Festivalul European Oldtimer revine în Târgu-Mureș

În perioada 29-30 septembrie, va avea loc festivalul European Oldtimer, aflat la cea de VI-a ediție. Acesta se va desfășura la Sovata, Câmpul Cetății și Cheile Bicazului, cu pornire din Parcul Municipal. Este un eveniment adresat iubitorilor de mașini clasice care se reunesc an de an pentru a împărtăși experiențe șiface schimb de idei.

Participanții se pot aștepta la concerte, pilotaj machete 1:10, parada baloanelor cu aer cald, parc de distracție pentru copii, standuri expoziționale și chiar vânzări de piese și accesorii pentru mașini retro, iar aici organizatorii îi încurajează pe toți să aducă cu ei piese de vânzare, numere de înmatriculare sau machete auto.

Programul se desfășoară în felul următor:

Sâmbătă, 29 septembrie:

11:00 Adunarea la Parcul Municipal Târgu-Mureș

12:00 Pregătirea mașinilor pentru Paradă

12:30 Plecare în coloană spre Sovata (ruta Bekecs)

13:30 Pauză sesiune de foto la Sovata

14:30 Sosirea mașinilor la Câmpul Cetății

15:00 Expoziția mașinilor la Câmpul Cetății

19:00 Parada Baloanelor cu aer cald

Duminică, 30 septembrie:

11:00 Plecare spre Cheile Bicazului

13:00 Excursie la Cheile Bicazului (tură de aproximativ 2 ore pe jos)

16:00 Plecare spre casă

Sâmbătă seara, la Câmpul Cetății există posibilitate de campare gratuită la fața locului, iar la Târgu-Mureș participanții au reducere la cazare de 50% la Hotel Perla (45 euro camera pentru două persoane cu mic dejun inclus sau 35 euro pentru o singură persoană).

Pentru mai multe detalii și înscrieri, îl puteți contacta pe Fulop Imre la numărul de telefon 0757 991 586.