Vlad Voiculescu aflat în vizită la Târgu-Mureș: „Schimbarea nu a fost făcută de mase, ci de grupuri mici de oameni!”

La începutul săptămânii a avut loc o întrunire pe tema „Politici de Sănătate” în care s-a discutat platforma România 100 al cărei fondator este Vlad Voiculescu, fost Ministru al Sănătății în Guvernul Cioloș, prezent și el la eveniment.

Cei care au prezidat evenimentul sunt câțiva dintre membrii România 100: Raul Felix Hodoș, Ro 100 Târgu-Mureș, Mihail David, Ro 100 Alba-Iulia, Diana Stoica, Ro 100 CT Sănătate și bineînțeles Vlad Voiculescu, fondator Ro 100. „Când văd că munca mea se duce în mod extrem de legal în sacul anumitor persoane, nu mi se pare ok. Eu să muncesc, și ei să iasă la pensie la 20 de ani. Este în regulă? Nu. Putem să facem ceva? Da. În calitate de simpli cetățeni, ne întâlnim și luăm atitudine și ne facem exprimată vocea.” Cu aceste cuvinte a început Raul Felix Hodoș, lector universitar la Petru Maior.

În primul rând, ce reprezintă România 100? România 100 este o platformă civică care prin manifestul său susține 10 idei principale: o Românie fără corupție, o Românie cu o clasă politică responsabilă, o Românie guvernată cu bun-simț, o Românie în care fiecare muncește și este plătit cinstit, o Românie fără sărăcie, o Românie cu o economie competitivă, o Românie cu adevărat educată, o Românie sănătoasă, o Românie care contează în Uniunea Europeană și în NATO, o Românie a tuturor românilor (adică și cei plecați din țară).

Înainte de eveniment, am avut ocazia de a afla de la Vlad Voiculescu ce înseamnă exact acest proiect.

„Încrederea se câștigă făcând lucruri împreună”

„E un eveniment al comunității locale de la România 100, aceasta fiind platforma formată de Dacian Cioloș cu alți câțiva membri ai fostului guvern tehnocrat din 2016. Ce facem noi aici într-o mișcare civică este să aducem oameni care vor să clădească ceva împreună, fie să facă proiecte de interes local, fie să fie parte a unui proiect mai mare de interes național. Interese locale pot fi de la ajutorarea unor copii la ajutorarea unei cauze, unui proiect deja existent la începerea unor proiecte, de exemplu de renovare a unor secții de spital, de renovare de școli, de strâns gunoaie sau orice alt lucru care priește comunității. Mai mult decât atât, nouă cetățenilor, ne place să avem mai multă încredere unii în alții. Încrederea asta se câștigă făcând lucruri împreună, nu numai prin vorbe frumoase. E cazul să facem mai mult decât atât, să facem lucruri împreună, să contruim încrederea unii în alții. România 100 este o platformă civică care are zeci de mii de oameni din țară și de asemenea câțiva dintre noi suntem implicați și în formarea unui nou partid politic pentru care actele au fost depuse deja în luna aprilie și probabil vom avea decizia judecătorească foarte curând în septembrie-octombrie. Atunci va exista partidul Mișcarea România Împreună în mod oficial. În mod faptic, grupurile există deja și credem că împreună putem să facem din România un loc mai bun ceea ce implică acțiune civică, dar și politică.” a spus acesta.

Prima experiență de voluntariat a lui Vlad Voiculescu a avut loc la venirea sa de la studii din Viena unde nu a avut destui bani pentru a urma cursuri de germană, fiindu-i foarte greu din acest motiv. El fiind din județul Dâmbovița, a decis să ofere cursuri gratuite cu un profesor de germană copiilor de la el din comună, dar și din satul vecin Pucioasa. Această experiență l-a făcut să își dorească să se implice mai mult civic, să ajute și a adus astfel medicamente pentru cancer din Viena, medicamente care de altfel nu se găseau aici prin proiectul „rețeaua citostaticelor”.

