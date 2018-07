Academia de Vară BEST aduce o nouă ediție cu viziune

Share



A început cea de-a 8-a ediție a Academiei de Vară BEST – Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania, având tema „digiSMALL = Empowering small organizations with digital solutions”. Programul se va încheia sâmbătă, 14 iulie, în urma prezentării proiectelor realizate de studenții participanți.

La evenimentul de deschidere, care a avut loc în Aula Magna a Universității „Petru Maior” Târgu-Mureș, au luat parte circa 60 de studenți și cadre didactice din Franța, Slovacia, Turcia, Republica Moldova și România (Universitatea „Petru Maior” și Universitatea de Medicină și Farmacie), alături de Prof. univ. dr. Călin Enăchescu (Rectorul Universității „Petru Maior” Târgu-Mureș), Conf. univ. dr. Daniel Ștefan (Vicepreședintele Senatului Universității „Petru Maior” Târgu-Mureș), Lector univ. dr. Ioan-Ovidiu Spătăcean (Prodecan științific al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative), Jean Claude Million (Profesor la Universitatea din Strasbourg) și Lector univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu (profesor asociat al Universității „Petru Maior” și președinte al Departamentului pentru Societatea Antreprenorială Studențească).

Un pas înspre viitor

Liviu Ciucan-Rusu a oferit mai multe detalii despre ediția din acest an: „Ideea este de a-i încuraja pe studenții noștri să găsească pentru orice idee vor avea și un suport electronic care te ajută în lumea aceasta, inclusiv pe marketing, vânzări, organizare internă.”

Primele două zile sunt rezervate unor întâlni cu oameni de afaceri, fermieri și reprezentanți ai unor autorități din cele două zone pe care le vor vizita studenții, alături de cadrele didactice și de coordonatori: Toplița și Sighișoara. Studenții vor trebui apoi să vină cu idei de afaceri pe care le vor dezbate în cadrul unei burse de idei, iar aceștia vor negocia până se vor forma câteva echipe în care vor lucra pe parcursul celor 5 workshop-uri din partea a doua a săptămânii.

Criteriul de participare al studenților: motivația

„Trebuie să vă spun cu sinceritate că, mai ales în România, găsim cu greu studenți motivați să participe, deși este o săptămână extraordinară, în care se schimbă, dar studenții preferă uneori un job de vară. Cu atât mai merituoși sunt cei care participă și care sunt motivați, pentru că și noi lucrăm în stilul antreprenorial. Vrem să lucrăm cu cei care vor să lucreze la rândul lor cu noi. Nu este un sistem de învățământ clasic, este o școală bazată pe inițiativă și acțiune, și așa cum noi, cei care organizăm, suntem caracterizați de așa ceva, același lucru îl cerem și din partea participanților”, a precizat Liviu Ciucan-Rusu.

Rezultatele deosebite sunt mai lesne de obținut atunci când sunt stimulate de provocări autentice. „Provocări sunt multe. În primul rând, ca întotdeauna, este partea de team building. Din acest motiv și începem cu zile de vizită, prezentări în fiecare seară, pentru că, cu cât te cunoști mai bine, așa este și în viață, și în business: colaborezi cu cei pe care îi cunoști mai bine. Aceste aspecte culturale contează enorm și aceasta este și provocarea: ei rămân prieteni, păstrează legături, se vizitează și sperăm ca în viitor să facă afaceri împreună”, a concluzionat Liviu Ciucan-Rusu.

Andrei VORNICU