Un an în folosul comunității sub egida Rotary

În atmosfera caldă asigurată de Gallery Wedding din Târgu-Mureş, vineri, 15 iunie, a avut loc ceremonia de transmitere a colanelor de preşedinte al cluburilor Rotary, Rotaract și Interact din municipiul Târgu-Mureş. În număr de șapte, cluburile au fost alături de vechii și noii președinți care în momente emoționante au vorbit despre trecut, dar au privit cu speranță și încredere spre viitor.

Predare de ştafetă

În Târgu-Mureș există șapte cluburi: Rotary Club Târgu-Mureș, Rotary Teka, Rotary Maris, Rotaract Târgu-Mureș Transilvania, Rotaract Teka, Interact Târgu-Mureș și Interact Târgu-Mureș Maris.

Seara președinților a fost deschisă de actualul președinte al primul club Rotary înființat în oraș, Rotary Târgu-Mureș, Sorin Pop.

„Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi la un moment de bilanț, la un moment de cântărire a rezultatelor și la un moment de bucurie și speranță în care noi, vechii președinți din anul rotarian 2017-2018 care se încheie acum, vom preda mandatul, sarcinile, obligațiile, cele din poziția de președinte colegilor noștri care ne vor lua locul urmând să nu predăm ștafeta doar simbolic, ci să-i sprijinim, să fim alături de ei, să venim alături de ei cu experiența căpătată, cu cunoștințele din acest an și cu puterea de muncă pe care am adus-o și vreau să cred că o vom avea în continuare”, a subliniat, în deschidere Sorin Pop.

An plin de proiecte

Printre acțiunile desfășurate sub egida fostului președinte în anul rotarian 2017-2018 se numără: Festivalul Pădurea Rotundă, Pregătire pentru apărarea patriei, Balul Palatului, sprijinirea concursului județean de matematică Alexandru-Papiu Ilarian, Ziua Recoltei în care au strâns colegi de la mai multe cluburi, proiectul „Adoptă o școală din Ildicelul de Pădure” în care se renovează o școală care e pe punctul de a fi închisă, Congresul Științific Internațional Marisiensis, minunatul recital de pian a lui Won Kim din Coreea de Sud și 1 iunie Ziua Copilului la film și la Grădina Zoologică pentru copiii din familii defavorizate.

În urma prezentării proiectelor, Sorin Pop a înmânat diplome de excelență colegilor săi și a predat ștafeta mai departe lui Vladimir Polearuș, care va fi președinte începând de la data de 1 iulie când începe noul an rotarian.

„Înainte de a ajunge aici am avut numeroase întâlniri și discuții cu colegii mei care m-au promovat și m-au susținut și care mi-au promis susținere în continuare pe toată perioada mandatului și cărora țin să le mulțumesc. Anul rotarian care urmează vom continua proiectele despre care a vorbit colegul meu și care s-au dovedit a fi de succes. Bineînțeles că vom iniția și proiecte noi, printre care aș dori să menționez un proiect cu denumirea „Împărtășește-ți cunoștințele”, în cadrul căruia unul dintre noi va pregăti o scurtă prezentare pe o temă în care are expertiză expusă într-un mod accesibil pentru înțelegerea tuturor. Fiecare dintre noi este un specialist într-un anumit domeniu și ar avea ce să spună celorlalți ceva nou, inedit și interesant. Altul este proiectul cu un ciclu de lecții cu denumirea de „Supraviețuiește în Jungla Urbană”, care se adresează tinerilor care sunt nu primesc aceste informații de la sistemul de învățământ existent”, a precizat noul președinte.

Următorul club, Rotary Teka, și-a deschis prezentarea cu fostul președinte Karacsony-Erdei Etel, care a mărturisit că este mândră de realizările din acest an.

„Recunosc că nu este numai efortul meu, este al întregului club. Am avut, spun eu, un an bun, un an în care am avut realizări deosebite și proiecte frumoase”, a afirmat Karacsony-Erdei Etel.

Rotary Teka a reușit în acest an să realizeze o întâlnire cu președintele Rotary International Ian Riseley în Ungaria, a sponsorizat un arcuș de vioară de maestru pentru talentatul artist Jakab Roland, a realizat proiectele „Aer curat în grădinițe și școli”, „Amenajarea parcului educațional ecologic de la Gălești”, „Banca de lapte matern din Târgu-Mureș”, Balul caritabil anual pentru strângere de fonduri, Acțiunea Shoebox pentru copiii defavorizați, a participat la proiectul clubului Rotary Maris „Sărbătoarea pomului de Crăciun”, a demarat proiectul Tabăra populară de artă din Gellertegyhaza din Ungaria, a dotat cu cele necesare internatul școlii generale din Cireșoaia, a participat la Summitul Secuiesc de la Balvanyos, a inițiat un Club Rotary în Miercurea Ciuc, a organizat decernarea premiilor de excelență Rotary și Balul Caritabil RC Odorheiu-Secuiesc, a implementat o acțiune de curățare a malului Mureșului, a participat la acțiunea de 1 iunie și în colaborare cu RC Maris a organizat evenimentul „Doar împreună putem depăși dizabilitatea”.

