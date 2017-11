Decizie definitivă pentru Claudiu Maior. Ce se întâmplă de luni?

Share



Completul de judecată de la Curtea de Apel Tîrgu Mureș și-a luat un răgaz până atăzi, 24 noiembrie, și a amânat miercuri pronunțarea asupra contestației DNA privind menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de Claudiu Maior, consilier al primarului municipiului Tîrgu Mureș, Dorin Florea. În încheierea de miercuri, judecătorul a motivat astfel: „Având nevoie de timp pentru deliberare şi pronunţare”.

Astăzi, 24 noiembrie, completul de judecată a pronunțat încheierea finală potrivit căreia a respins contestația DNA ca nefondată. Hotărârea este definitivă. „În temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. b şi art. 205 C. pr. pen, respinge ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie– Serviciul Teritorial Târgu Mureş împotriva încheierii penale pronunţate la data de 17.11.2017 în dosarul nr. 3287/102/2017/a1.2 de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş. În baza art. 425/1 alin. 7 pct. 1 teza finală C. pr. pen, menţine hotărârea atacată. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, se arată în încheiere.

În urma acestei hotărâri a instanței, Claudiu Maior poate reveni de luni la muncă, ceea ce probabil că va și face.

Menționăm că Tribunalul Mureș a decis vineri, 17 noiembrie, revocarea măsurii controlului judiciar dispusă în dosarul în care Claudiu Maior este trimis în judecată pentru uzurparea de calități oficiale.

Claudiu Maior este inculpat pentru că, în calitate de consilier al primarului municipiului Tîrgu Mureș, în perioada 9 martie 2016 – 29 iunie 2017, a îndeplinit acte – semnarea a 9198 ordine de plată emise de Municipiul Tîrgu Mureș – ce nu intrau în atribuțiile sale legale de serviciu, fiindu-i interzise de lege. Interdicția a rezultat din incompatibilitatea stabilită de Agenția Națională de Integritate (ANI) și confirmată de instanță prin decizie definitivă la data de 1 martie 2016. Această împrejurare a avut ca efect pierderea, de către Maior Sergiu Claudiu, a dreptului de a ocupa o funcție sau o demnitate publică în următorii 3 ani.

De altfel, în cauză mai sunt inculpați edilul Dorin Florea și fostul secretar al municipiului, Andrei Mureșan.

Ligia VORO