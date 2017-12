Ambasadorul SUA în România, vizită la UMF Târgu-Mureş

Share



Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Hans Klemm, s-a aflat joi, 7 decembrie 2017, la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu-Mureș.

Proiecte inovative

În cadrul întâlnirii, conducerea Universității i-a prezentat Excelenței Sale principalele priorități, care se referă la internaționalizarea UMF Târgu-Mureș și recrutarea de studenți din SUA, dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu universități din SUA și stabilirea de noi acorduri bilaterale ERASMUS, extinderea relațiilor internaționale bilaterale pe care Universitatea le are în domeniul cercetării științifice, înființarea unui centru multicultural, care să reunească şase institute internaţionale, proiectul inovativ „Smart University”, implementat în parteneriat cu IBM Corporate Service Corps, activitatea Centrului de Simulare SMURD, care este complementar activităților de la UMF Târgu-Mureș. De asemenea, s-a adus în discuție inițierea, în anul 2018, a programului „Inovații în sănătatea populației și medicina personalizată”, care să includă programe de training și educație de cea mai înaltă calitate, conferințe și colaborări internaționale în domeniul cercetării științifice, inclusiv cu cercetători din SUA.

UMF Târgu-Mureș, în parteneriat cu IBM Corporate Service Corps, a implementat, proiectul inovativ „Smart University”, care și-a propus dezvoltarea unui plan integrat de modernizare a sistemelor informaționale din cadrul Universității prin dezvoltarea platformei e-UMF existente, precum și prin identificarea și implementarea de noi tehnologii de inteligență artificială de tipul Cognitive Computing și Internet of Things asociate la Cloud Computing, Digital Storage, Paperless Office, Software as a Service.

UMF Târgu-Mureș, inclusă în Platforma „Faimer”

Creșterea vizibilității internaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș face parte din planul strategic de dezvoltare instituțională, astfel încât recrutarea de studenți din SUA reprezintă una dintre priorități. UMF Târgu-Mureș a fost inclusă în Platforma „Faimer”, din care fac parte cele mai prestigioase universități de profil. În prezent, la UMF Târgu-Mureș studiază aproximativ 700 de studenți internaționali. Totodată, aproximativ 100 de studenți studiază la UMF în cadrul programului ERASMUS.

Din dorința de a resuscita viața culturală a orașului, UMF Târgu-Mureș își propune extinderea campusului universitar prin construirea unui centru multicultural, care să aducă laolaltă sub umbrelă academică British Council, Institutul Cultural, Institutul Confucius, Institutul Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes și Institutul Cultural Maghiar.

Centrul de Simulare SMURD, specializat în pregătirea studenților, personalului medical și militarilor în tehnicile de intervenție, a fost acreditat, în anul 2016, ca centru de formare NATO. Educația la cele mai înalte standarde a studenților este posibilă grație relației foarte strânse dintre sistemul de urgență în spital și pre-spital, pe de o parte, și Universitatea, pe de altă parte.

Ambasadorul Hans Klemm a apreciat activitățile și rezultatele remarcabile ale UMF Târgu-Mureș și a transmis că va face demersurile necesare pentru inițierea de parteneriate academice la nivelul SUA. Excelența Sa a vorbit și despre programul educațional Fulbright prin care se finanțează schimburi de experiență în toate domeniile, inclusiv domeniul medico-farmaceutic.

(Redacţia)