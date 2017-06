Personaje magice, sute de artiști pe scene și distracție la UNTOLD!

Cel de-al treilea capitol al celui mai bun festival din Europa, UNTOLD, continuă în 2017 și prezintă o nouă poveste – REAL LIFE FANTASY – în care își fac apariția noi personaje magice, care ghidează spre scenele festivalului peste 200 dintre cei mai buni artiști ai lumii. Toate noutățile au fost prezentate în această seară în cadrul unei conferințe de presă.

CONCEPT CREATIV UNTOLD 2017

În 2016, Magicianul a apărut pentru prima dată în universul UNTOLD, fiind o prezenţă milenară. Acesta deține o forţă supranaturală absolutaă, fiind singurul care poate controla portalul ce face legătura între cele două lumi: cea reală și cea fantastică. în 2017, Magicianul aduce în lumea noastră un simbol-protector, Dragonul, care a mai fost pe Pământ cu foarte mult timp în urmă, când oamenii mai credeau în magie.

Povestea din acest an ne traspune într-o călătorie cu mii de ani în urmaă, când destinul oamenilor era supus bătăliilor legendare. Balanţa dintre bine şi raău era prea mult înclinată în partea raăului, iar o forţă întunecată pusese staăpânire peste întreg paământul. Mii de cavaleri au încercat, faără sorţi de izbândaă, să restabilească echilibrul, însă nici un om nu a avut puterea să înfrunte raăul. Protector al oamenilor, cu puterile sale nemaărginite, Magicianul îl cheamă într-o noapte de august, în mijlocul luminişului din paădurea Hoia-Baciu, din inima Transilvaniei, pe Dragonul protector. Acesta, înzestrat cu știința tuturor lucrurilor văzute și nevăzute din Univers este singurul care cunoaște numele reale ale tuturor lucrurilor.

Dragonul răspunde chemării Magicianului și dăruiește 4 pietre cu puteri extraordinare, esențe ale Iubirii, Speranței, Curajului și Încrederii, celor mai curajoși dintre cavaleri. Prin puterea lor magică, cavalerii descătușează forțele Binelui de pe tot Pământul și înving Răul. Odată cu triumful Binelui se naște Ordinul Cavalerilor Dragonului.

Pentru a proteja secretul pietrelor, urmașii cavalerilor le ascund într-un cufăr, iar urma acestuia se pierde în istorie și lumea uită cu totul această poveste. De atunci, mii de ani au trecut iar acum este momentul ca, în cele 4 nopți magice de august, zeci de mii de tineri să redescopere puterea pietrelor Dragonului.

Cei mai buni DJ: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Marshmello dar și cele mai bune voci live ale momentului: Ellie Goulding, Hurts, Jasmine Thompson, Tinie Tempah, MØ, și mulți alții vor urca pe scena principală UNTOLD 2017.

Dacă anul trecut scena principală a fost dominată de Magician, în 2017 va fi acaparată de personajul principal din acest an, Dragonul. De aceea, mainstage-ul se va transforma în DRAGON’S NEST. Celelalte scene pe care această fantezie reală, Untold 2017, Capitala Nopții și a Magiei ni le propune anul acesta, au propriile firi narative: Galaxy, Alchemy, Elements, Daydreaming, Forest, Summerhouse, Origin, toate ascund câte o lume unică și toate au un mesaj unic de împărtășit cu fanii festivalului și nu numai. De la druizi la prințese și la zâne, la alchimiști și vrăjitori, cu toții au un loc și un rol deosebit în lumea lor, indiferent de specie, talie, culoare sau obiceiuri.

Fanii festivalului pot trăi împreună în locul unde se unesc cele două lumi, cea văzută și cea nevăzută, pentru 4 zile și 4 nopți de august, unde altundeva decât în inima fermecată a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

PROGRAM UNTOLD 2017

JOI: Hardwell, Axwell&Ingrosso, MØ, Charli XCX, Dillon Francis, Sven Vath, Dubfire plus mulți alții.

VINERI: Ellie Goulding, Dimitri Vegas&Like Mike, Tujamo, Jasmine Thompson, Don Diablo, Lost Frequencies, Solomon plus mulți alții.

SÂMBĂTĂ: Armin van Buuren, Marshmello, Tinie Tempah, Hurts, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn, Loco Dice, Chris Liebing plus mulți alții.

DUMINICĂ: Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Example&DJ Wire, Redfoo, Jamie Jones, Steve Lawler plus mulți alții.

Programul complet al festivalului cu repartizarea artiștilor pe scene și pe ore va fi anunțat în perioada imediat următoare. Festivalul UNTOLD se va desfășura în perioada 3-6 august 2017, la Cluj-Napoca.