Lansare expoziție de pictură Veress Zsuzsa „În lumina florilor”

Joi, 26 iulie, Direcția Județeană pentru Cultură Mureș a organizat în cadrul Instituției Prefectului Județului Mureș un vernisaj cu ocazia lansării expoziției de pictură Veress Zsuzsa „În lumina florilor”.

Lansarea a fost prezentată de Zsigmond Nagy, subprefectul județului Mureș și de Nicolae Băciuț, directorul Direcției pentru Cultură.

Veress Zsuzsa a început să picteze serios foarte târziu, abia acum 10 ani, cu o frenezie adolescentină, până atunci fiind doar un hobby ocazional. Ea i-a fost recomandată chiar de Nicolae Băciuț lui Zsigmond Nagy când acesta a intrat în funcție și a dorit să își decoreze biroul. „Domnia sa demonstrează un lucru la îndemâna oricui: niciodată nu este prea târziu să îți găsești sau să îți regăsești drumul în artă. Chiar în urmă cu 2-3 săptămâni am cunoscut în Canada o româncă care a debutat în literatură la tânăra vârstă de 70 de ani. Are acum 94 de ani, continuă să scrie, cazul doamnei Zsuzsa fiind identic.” a ținut să precizeze Nicolae Băciuț.

Investițiile în artă nu vor fi niciodată păguboase

Aceasta este cea de-a VIII-a expoziție din Instituția Prefectului. „Doamna m-a surprins și pe mine cu toate că am în custodie din partea doamnei în biroul meu mai multe picturi care nu se aseamană cu cele expuse acum. Consider că ea este un adevărat transformer, în accepțiunea aceasta a cuvântului american, pentru că are posibilitatea și are talentul să se transforme dintr-o clipă în alta, asta depinzând și de starea de spirit. Înainte de expoziție am avut o mică discuție cu doamna Veress și aceasta mi-a spus că picturile abstracte pentru ea sunt mai mult decât acelea care într-adevăr prezintă niște forme, niște petale, niște trăiri de vară, anotimp în care ne aflăm acum. Doamna Veress s-a apucat destul de târziu de pictură cu toată că acest talent l-a avut dintotdeauna în sufletul ei și acum s-a regăsit.” a transmis Zsigmond Nagy.

Nicolae Băciuț a încheiat vernisajul într-o notă pozitivă față de artiștii plastici. „Vă fac trimiterea înspre a vă găsi artiști plastici cu care să intrați în dialog pentru a vă decora spațiile interioare pe care le aveți pentru că merită. O dată din punct de vedere artistic, și apoi nu vreau să vă spun o noutate, dar arta este o investiție care merită făcută. Până acum s-a dovedit că nicio investiție în artă nu a fost păguboasă, ba dimpotrivă a fost mai profitabilă decât oricare dintre băncile generoase pe care le-am avut la dispoziție.”

Expoziția poate fi vizitată oricând în perioada 26 iulie-26 august în holul de la etajul I al Instituției Prefectului.