Cautăm vânzător în Târgu Mureș Share

Dacă îți plac hainele, urmărești moda și îți place să te ocupi cu satisfacerea nevoilor clienților, atunci te invităm să faci parte dintr-o echipă dinamică, având:

– salariu atractiv și competitiv

– bonusuri de haine și diverse premii

Descrierea jobului

deservirea clientilor, manipularea casei de marcat, aranjarea si punerea hainelor pe rafturi, recepționarea și gestionarea mărfii

Prezintă avantaj: spiritul de echipă, atitudinea pozitivă, cunoașterea modei actuale, experiența în domeniul vânzări haine, vorbirea limbii maghiare

Postul este destinat atât pentru bărbați cât și pentru femei.

Despre noi:

SecondTex a devenit una dintre cele mai reprezentative firme de pe piata hainelor second-hand din Romania, avand o experienta de 13 ani si 23 de magazine. In prezent, echipa noastra este formata din 250 de angajati. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati siteul: www.secondtex.ro:

Informații la nr Tel: 0748228553 si/sau la adresa de e-mail: info@secondtex.ro Share Share