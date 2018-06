AMR, replică față de reacțiile din spațiul public la condamnarea lui Liviu Dragnea

Share



Asociaţia Magistraţilor din România (AMR),reprezentată legal de judecătorul mureșean dr. Andreea Ciucă, în calitate de preşedinte interimar, ne-a transmis vineri seara un comunicat legat de reacțiile din spațiul public care au succedat condamnarea în primă instanță a liderului PSD, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

Redăm mai jos comunicatul de presă:

„Astfel cum a precizat în repetate rânduri, Asociația Magistraților din România (AMR) subliniază și acum că mutarea actului de judecată din instanțe în spațiul public prin expunerea mediatică excesivă, determinată de comentarii ale politicienilor, nesocotește principiul constituțional al independenței justiției și judecătorului. Cauzele cu care instanțele sunt învestite nu se soluționează nici prin declarațiile politicienilor, nici în stradă. Competența de soluționare îi revine completului de judecată legal învestit.

Deși, în comunicatul de presă din 11 iunie 2018, Asociația Magistraților din România (AMR) a arătat în mod ferm că este inacceptabil ca persoane ce ocupă funcții de conducere la vârful statului român să își folosească influența pentru a pune presiune asupra judecătorilor chemați să soluționeze cauze în care aceștia sunt judecați, AMR observă că, din păcate, în ultimele zile, reacțiile de acest gen nu numai că nu au încetat, ci vin în cascadă. O serie de politicieni cu importante funcții în stat, pornind de la vârful ierarhiei, au găsit de cuviință să comenteze hotărârea de primă instanță pronunțată ieri, 21 iunie 2018, de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la liderul partidului de guvernământ. Iar aceste comentarii conțin, în sine, afirmații ce lovesc în principiul independenței justiției și judecătorului, punând presiune pe magistrații instanței supreme.

Așa cum stă scris în Constituție și în forma finală a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, votată de Senat, justiția se înfăptuiește prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Să fie, oare, această prevedere doar una de fațadă, în ochii politicienilor? De asemenea, prin modificările la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor s-a stabilit, cu claritate, că judecătorii trebuie să ia decizii fără niciun fel de restricții, influențe, presiuni, amenințări, intervenții, directe sau indirecte, din partea oricărei autorități. Să fie acest text, votat în Parlament, pentru care AMR a insistat ferm, doar praf în ochii magistraților?

În ultimele două zile am văzut, la vârful ierarhiei politico-executive și nu numai, declarații potrivit cărora decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție arată că modul în care se aplică în România legea este încă sub influența „arbitrariului”, că decizia este „politizată”, fiind răspunsul „vindicativ” la presiunea străzii, că decizia este „aberant de nedreaptă” și nu are nimic de-a face cu faptele și lucrările dosarului, că a pus în balanță „oameni, și nu fapte”, că nu va putea rămâne după judecarea apelului!

Asemenea afirmații, făcute de persoane care ar trebui să fie primele în respectarea separației puterilor și a cooperării loiale a acestora, aduc în discuție, într-o manieră nepermisă, locul și rolul justiției într-un stat de drept. AMR notează faptul că aceste reacții, a căror gravitate nu poate fi negată, arată și lipsa de profesionalism a autorilor lor, dat fiind că vin înainte de orice motivare a deciziei, de către instanța supremă, adică anterior de a i se da completului de judecată posibilitatea (legală!) de a-și argumenta soluția. Or, comentariile „în orb” cu privire la aplicarea legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție nu fac decât să adâncească prăpastia gravității acuzelor de arbitrariu, politizare, răspuns vindicativ, nedreptate aberantă, aduse celei dintâi instanțe a țării! De asemenea, reacțiile triumfaliste, de mulțumire publică față de o hotărâre nemotivată și nedefinitivă au același efect.

Asociația Magistraților din România (AMR) reamintește că statul român „se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale”, unde fiecare putere are un rol determinat, stabilit clar de Constituție.

Asociația Magistraților din România (AMR) solicită instituțiilor, persoanelor publice, cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la acte și declarații care ar putea fi interpretate ca presiuni asupra Înaltei Curți de Casație și Justiție, făcute, într-un fel sau altul – critic sau triumfalist -, cu scopul de a o determina să pronunțe o anumită soluție în cauza cu care este învestită.

Asociația Magistraților din România,

prin preşedintele interimar,

Judecător dr. Andreea Ciucă”.