Concursul internaţional de fotografie de natură “Milvus” şi-a desemnat câştigătorii

Dorin Bofan /Romania, câştigătorul marelui premiu – Lenga Tree during storm, Patagonia

Vernisajul celui de-al nouălea concurs internaţional de fotografie de natură “Milvus” a avut loc vineri seara, în incinta muzeului de istorie din cetatea Tîrgu Mureş, sub egida Asociaţiei pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”.

Organizat pentru prima dată în anul 2009, cel mai longeviv şi mai prestigios concurs de fotografie de natură din România adună anual sute de imagini extraordinare, atât de la fotografii români, dar mai ales de la cei străini. Jurizarea acestui concurs este mereu o provocare pentru cei trei membri ai juriului: Tamas Andras AFIAP – preşedintele juriului, Dan Dinu AFIAP şi Kerekes Istvan EFIAP/d2, pentru că de fiecare dată ajung imagini valoroase în finală, iar alegerea cele mai bune reprezintă o adevărată provocare.

Lord of the rings sau Pădurea fermecată captate în fotografia câştigătoare

Am stat de vorbă cu preşedintele juriului, care mi-a dezvăluit cum se desfăşoară jurizarea, dar şi cât de greu a fost să desemneze câştigătorul, dat fiind faptul că unii participanţi trişează: “O zi întreagă durează munca noastră, procedurile de jurizare sunt puse la punct foarte bine, având în vedere că de 9 ani de zile suntem aceiaşi trei oameni care ne ocupăm de asta. În primul rând, ne uităm fugitiv la toate fotografiile, ne dăm seama foarte uşor care este nivelul fiecăreia şi sunt foarte multe lucrări care nu trec de prima etapă. Acordăm note de la 1 la 5, aceste note sunt date pentru a ne fi mai uşor să le selectăm pe cele care ajung aproape de premiere. Încercăm să vizualizăm mai mult decât imaginea primară, superficială, căutăm profunzimea. De exemplu, lucrarea câştigătoare de anul acesta, cea a lui Dorin Bofan, ar putea atrage comentarii negative, cum că este şi gri, şi neclară, dar practic, mesajul este sublim, fotograful nu a definit foarte clar ce trebuie să vadă privitorul, aici backgroundul celui care priveşte contează foarte mult. Eu, dacă mă uit la poza asta, mă gândesc la Pădure fermecată. Dar cei mai tineri dintre noi care se uită la Lord of the rings, probabil că văd hobiţi care sar prin copaci. Aşasar, paleta de interpretare este vastă. Singurele modificări admise la concursul nostru sunt cele de contrast, de saturaţie a culorilor, de luminozitate şi cea care permite artistului să decupeze puţin poza, astfel că unul dintre noi trei vânează să prindă imagini modificate mai mult decât este permis. Uneori se vede de la o poştă cum încearcă unii să trişeze, de obicei nu reuşesc, deşi am avut câteva excepţii care au reuşit să treacă de controlul nostru şi fotografia a ajuns pe perete, dar nu înţeleg nimic din plăcerea asta a falsificărilor. Nu e nici o miză colosală, suma oferită câştigătorului este una modică, singurul feed-back este acela de a vedea unde te situezi în lumea asta mare a fotografilor, ori dacă tu încerci să copiezi, unde e satisfacţia şi farmecul? În altă ordine de idei, ne face plăcere să desfăşurăm această activitate, este singura dată pe an când reuşim să ne întâlnim bucuroşi cu toţii”, sublinează Tamas Andras, preşedintele juriului.

138 de fotografi au trimis poze captate în 13 ţări. Secţiunea “Natură, plante şi ciuperci” a însumat 167 de fotografii, secţiunea “Animale” a adunat 226 de imagini, iar secţiunea “Natură românească” a cuprins un număr de 300 de poze. Din totalul fotografiilor, expoziţia îşi aşteaptă vizitatorii până la finele anului cu un număr de 50 de momente din natură şi lumea animalelor, cele mai frumoase şi apreciate.

Dorin Bofan, câştigătorul trofeului Milvus 2017, s-a declarat fericit, dar are aşteptări mai mari în ceea ce priveşte participarea fotografilor români la această competiţie: “Urmăresc acest concurs de la începuturile lui, m-am şi înscris încă din primele ediţii, doar că eram puţin trist din cauza faptului că nu reuşeam niciunul dintre fotografii români să ieşim în faţă şi să câştigăm un premiu. Pe parcurs, cred că acest concurs a întărit comunitatea fotografilor de natură din România şi ne-a făcut să fim mai bine reprezentaţi ca fotografi la nivel internaţional. În Ungaria sunt undeva la 2000 de fotografi avizaţi de natură, în România nu poate fi încă vorba de un asemenea număr, însă măcar la nivel calitativ am reuşit, prin faptul că ne-am inspirat unii de la alţii datorită concursurilor de acest gen, să facem un pas înainte, lucru pentru care vă mulţumesc”, declară Dorin, apoi continuă cu prezentarea câtorva detalii legate de locul în care a surprins imaginea cu care a câştigat premiul cel mare: “Ca să ajungi în locul acesta, cel mai bine este să campezi. Prima mea vizită în Patagonia am făcut-o împreună cu soţia mea, Aura şi cu un prieten de-al nostru şi am stat acolo 3 săptămâni. Aici, în Parcul Naţional Los Glaciares, am stat o săptămână şi jumătate într-un camping special amenajat, cu cortul. În acest loc ieşisem cu gândul de a fotografia la răsărit, aşteptam o lumină interesantă, dar am fost surprins de ploaie, soarele a răsărit, dar nu am văzut nimic. Ploaia s-a transformat în ninsoare, ceea ce m-a bucurat pentru că mereu e mai interesant să fotografiezi un peisaj printr-un strat, fie că e ploaie sau zăpadă, îţi oferă o senzaţie mai picturală, de basm. Probabil de aceea a fost alesă de membrii juriului. Referitor la imagine, am captat-o într-o dimineaţă, după ce a răsărit soarele şi a venit o furtună de zăpadă. Acest exemplar de fag pe care l-am surprins cu aparatul creşte doar în emisfera sudică şi ajunge la dimensiuni comparabile cu fagul românesc, însă dacă ei cresc pe pante expuse, cam ca acest arbore de la liziera pădurii, nu reuşesc să atingă dimensiuni foarte mari şi capătă această formă caracteristică, impusă de vremea capricioasă de acolo. Am îndreptat aparatul atunci când ningea şi bătea foarte tare vântul, vizibilitatea era foarte scăzută, dar chiar înainte să opresc aparatul, am avut norocul să dau de acest copac şi întâlnirea norocoasă a adus în final această imagine reprezentativă pentru magia din Patagonia”, ne povesteşte câştigătorul, fotograf de 12 ani, din 2014, liber profesionist şi ghid pentr cei care vor să fotografieze, atât în România, dar în special în nordul Europei, unde zonele sunt foarte diversificate, cu o vreme capricioasă care, spune Dorin, ajută la calitatea imaginii.

Printre câştigători se numără şi Gheorghe Popa, Sebastian Mastahac, Laurenţiu Pavel, Nagy Zoltan Gergely din România, Marcio Cabral din Brazilia, Daroczi Csaba şi Szabo Irma din Ungaria, vă puteţi delecta cu fotografiile lor expuse în Muzeul de Istorie din cetatea noastră sau accesând galeria foto de pe site-ul http://milvus.ro/en/english-results-of-the-9th-international-milvus-nature-photography-contest/9303 .

Denisa Morar