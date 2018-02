GALERIE FOTO. Eurovision Sighișoara: o semifinală la feminin!

Share



Ultima semifinală Eurovision și-a desemnat câștigătorii în urma unei competiții strânse și a unui show spectaculos, care a electrizat Sala de spectacol „Mihai Eminescu“ din Sighişoara duminică, 18 februarie, de la ora 21.00.

În acest an, Selecţia Naţională s-a desfăşurat sub sloganul „Eurovision uneşte România!“ şi, în premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare dintre cele cinci semifinale.

Gazdele evenimentului au fost Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, iar Simona Boantă, jurnalist la TVR Târgu-Mureş, a fost alături de concurenţi în Camera verde, de unde a a împărtășit din emoțiile concurenților care așteptau cu înfrigurare verdictul juriului.

Exigentul juriu a fost format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă.

Spectacolul a fost deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, alături de toboşarul Cetăţii Medievale a Sighişoarei. Tematica medievală, specifică orașului-gazdă, a fost ilustrată și printr-o serie de clipuri în care cei doi prezentatori au fost însoțiți de omniprezentul Vlad Țepeș care, de această dată, în loc să stârnească groază, a stârnit râsul la fiecare apariție prin replici cu miez și poante… contondente.

12 piese în competiție, 3 piese în finală

Piesele înscrise în competiție au fost interpretate în următoarea ordine: Manuel Chivari („Somebody To Love“), Maria Suciu („Sweet Nothing“), Evermorph („Live Your Life“), Dora Gaitanovici („Fără tine“), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One“), Sergiu Bolota („Every Little Thing“), Alexandru Ungureanu („Sail With Me“), Iliana („I Won’t Lie“), Teodora Dinu („Fly“), The HUMANS („Goodbye“), SAVE („All We Need“), Denisa Trofin („Tears“)

Intervalul necesar pentru ca juriul să delibereze și să ajungă la cel mai bun clasament a fost un prilej ideal pentru ca fanii Direcția 5 să își audă formația preferată concertând în Piața Cetății.

Ultima semifinală din cele cinci s-a desfăşurat pe scena unde, acum aproape 90 de ani, a concertat George Enescu, şi a constituit un adevărat record, fiind cea mai mică sală în care s-a organizat până acum evenimentul în România. Show-ul impresionant de lumini și proiecțiile ingenioase au beneficiat de peste 100 de mp de ecrane LED şi 380 de mp de cortine LED și au transformat spațiul, altfel auster și mic, într-o sală de spectacole cu prestanță.

Seară de glorie pentru domnișoare

Deliberările juriului s-au încheiat, iar emoțiile concurenților, strânși între timp în Camera verde, de lângă scenă, au luat sfârșit pe măsură ce punctajele erau anunțate. Astfel, The HUMANS, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici s-au calificat în finala Eurovision România, ce va avea loc în 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din București.

Juriul a acordat 58 de puncte pentru The HUMANS cu piesa „Goodbye“, (compozitori Alin Neagoe, Cristina Caramarcu, Matei Alexandru Mihai), 50 de puncte pentru Teodora Dinu, pentru piesa „Fly“, (compozitori Thomas Reil, Jeppe Reil, Udo Mechels, Maria Broberg) şi 42 de puncte pentru Dora Gaitanovici, pentru piesa „Fără tine“, (muzică şi voce Dora Gaitanovici).

Scena sighișoreană a fost umplută din nou de energie și pasiune, de data aceasta cu cele trei finaliste și colaboratorii acestora, iar momentul festiv a fost suplimentat de anunțul lui Cezar Ouatu care, odată cu miezul nopții, a mai întinerit cu un an, în aplauzele și felicitările audienței.

Finalul serii s-a încheiat cu o conferință de presă transmisă în direct, la fel ca și restul evenimentului, pe TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova și TVR+. Câștigătoarele, în sfârșit destinse și distinse în același timp, și-au exprimat bucuria de a fi fost selecționate pentru marea finală, dar au recunoscut în același timp că greul abia acum începe.

Andrei VORNICU