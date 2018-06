Zilele Orașului Luduș din anul Centenarului, ediție reușită

Share



La Zilele Orașului Luduș, ziua de sâmbătă a avut un program deosebit de variat, pentru toate categoriile și gusturile. După ce în prima zi publicul a fost răsfățat pe scena amenajată în Piața Mare cu evoluțiile celor de la Stand Up Comedy cu Diana Roșca, a trupelor Next Band și Fix Band din Cluj, sau a binecunoscutei interprete Anna Lesko, seara zilei de sâmbătă se anunța una incendiară.

Înainte de masă s-au desfășurat mai multe întreceri rezervate celor mici, concursuri de role şi biciclete, precum și unul de desene pe asfalt. Programul după amiezii a debutat cu evoluția mai multor tinere talente din Luduş, după care pe scenă au urcat interpreți și formații care au animat atmosfera: Syntia, Andreea Antonescu, Taraful din Cluj-Napoca.

Deschidere ieșită din tipare

Înainte de a urca pe scenă cei mai așteptați invitați ai zilei, primarul Cristian Moldovan a făcut o deschidere oficială ieșită din tipare. Fără discursurile obișnuite ale invitaților speciali din sfera politicului, edilul a salutat prezența senatorului Horea Soporan, a deputatului Dinu Socotar și a vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș Alexandru Cîmpeanu, după care s-a trecut la o festivitate de premiere a tinerilor elevi ludușeni care s-au remarcat la diverse întreceri naționale, atât pe plan educațional, cât și sportiv. Au fost premiați cu această ocazie opt elevi ai Liceului Tehnologic Nr. 1 calificați la fazele naționale la diverse olimpiade: Vlad Hațegan (clasa a IX-a A, participare la Olimpiada de Matematică și cea de Tehnologia Informației și Comunicațiilor), Roxana Nicolata Lovasz (IX G, Olimpiada de Limba Rromani), Raul Gabriel David (X A, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”), Rozalia Cristina Moca (X E, Limba Rromani), Andrei Șopterean (XI A, Olimpiada de Informatică), Cristina Sorina Moldovan (XI E, Limba Rromani), Cristian Vasile Anca (XI E, Olimpiada de Religie, cult Ortodox) și Szakacs Attila (XII C, Biologie). Acestora li s-au alăturat patru elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1, câștigători ai Campionatului Național de tenis de masă: Andreea Teglaș (clasa VI-a C), Szidonia Moldovan (VI C), Ambrus Szilard (VI C) și Revesz Tamas (VII A). „Dincolo de orice vorbe, ei sunt cei cu care trebuie să ne mândrim, ei sunt viitorul orașului Luduș, pe ei trebuie să-i încurajăm, să-i sprijinim. Ne bucurăm ca odată cu cea mai importantă sărbătoare a orașului să avem asemenea exemple și sperăm ca ele să aibă continuitate. Toți venim aici să ne simțim bine, să petrecem câteva seri alături de prieteni, rude sau vecini și urăm tuturor distracție plăcută cu ocazia acestei sărbători”, a fost scurtul discurs al edilului Cristian Moldovan.

După scurta festivitate, pe scenă au fost anunțate evoluțiile trupei fetelor de la Keo & Band, care au încălzit atmosfera înainte de evoluția celor mai așteptați invitați ai zilei, formația Carla’s Dreams, primită cu mult entuziasm e public.

Ultima zi, program folcloric

Programul zilei de duminică a fost numit „România în sărbătoare” și a fost rezervat în întregime folclorului. Au evoluat interpreții Radu Ille, Ioan Dordoi, Alexandru Făgădar, Ioana Toma, Vlăduţa Lupău, Adina Hada, Nelu Şopterean, Leontina Pop şi Ansamblurile folclorice Şoimii Carpaţilor Floreşti, Doina Târnavelor Albeşti, Ardealul şi Hajdina Luduş, Rugyek şi Fiii Moţilor din Mihai Viteazul, Dănţăuşii din Iara. Soliştii au fost acompaniaţi de orchestra San Music, condusă de Săndel Gavriş. Ca de obicei în aceste ocazii, încheiere cu un foc de artificii.

Ediția din anul Centenarului Marii Uniri a Zilelor Orașului Luduș a fost una dintre cele mai reușite, fără niciun evenimet major neplăcut, o ediție în care participanții au găsit atmosfera propice unei asemenea sărbători.