FOTO: Sânzienele, readuse la viață la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a organizat vineri, 23 iunie, o nouă ediție a evenimentului ”Noaptea de Sânziene”, prilej cu care au fost aduse în prim plan semnificațiile și ritualurile legate de această sărbătoare.

Ziua cea mai lungă din an

Programul a inclus printre altele prezentarea unor costume populare de colecție, Jocul Ielelor, ateliere de împletit coronițe, o expoziție de fotografii vechi, scenete de teatru, recital folk Ovidiu Scridon și interpreți binecunoscuți de muzică populară, respectiv Mihaela și Ciprian Istrate, Doru Pop și Larisa Cotoi. „Sânzienele reprezintă o sărbătoare agrară, bogată în practici și ritualuri ce privesc ogoarele și destinele oamenilor. Sărbătoarea păstrează un amestec arhaic de credințe păgâne și creștine sub semnul magiei și al vrăjitoriei. Obiceiul popular de sânziene este desfășurat în jurul dansului ritual al sânzienelor, prin care erau invocate zeițele să apere culturile agrare, să atragă forțele pozitive în viața oamenilor. Aflată la începutul verii, în apropierea solstițiului de vară, ziua sânzienelor este cea mai lungă din an, urmată de noaptea cea mai scurtă. În concepția populară, are o încărcătură malefică, pusă în legătură cu traseul soarelui pe cer. Vara nu mai are aceeași putere, este timpul magiilor terapeutice și a utilizării unor tehnici străvechi de vindecare cu ajutorul descântecelor. Principala plantă utilizată era sânziana, plantă cu o largă gamă curativă, însă erau folosite și alte plante cu puteri miraculoase utilizate în farmacia tradițională”, a precizat Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin. La reușita evenimentului și-au adus contribuția doamnele Maria Jiga, Ruxandra Ștefănescu, Marinela Marin, Alexandrina Biriș, Kulcsar Maria, Monica Molnar, Gabrielei Aboș, Emiliei Farcaș, elevii de la liceele ”Ovidiu Bojor” și ”Lucian Blaga”, precum și reprezentanții Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu” care au asigurat sonorizarea pe durata evenimentului.