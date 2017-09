Start în noul an școlar la LPS, dar mulți nu au avut vacanță

Prima zi de școală pentru elevii Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Târgu-Mureș a însemnat prima zi de școală doar pentru unii dintre elevii care s-au bucurat de vacanța de vară. Pentru mulți dintre aceștia însă, vacanța a fost de fapt o perioadă în care s-au putut concentra mai mult pe pregătirea sportivă. La unele discipline campionatele au și început, dar la toate perioada verii a fost una pentru acumulări, chiar participări la diverse competiții și cantonamente. O vară activă așadar, așa cum sunt dealtfel obișnuiți cei care au ales acest drum.

Sportivii nu știu ce este vacanța

La prima zi de școală festivitatea a decurs, conform obiceiului, cu urările conducerii și a invitaților care cunosc faptul că elevii acestei instituții sunt de obicei angrenați pe două „fronturi”. După intonarea Imnului național, directorul adjunct Camelia Popovici a adresat primele cuvinte celor prezenți, după care directorul Csiki Zsolt a ținut discursul de deschidere a noului an. Invitații prezenți la festivităte au fost viceprimarul municipiului Târgu-Mureș Makkai Gergely, inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș Sorin Pătru, un „om al casei” dealtfel, precum și căpitanul Andrei Bircă, din partea Grupării Mobile a Jandarmeriei, „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș. „Iată-ne la un nou început de an școlar, dar mulți dintre cei prezenți știu că pentru unii activitatea a început deja de la mijlocul lunii iulie, sau începutul lui august, când au început antrenamentele, sau chiar campionatul. Este un început de an în care ne mândrim cu un corp profesoral deosebit. Ne dorim ca LPS-ul să mențină în permanență sus ștacheta și să ne lăudăm cu rezultate deosebite la final, abosolvenții să fie pregătiți pentru competiții, lucru care nu se poate realiza fără muncă. Mulțumim părinților pentru că ne-au acordat încredere, iar pentru elevi mesajul este unul mai simplu: și în acest an va trebui ă învățați! Fără învățătură și fără muncă nu se poate. Am dovedit și vrem să dovedim în continuare că putem combina cele două activități, elevi bine pregătiți și totodată sportivi de valoare. Același mesaj îl transmit și colegilor profesori, să mențină ștacheta sus, s-o ridicăm chiar, să dovedim că elevii buni la învățătură pot deveni și sportivi buni și invers”, a fost mesajul directorului Csiki Zsolt.

Promovarea sportului pentru sănătate, menirea LPS

Viceprimarul Târgu-Mureș Makkai Gergely a ținut la rândul său să sublinieze faptul că elevii unei instituții de profil sportiv au un regim special, elevii fiind angrenați nu dar în procesul educațional. „În mediile pedagogice performanța se reflectă după mediile din catalog. În cazul unui liceu cu program sportiv paleta aprecierilor este una mai largă. Aceasta se bazează, pe lângă notele din catalog, și pe alte aspecte, cum ar fi performanțele sportive. Sunt pe această funcție doar de curând, am văzut în vitrinele de pe coridoare numeroase trofee, cupe și medalii, fapt care a dovedit și dovedește că aici copiii performează și vă asigurăm că vom sprijini mișcarea sportivă. Este una dintre menirile acestui liceu este de a forma atât sportivi de performanță, dar și oameni care vor promova sportul în rândul generațiilor viitoare, inclusiv sportul de masă, foarte important pentru sănătate”, a transmis viceprimarul Makkai Gergely.

Mesaj de la Ministerul Educației, dar mai degrabă cel de suflet

Fost elev al instituției, ulterior profesor al aceleiași școli, inspector cu specializarea sport în prezent, Sorin Pătru a dat citire mesajului de început de an al Ministrului Educației Național, Liviu Marian Pop, după care a transmis mesajul său de suflet instituției alături de care a fost și rămâne cel mai apropiat. După mesajul adresat din partea Jandarmeriei, Camelia Popovici a anunțat numele învățătorilor și diriginților celor peste 800 de elevi înscriși pentru noul an. A urmat obișnuitul pod de flori pentru cei mai mici. Pe sub acesta au trecut cu emoții mai mici sau mai mari cei care sunt înscrși în clasele 0, dar și părinții au fost deseori copleșiți.

Dascăli și elevi, toți au urcat în clase pentru prima zi de școală, evident, fără teme sau alte emoții. Clasele LPS sunt primitoare, curate, iar clasele sunt renovate, în special pentru cele din cele de început de ciclu, cu excepția celor din clasa a IX-a, unde nu au fost necesare reparații. Corpul profesoral este considerat la rândul său unul competent, completat cu câteva cadre noi, după cum a declarat directorul Csiki Zsolt, care a precizat doar că „întotdeauna este loc de mai bine”. Marele „of” al școlii este nefinalizarea infrastructurii, care este legată de proiectul terenurilor bazei sportive (noile terenuri), care așteaptă semnarea unui contract cu o firmă de consultanță. Acesta urmează a fi definitivat în cursul lunii octombrie.