Ar trebui să începem simplu, prin mersul la vot

„Pentru mine implicarea politică a fost o decizie pe care am luat-o cu greu acum câteva luni și este pur și simplu o altă valență a implicării civice. Mai precis îmi dau seama, și cred că mulți ar trebui să ne dăm seama, că dacă nu ne implicăm și în ceea ce înseamnă politică, atunci oameni fără școală și fără carieră și niciun interes pentru binele public o să se ocupe în continuare de asta și o să câștige puterea și vor face cu această putere ceea ce au făcut și până acum, și anume lucruri pentru ei și pentru familiile lor și pentru grupurile lor de interese, cu siguranță nu pentru cei mai amărâți din țara asta, nu pentru cei care au nevoie și nici măcar pentru comunitatea în ansamblul ei. Cred că ce se întâmplă în societate e cumva responsabilitatea fiecăruia dintre noi, acel sunt sau nu sunt păzitorul fratelui meu, asta implică și lucruri mărunte precum mersul la vot, interesatul de ce se întâmplă în societate. Faptul că ne închidem în casa noastră nu-i ajută pe copiii care nu au medicamente în spitale, faptul că noi spunem că nu ne interesează politica sau că nu ne implicăm nici civic, că ne vedem de cariera și de banii noștri, și de mașina și de casa noastră, asta nu ne face oameni mai buni, ba din contră, ne face mai ignoranți, mai puțini dispuși să ne uităm la nevoile altora care sunt crunte. E crunt să rămână oamenii fără medicamente în spitale, e crunt când pășești afară din orașele mari, vezi România adevărată cu sărăcia ei, cu lipsa ei de oportunități, cu lipsa de șanse a multor copii. Dar lucrurile nu sunt fără de speranță. De fiecare dată când ies în piață la proteste sau merg la strâns de semnături pentru inițiaiva Fără Penali, oamenii spun că suntem puțini. Și așa e, poate suntem puțini. Dar aș vrea să spun două lucruri: nu am fost mai mulți niciodată și niciodată schimbarea nu a fost făcută de mase, ci de grupuri mici de oameni care au fost destul de luminate și destul de angajate într-o luptă așa încât să îi convingă pe ceilalți. Nici unirea nu a fost făcută de popor. Imaginea aceea că s-a strâns poporul la Alba-Iulia și că au făcut o horă mare, asta este o poveste comunistoidă. Au fost câțiva lideri luminați care au dus lucrurile în direcția bună.” a ținut să puncteze Vlad Voiculescu.

100 milioane euro anual pentru sănătate: unde merg?

Există și MagiCAMP unde voluntarii sunt întotdeauna disponibili pentru copiii bolnavi de acolo și aici poți descoperi, conform spuselor lui Voiculescu, că încrederea în oameni și claritatea sunt printre cele mai importante lucruri pe care cineva le poate găsi. Oamenii din păcate nu au încredere unii în alții, și conform unui studiu găsit în „Psihologia poporului român” de Daniel David, doar 7% dintre români consideră că pot avea încredere unii în alții. Pe de altă parte, în Germania oamenii au încredere de 46% unii în ceilalți. În ceea ce privește politicienii, mulți nu au încredere și pe bună dreptate. Cam toți politicienii retrași, spune Voiculescu, au foarte mulți bani și nu se sfiiesc să ascundă acest lucru, pe când cei care sunt în putere au și mai mulți. Conform unei anecdote spuse de acesta, la un moment dat s-a întâlnit cu un politician din București care spunea că este pasionat de ceasuri și deține o colecție impresionantă în valoare de 1,5 milioane. Nici nu i-a trecut prin cap să se sfiiască, să vadă că ar putea fi ceva greșit cu asta.

