Comoară din epoca bronzului descoperită la Miercurea Nirajului

Share



Al treilea tezaur arheologic descoperit în acest an în judeţul Mureş a fost prezentat presei miercuri, 28 noiembrie, cu prilejul unei conferinţe de presă, de conducerea Muzeului Judeţean Mureş. Descoperirea, considerată cea mai importantă descoperire arheologică după depozitul de la Suseni, a fost făcută la sfârşitul lunii noiembrie, la aproximativ 50-60 de centimetri de sol, de către un căutător amator numit şi „detectorist”, în zona oraşului Miercurea Nirajului.

A treia descoperire majoră din 2018

Importanţa descoperirii a fost subliniată de Soós Zoltán, directorul Muzeului Judeţean Mureş.

„Este a treia descoperire din acest an, după descoperirea tezaurului de la Sângeorgiu de Mureş în luna mai anul curent, urmată de descoperirea tezaurului dacic de la Ernei. Iată că am mai avut o surpriză plăcută la sfârşit de an, descoperirea unui tezaur din epoca bronzului din oraşul Miercurea Nirajului”, a declarat Soós Zoltán.

În ce constă tezaurul descoperit

Potrivit informaţiilor furnizate de Rezi Botond, expert specialist în arheologie – epoca bronzului, tezaurul descoperit la Miercurea Nirajului datează din secolele IX-X Înainte de Hristos şi este alcătuit din două ceaune de bronz cu ataşe cruciforme păstrate fragmentar, şapte topoare din bronz conservate „destul de bine”, opt brăţări „care au fost turnate dar nu au fost prelucrate” şi un coif de bronz în formă de clopot, considerat piesa de rezistenţă a depozitului, dat fiind faptul că în Europa au fost descoperite doar aproximativ 120 de asemenea coifuri de bronz.

„Coiful în formă de clopot este foarte rar, în tot Bazinul Carpatic sau în toată Europa s-au descoperit 14 astfel de piese, iar în România mai avem două piese întregi. Un exemplar se află în Muzeul din Carei, a fost descoperit la Pişcolt, şi un alt exemplar a fost descoperit la Şaroş, şi momentan se află în colecţia Muzeului Brukenthal din Sibiu. Practic, Muzeul Judeţean Mureş se aliniază cu acestă descoperire într-o companie selectă. Centrul de producţie al acestor coifuri se poate plasa undeva în zona Bazinului Carpatic, pentru că majoritatea descoperirilor se concentrează în această regiune”, a explicat Rezi Botond.

Ce înseamnă „depozit de bronzuri”

Expertul Muzeului Judeţean Mureş a furnizat apoi informaţii despre specificul descoperirii, arătând că tezaurul de la Miercurea Nirajului se încadrează în categoria depozitelor de bronzuri.

„La prima vedere, putem spune că în ceea ce priveşte Muzeul Judeţean Mureş este probabil cea mai importantă descoperire de acest fel după depozitul de la Suseni, descoperit la sfârşitul anilor 20. Acest tip de descoperire se încadrează în categoria aşa numitelor tezaure de bronzuri sau depozite de bronzuri. Acest fenomen al depozitării sau depunerii, îngropării, mai multor piese în pământ apare pe la mijlocul mileniului 6, încă în neoliticul mijlociu. Pe lângă piese de piatră, apar şi câteva piese mărunte din metal, mai ales din cupru sau chiar aur. Această tradiţie a îngropării pieselor se păstrează peste milenii, chiar şi la celţi avem această tradiţie, de a îngropa piese şi arme, chiar deteriorate, în pământ. Trebuie să subliniem că aceste depozite nu sunt înmormântări”, a afirmat Rezi Botond.

Pregătiri pentru restaurare

Piesele descoperite recent vor fi supuse unui proces de restaurare, astfel încât în anul 2019 să poată fi admirate de vizitatorii Muzeului Judeţean Mureş.

„La anul, la primăvară, vom începe procesul de restaurare care va dura câteva luni. Sper ca la final să îşi ocupe locul în expoziţia de bază a Muzeului. Restaurarea poate dura o lună, două, trei luni, depinde”, a conchis Rezi Botond.

Alex TOTH