbare pe care o are orice sistem, mai ales unul bolnav. Aveți datoria de a învinge! Voi sunteți fața progresului,viitorul acestei țări și a acestui sistem. Da, România are nevoie de voi!”, a afirmat prof. dr. Leonard Azamfirei, alături de care au mai transmis mesaje prof. dr. Constantin Copotoiu (în limba română), conf. dr. Nagy Elod (în limba maghiară) şi prof. dr. Angela Borda (în limba engleză).

Încurajări din partea oficialităţilor judeţului

Din prezidiu au făcut parte şi doi invitaţi speciali, respectiv Péter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş şi dr. Lucian Goga – prefectul judeţului Mureş, care au transmis felicitări atât absolvenţilor, cât şi dascălilor şi părinţilor.

“Vă doresc să nu vă lăsaţi demoralizaţi de dificultăţile cu care vă veţi confrunta în munca de zi cu zi. Sistemul actual de sănătate poate fi modificat şi îmbunătăţit doar cu ajutorul dumneavoastră”, a afirmat Péter Ferenc.

“Aţi făcut una dintre cele mai grele universităţi, lucru care trebuie să vă facă să fiţi mândri de voi. Aţi fost călăuziţi de dascăli de seamă, care v-au fost alături şi cu siguranţă o să vă fie în continuare”, au fost cuvintele prefectului Lucian Goga.

Discursuri şi jurământ în trei limbi

Multiculturalismul care caracterizează procesul educaţional din cadrul UMF Târgu-Mureş a fost reliefat cu ocazia discursurilor susţinute de cei şapte şefi de promoţie: Maria-Oana Mărginean – Facultatea de Medicină, limba română (discurs în limba română), Benedek Ildiko-Annabella – Facultatea de Medicină, limba maghiară (discurs în limba maghiară), Bajwa Nosherwan Mahmood – Facultatea de Medicină, limba engleză (discurs în limba engleză), Arsenie-Daniel Tătaru – Facultatea de Medinică Dentară Militară (discurs în limba română), Blanka Kesz – Facultatea de Medicină Dentară (discurs în limba maghiară), Ioana Marin – Facultatea de Farmacie (discurs în limba română) şi Alexandra Ionela Bogdan – Asistență Medicală Generală, reprezentantă a programelor de studii de 3-4 ani – Asistență Medicală Generală, Moașe, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică Dentară, Educație fizică și sportivă (discurs în limba română).

Punctul culminant al festivităţii l-a constituit depunerea jurământului lui Hipocrate, rostit alternativ în limbile română, maghiară şi engleză.

Text şi foto: Alex TOTH