Cea mai importantă este prietenia dintre cluburi

În urma prezentării impactului clubului, Karacsony-Erdei Etel i-a înmânat distincţia Paul Harris fostului președinte Nagy Atilla și a transmis colanul lui Varga Imre Janos.

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de voi. Sunt foarte mândru de clubul nostru pentru că am avut foarte multe proiecte de succes, iar ca viitor președinte sunt plin de elan, am motivația necesară să fiu președinte, am idei multe ca fiecare președinte, iar fără acest elan de început nu prea merge pentru că așa cum au spus și alții, elanul o să scadă puțin, dar voi încerca să îl mențin cât mai mult. Avem un club bun și sper să fim cei mai buni în anul ce urmează. Mă bucur că toate cluburile din oraș muncesc împreună deoarece în multe orașe nu se întâmplă așa, relațiile cluburilor din aceeași localitate nefiind atât de bună, eu dorind să continui aceste relații frumoase pe viitor”, a mărturisit noul președinte.

Oameni minunaţi, la Rotary Club Maris

Următorul club implicat activ în comunitate care a predat ştafeta de preşedinte fost Rotary Club Maris care a împlinit în acest an zece ani de activitate și care a avut-o ca președinte în anul rotarian care a trecut pe Meda Neagoe.

„Am fost înconjurată de oameni minunați, echipa mea mi-a fost alături la fiecare pas. Vreau să vă spun că am două fete pe care ar fi bine să le clonați. Am participat la foarte multe evenimente anul acesta de care suntem mândri. A fost anul în care când îți suni colegii, aceștia îți răspund cu „Cu ce îți pot fi de folos?,” a menționat Meda Neagoe.

Printre proiectele de anul acesta se numără „Punți culturale româno-germane (aflat la a III-a ediție), Poveștile Brazilor de Crăciun (de asemenea aflat la a III-a ediție) prin intermediul căruia care s-au strâns peste 40.000 lei, bani care au fost folosiți pentru burse acordate elevilor merituoși și Asociației Tinerilor și Copiilor cu diabet, deschiderea unei colaborări cu Villa Vinea, „Doar împreună putem depăși dizabilitatea” în martie prin care au reușit să accesibilizeze Teatrul Național (urmează un cinematograf și transport în comun), participarea la Mureș Half-maraton prin care au sprijinit persoanele cu dizabilități și înființarea unui Club Interact Maris.

Se anunță membri noi în anul 2018-2019

În cadrul evenimentului, Clubul Maris a oferit statutul de membru la două persoane, Ramona Crăciun și Alina Solovăstru, după care colanul de preşedinte a fost predat Claudiei Dorobăț.

„Le mulțumesc colegelor și colegilor mei pentru încrederea acordată și mi-am pus întrebarea ce îmi doresc eu pentru anul rotarian 2018-2019? În primul rând îmi doresc o colaborare foarte bună cu colegele mele, nimeni nu face nimic de unul singur, facem multe împreună și dăm înapoi societății căreia îi aparținem. În al doilea rând, îmi doresc o bună colaborare cu celelalte cluburi Rotary din oraș pentru că nu-i așa, unde-s doi puterea crește și putem să facem proiecte minunate împreună. Și în al treilea rând îmi doresc să fim pentru al treilea an Clubul anului în districtul 2241”, a transmis publicului prezent noul președinte.

Interact şi Rotaract, proiecte de impact

După cluburile Rotary, a venit rândul celor de la Interact și Rotaract să își prezinte proiectele și să predea colanul.

Copilul Clubului Rotary Maris, Clubul Interact Maris, a fost prezentat de Roxana Fărcaș, actualul președinte.

„Primul nostru mic proiect a fost crearea unui brăduț de Crăciun din cărți pe care l-am donat. Primul nostru proiect individual a fost „Onest Corect” care a abordat o problemă care nu este în mod obișnuit ajutată, cea a persoanelor fără adăpost și am vrut să ajutăm două astfel de persoane să treacă mult mai ușor prin iarnă oferindu-le obiecte pentru supraviețuire, haine, alimente neperisabile, lucruri utile, ceea ce chiar i-a ajutat și i-a bucurat nespus”, a mărturisit actualul președinte.

Ea a predat ștafeta în acest an tânărului Cezar Solovăstru.

„Eu mi-am pus întrebarea când am început orice, cine sunt eu cu adevărat? Este întrebarea pe care mi-am pus-o și la început când m-am înscris în Interact. Datorită experiențelor trăite și cunoștințelor acumulate, am devenit mai puternic. Le mulțumesc membrilor Clubului Maris pentru suportul acordat, chiar dacă unele discuții avute cu colegii de la Interact nu m-au mulțumit, ele m-au făcut să-mi depășesc limitele”, a spus acesta.

Interact Târgu-Mureș a continuat seara având-o pe Doris Chiorean ca past president, care le-a amintit tuturor proiectele de care s-au ocupat aceștia în anul rotarian ce a trecut.

