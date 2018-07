Finanțare de peste 8 milioane de lei pentru CSM

Share



Două proiecte dezbătute în regim de urgență în ședința Consiliului Local (CL) Tîrgu Mureș de joia trecută au vizat nou înființatul Club Sportiv Municipal. Aleșii au modificat HCL nr. 353 din 2017 prin care a luat ființă clubul și au aprobat alocarea unei sume de 8,635 milioane de lei pentru funcționarea celor 12 secții și a compartimentului administrativ. Până în decembrie 2018.

Două din proiectele în regim de urgență înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Tîrgu Mureș din 28 iunie au legătură cu Clubul Sportiv Municipal, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureș Nr. 353 din 2017. În baza acesteia, au fost obținute Certificatul de Identitate Fiscală nr. MS/A1/00014/2018 și Codul de indentificare fiscală.

Primul proiect, inițiat de consilierii UDMR Szászgáspár Barnabás, Magyari Előd, Csiki Zsolt și Mózes Levente și un consilier PNL – Radu Todoran, a vizat modificarea hotărârii de înființare, motivată astfel: “Având în vedere dificultățile întâmpinate privind deschiderea contului Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș la Trezoreria Tîrgu Mureș în vederea efectuării plăților pentru afilierile la federațiile sportive, încheierea contractelor cu sportive, angajarea de personal, demararea procedurilor de achiziții (echipamente și materiale sportive, transport, hrană, chirii, închirierea terenurilor sportive)…”. Un alt argument a fost că, în cazul neadoptării modificărilor, echipele vor pierde un an de activitate deoarece nu se pot înscrie în campionatele din anul competițional 2018-2019.

Astfel, cu trei voturi împotrivă – consilierii locali POL – a fost modificat și completat primul articol al HCL 353/2017, a cărui conținut va fi acum următorul: “(1) Se aprobă înființarea unei structuri sportive, instituție publică cu personalitate juridică, organizată sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, a cărui activitate să fie finanțată din venituri proprii și subvenții (sursă de finanțare G, conform OMFP 720/2014 pentru aprobarea normelor financiare privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice – COFOG 3) de la UAT Municipiul Tîrgu Mureș; (2) Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș pe anul 2018 în sumă de 8,635 milioane de lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

De asemenea, aleșii au modificat și art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al CSM care va avea următorul conținut: “Clubul Sportiv Municipal Tîrgu Mureș este persoană juridică de drept public, organizată sub forma unei instituții publice, înființată prin hotărâre a Consiliului Local, în subordinea CLM, care funcționează în temeiul Legii 69/2000 a educației fizice și sportului și a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțată din venituri proprii și subvenții (sursă de finanțare G, conform OMFP 720/2014-COFOG 3) de la UAT Municipiul Tîrgu Mureș”.

Finanțare în regim de urgență

Cel de-al doilea proiect care are legătură cu CSM a fost proiectul în regim de urgență cu numărul 3 de pe ordinea de zi a ședinței CL Tîrgu Mureș.

Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe anul 2018 a vizat aprobarea alocării sumei de 8,635 de milioane de lei conform adresei remise de directorul executiv al CSM, Constantin Copotoiu.

Astfel, bugetul necesar pentru fiecare ramură sportivă și pentru administrativ este următorul: baschet – 1,32 milioane de lei, fotbal – 1,43 milioane de lei, polo – 1,088 milioane de lei, popice – 62.474 lei, tenis de câmp – 280.887 lei, handbal – 602.645 lei, futsal – 456.965 lei, înot – 419.507 lei, volei – 800.000 lei, box – 42.338, automobilism – 450.000 lei, sporturi individuale – 208.528 lei, administrativ – 1,469 milioane de lei.

Deoarece bugetul de la compartimentul administrativ e puțin curios, vom reveni asupra acestui proiect de hotărâre. Dar ca să ne exprimăm totuși o curiozitate, ne-am tot gândit oare câte persoane și cu ce salarii vor fi plătite pentru ca acest compartiment să consume 200.000 de lei/lună, în condițiile în care cheltuieli cu salariile sunt prevăzute și la fiecare ramură sportivă?

Propunerea de buget, aprobată de majoritatea consilierilor locali, este până la 31 decembrie 2018.

Ligia VORO