Lansare de carte la UMF

Aula Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș va găzdui sâmbătă, 16 decembrie 2017, la ora 17.00, evenimentul de lansare a cărții „Psihoterapiile cognitive și comportamentale în tulburările de personalitate”, coordonată de către lect. univ. dr. psih. Cosmin Popa, prof. dr. Daniel David și prof. dr. Alin Sava, publicată la Editura „Trei”, se arată într-un comunicat al Compartimentul Relații Publice al UMF.

Tema cărții este o premieră în România, problematica tulburărilor de personalitate fiind abordată din perspectiva celor mai noi și eficiente intervenții psihoterapeutice cognitiv-comportamentale, existente în momentul de față în lume. De asemenea, lucrarea conține informații actualizate despre abordările psihologice validate științific pentru tulburările de personalitate, utile atât pentru studenții în psihologie și medicină, cât și pentru practicieni, psihologi, medici și cercetători din domeniu.

„Problematica patologiei personalității apare deseori în cadrul procesului de consiliere psihologică chiar și în mediul academic, motiv pentru care această carte aduce un plus de informație inclusiv la nivelul centrelor de consiliere și orientare profesională în abordarea și tratarea eficientă a acestei probleme psihologice”, a declarat psiholog dr. Cosmin Popa, șef de lucrări în cadrul UMF Tîrgu Mureș și coordonatorul Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al UMF.

Prof. dr. Alin Sava este directorul Școlii Doctorale de Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara și membru în Comitetul Director al European Association of Personality Psychology (EAPP).

Daniel David este profesor „Aaron T. Beck” de psihologie clinică și psihoterapie (științe cognitive clinice) la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai și director de cercetare al Institutului „Albert Ellis”, ambele din New York, SUA.