În ceea ce privește sistemul sanitar, lucrurile sunt mult mai simple. Aici totul depinde în primul rând de oameni și aici este o lipsă de respect de ani de zile, atât la pacienți față de medici și asistenți, cât și viceversa. Vlad Voiculescu a punctat că nu vorbesc destui oameni despre lipsa medicamentelor accesibile. Tot el a spus că sunt spitale de stat în care s-au investit zeci de milioane de euro, iar dacă te uiți la cele private, cu aceeași sumă se ridică un spital nou de la zero, nu se schimbă doar termopane. „Cel mai mare buget de investiții este la Ministerul Sănătății, 100 milioane de euro pe care îl atribuie pentru investiții în spitalele din România. Când am mers acolo pe 25 mai în 2016, deja o anumită parte din bani au fost distribuiți. Peste câteva zile a venit cineva din minister cu un maldăr de acte la mine pentru semnat, ceea ce se întâmpla în fiecare zi de altfel.” Bineînțeles că o pesoană nu are fizic capacitatea de a trecre cu amănuntul prin fiecare din cele propuse în fiecare zi, și astfel ajung să fie semnate tot felul de contracte unde pentru un serviciu de 3 lei, statul plătește 10 lei, spune el. „Nu au existat niciodată criterii de selecție a dosarelor care ajungeau la mine. Deci practic sunt 100 milioane de euro pe care ministrul îi distribuie cum vrea mușchii lui.” a spus supărat Voiculescu.

Și ce putem face acum?

Întreaga prezentare a generat atât aprobările tacite ale celor prezenți, cât și voci critice într-o discuție liberă. O doamnă din sală a vrut să afle ce se întâmplă de fapt cu această platformă și cum putem schimba cu adevărat ceva. „M-am întors de 7 ani în țară și stau și observ ce se întâmplă. Nu reușim nicicum să depășim acest cult al personalității în care simțim nevoia să povestim foarte multe despre noi, despre realizările noastre, cine suntem, ce am făcut, înainte de a veni împreună pentru un concept. Noi vorbim aici despre o comunitate civică, despre unitate, despre oameni care vin cu soluții. Nu cred că e cazul să scoatem totul din temelii și să reclădim totul, e mult mai important în loc să stăm să ne lamentăm toți, să mai râdem de Dăncilă care este o mare creație de distragere a atenției, să nu insultăm inteligența oamenilor care sunt aici cu scopul de a schimba ceva și să încercăm puțin să clădim. Sunt dezamăgită pentru că am venit și o mare majoritate a timpului, ne-am lamentat. Nu cred că e atât de important să ne știm realizările. Ne pierdem în cuvinte. În loc să facem ceva concret, stăm și povestim, am remarcat-o ca fiind o boală românească, ne adunăm la cafea și stăm cu lunile să dezbatem. Trebuie să începem cu noi, nu despre noi.” A insistat în continuare că se pune prea mult preț pe diplomele obținute în străinătate, când putem avea oameni la fel de valoroși care au terminat la Petru Maior și nu toți politicienii retrași sunt avari și fără dorința de a schimba ceva.

Vlad Voiculescu și-a cerut scuze motivând că jignirea nu a fost scopul lui și oameni valoroși găsim peste tot. A venit concret cu trei soluții prin care am putea face ceva fără să ne lamentăm. Prima este de a ne alătura Platformei România 100 (www.ro100.ro) care acum se formează și să lucrăm local pe proiecte concrete care ne interesează. A doua bineînțeles este implicarea politică unde pot fi făcute acțiuni mici care să crească pe parcurs (dar chiar și un program de guvernare). Și în cele din urmă să participăm la proiectele de care se ocupă acesta, cum ar fi MagiCAMP (aș putea sugera și organizații aflate chiar în oraș de tipul JCI sau Interact/Rotaract/Rotary). De cine au ei nevoie la conducere? De oameni cu șira spinării, cu cap și bună-credință, deoarece asta face diferența dintre o țară de succes și una care se schimbă cum bate vântul.

Activitatea de popularizare a platformei România 100 va începe la noi în municipiu în 25 septembrie prin intermendiul unui eveniment „100 de ani în 10 zile”, care, într-un oraș saturat de evenimente cum este Târgu-Mureșul nu ar fi cea mai bună decizie, însă probabil va aduce proiectul astfel mai aproape de cei care până acum nu s-au implicat civic în viața de zi cu zi, acest gen de activități fiind mai potrivite pentru a-i atrage în acest sens.

Elena POLEARUȘ