„Anul acesta, mai mult ca niciodată, pot spune că am pus bazele prieteniei și prietenia a fost cuvântul de bază în clubul nostru. Am încercat să creem legături cu toți membrii chiar dacă aceștia au fost nou-veniți și să încercăm să îi integrăm în clubul nostru. În acest moment suntem 56 de mebri activi și trei membri de onoare. Prin meetinguri și multă comunicare am reușit cumva să rupem barierele și să devenim mai buni având capacitatea de a ne depăși pe noi înșine.”

Ei au participat la Mureș Half-marathon și au petrecut Crăciunul împreună, au strâns cărți în proiectul Buy a Book, Save a Child, prin vânzarea cărora au donat banii fundației Materna, au organizat Scrisoarea anonimă de Dragobete în licee, un campionat de boardgames, au fost prezenți la Conferința de la Sibiu, au organizat MentorCon votat ca proiect districtual cu speakeri renumiți, au fost și ei la Balul Palatului, au fost Spiridușii lui Moș Crăciun și au fost alături de copii la proiectul de 1 iunie.

Totodată, în ultimul an rotarian membrii Rotaract Teka au fost implicați în zece evenimente, au primit în sânul lor cinci membri noi și au reușit prin proiectele lor să strângă 12630 lei. Ei au organizat evenimentele Give in a different way, Shoebox (659 de cadouri strânse în total), Christmas Charity, au proiectat filmul Gaslight, au realizat schimburi de experiență cu alte cluburi, au creat un nou site, au oferit o bursă unui elev merituos și au participat la evenimentul Swimathon unde au strâns bani pentru repararea simulatorului Crash.

Actualul președinte Torok Zsombor a predat cu încredere ștafeta viitorului președinte Kiss Tamas.

„Dacă ar trebui să caracterizez anul, aș pune în evidență toți parametrii, evenimentele și noii membri ai clubului, care sunt cele mai importante”, a declarat actualul președinte.

Kiss Tamas a spus și el câteva cuvinte: „Doresc să continui proiectul de protecție rutieră, iar ca ceva nou, aș vrea să demarăm o serie de proiecte care să pună accent pe sănătate și pe relația directă dintre oameni.”

În clubul Rotaract Târgu-Mureș Transilvania, Ioana Gliga a predat colanul colegei sale Cristina Păcurar.

„În primul rând vreau să mulțumesc colegilor mei pentru ca mi-au fost alături în acest an rotarian plin de provocări și pentru prezența lor la predarea de mandat. A fost o onoare pentru mine să fiu președintele Clubului Rotaract Târgu-Mureș Transilvania în acest an. Este un lucru care mi l-am dorit foarte mult, mai ales fiind membru fondator al acestui club minunat. A fost un an plin de provocări, dar și de lucruri minunate. Mă bucur că am reușit sa realizăm proiectul „Spridușii caută Moș Crăciun” pentru copii fiind la a V-a ediție. Este un proiect drag sufletului nostru din care am învățat despre viață, despre frumusețile și greutățile ei, dar am și primit în suflete bucuria sinceră a copiilor. De asemenea am realizat și proiectul districtual „Let me see/Privirea sus” unde am consultat oftalmologic 180 de copii, iar pe lângă aceste proiecte minunate am mai făcut și proiecte de team building și multe altele la care am participat alături de celelalte cluburi Interact, Rotaract și Rotary. Cred cu tărie că împreuna cu voi și cu ajutorul lui Dumnezeu putem schimba multe în această lume minunată în care trăim, iar puterea exemplului este cea mai bună educație pentru copii, cât și pentru adulți și sper din suflet să existe persoane care să ne urmeze exemplul sau să ne fie alături în proiectele viitoare”, a mărturisit, cu emoții, Ioana Gliga.

Noul președinte, Cristina Păcurar, și-a propus implementarea de proiecte noi, dar și desfășurarea în continuare a celor care deja au „tradiție”, recrutarea de membri noi, proiecte de strângere de fonduri și eventual organizarea unor conferințe zonale/districtuale, traininguri etc. și dezvoltarea clubului și la nivelul rețelelor de socializare.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat despre viață, în ultimii ani, ar fi că acum nu este perioada în care ar trebui să parcurgem drumul siguri și fără riscuri, din contră, acum este perioada în care trebuie să încercăm să ne autodepășim, să încercăm să implementăm cât mai multe proiecte, indiferent de cât de multe piedici întâmpinăm. Dacă noi credem cu adevărat că acea idee este bună, că poate ajuta oameni, că lumea va deveni mai bună datorită ei, nimic nu ne poate opri, în afară de noi înșine. Și chiar dacă se întâmplă să nu reușim, nu-i nimic, cum spunea și Nelson Mandela – Niciodată nu pierzi. Ori câștigi, ori înveți”, a adăugat Cristina.

O seară plină de momente emoționante, Predarea de colan Rotary a fost un eveniment de succes care a promis un nou an rotarian plin de evenimente și acțiuni în folosul comunității locale.

Text şi foto: Elena POLEARUȘ