Lansarea romanelor „Cartografia lumii de dincolo“ de Laura T. Ilea și „Dinții ascuțiți ai binelui“ de Bogdan Răileanu la Bookfest Tîrgu Mureș 2018

În cadrul celei de-a cincea ediții a Salonului de Carte Bookfest Tîrgu Mureș va avea loc lansarea romanelor „Cartografia lumii de dincolo“ de Laura T. Ilea și „Dinții ascuțiți ai binelui“ de Bogdan Răileanu (Editura Humanitas), din Colecția „Scriitori români contemporani“.

„Cartografia lumii de dincolo“ de Laura T. Ilea

Despre volum

„Cartografia lumii de dincolo deambulează între regiuni arhaice ale Transilvaniei şi straniul imperiu al tinereţii eterne creat de Johannes Müller la Aachen, în Germania; între Paris şi New York, oraşul în care Armand Carpentier vrea să pună în practică un proiect pe cât de revoluţionar, pe atât de înspăimântător; între dansul cu rezonanţe barbare de la târgul de fete şi survolarea în trombă a Americii de către Amalia, personajul central al romanului. Mi-am dorit ca această carte să fie premoniţia lumii viitorului. O lume stranie, pe alocuri monstruoasă, condusă de obsesia lui all inclusive şi de noile reguli ale procreării. O lume pe măsura proiectelor extravagante ale celor câţiva excentrici notorii care o locuiesc.“ – Laura T. Ilea

Despre autoare

Laura T. Ilea a publicat un roman („Les femmes occidentales n’ont pas d’honneur“, L’Harmattan, Paris, 2015), un volum de nuvele („Est“, L’Harmattan, Paris, 2008), studii literare, printre care „Literatura canadiană în infraroşu: Nihilismul feminin“ (Tracus Arte, Bucureşti, 2015) şi „Littérature et scénarios d’aveuglement – Orhan Pamuk, Ernesto Sábato, José Saramago“ (Honoré Champion, Paris, 2013). A organizat evenimente literare în cadrul Festivalului Internațional Metropolis Bleu de la Montréal. Cronici și dezbateri despre ultimul ei roman publicat au apărut în Huffington Post, Le Devoir, La Recrue du Mois, la Radio Canada și în cadrul Salon du Livre de Montréal. În România, a publicat articole în revistele Observator cultural şi Steaua. „Cartografia lumii de dincolo“ este primul roman publicat de Laura T. Ilea în spațiul românesc. Scrierea versiunii franceze a acestui roman a primit susținerea Conseil des Arts du Québec, prin intermediul programului Vivacité.

„Dinții ascuțiți ai binelui“ de Bogdan Răileanu

Despre volum

„Am vrut să scriu despre destinul teribil al unui cămătar și despre căință. Am inclus aici, probabil, toate fricile și speranțele mele. Am avut coșmaruri și am visat frumos în același timp construind în minte drumul unui om. Nu am fibră de interlop în mine, recunosc. Mi-ar fi greu să dorm liniștit noaptea, dar cred că în fiecare interlop există o coardă a binelui, care vibrează. Pentru că în lumea lor e nevoie de echilibru, nu poate fi doar rău și amăgire. La fel cum, în oglindă, în lumea celor care se ocupă în mod evident doar cu binele, răul apare și echilibrează balanța ca un parazit de care un ecosistem are nevoie ca să funcționeze.“– Bogdan Răileanu

Despre autor

Bogdan Răileanu s-a născut la Buftea, pe 11 iunie 1980. A absolvit Facultatea de Jurnalism la Universitatea din București. În 2015 a debutat cu o povestire în revista Iocan, ulterior publicând proză scurtă și în alte reviste literare. În 2017 i-a apărut volumul de proză scurtă „Tot spațiul dintre gândurile mele“.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 septembrie, ora 12.00, la Teatrul Național Târgu Mureș și va fi urmat de sesiuni de autografe. La lansări vor vorbi Laura T. Ilea, Bogdan Răileanu, Ioana Bot și Florin Bican.

