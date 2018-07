Jazz la cote înalte cu Ana Maria Galea Trio și Vaughn Roberts, în Cetate!

Share



Ana Maria Galea Trio înseamnă Ana Maria Galea (voce), Csikos Daniel (pian), Ciprian Parghel (contrabas), Cristi Cozma (baterie), iar invitatul special va fi trompetistul neozeelandez Vaughn Roberts.

Un spectacol-concert sau un concert-spectacol, cam așa am putea descrie proiectul Ana Maria Galea Trio al actriței și cântăreței Ana Maria Galea. Artista a debutat în celebrul club Green Hours alături de Anca și Ciprian Parghel, cea mai valoroasă improvizatoare din România, respectiv unul dintre cei mai expresivi contrabasiști de jazz de pe scena românească.

În anul 2008 a inițiat un proiect în zona muzicii jazz standard alături de pianistul Daniel Csikos împreună cu care, în anul 2014, a înregistrat discul „I Know You by Heart” (cu Michael Acker la contrabas și Tavi Scurtu la baterie), unul dintre puținele albume de jazz vocal standard apărut după Revoluție, despre care critical Florian Lungu afirma… „audierea celor opt momente muzicale evidenţiază un glas de o învăluitoare căldură şi ingenuitate, angajat într-un demers interpretativ eminamente liric, încărcat de emoţia rostirii de sine. Aşa cum pare să exprime şi titlul generic al albumului, Ana Maria Galea îşi doreşte cu ardoare să ne desferece inimile cu cheia sincerităţii, a firescului – necăutat, însă conţinut într-a sa vibraţie afectivă autentică. Şi o face apelând la mijloace şi tipuri de enunţuri diverse. Ca interpetă – dar şi improvizatoare în manieră scat precum în piesa „Moon and Sand” – ea oficiază actul de devoţiune pentru genul preferat, cu acurateţe a intonaţiei, cu expresivitate, cu un bun balans ritmic, alternând tempo-urile mai animate cu cele medii şi lente (acestea din urmă, preponderente), alăturând teme standard din repertoriul internaţional cu două reuşite creaţii proprii ce-i poartă autograful inclusiv în calitate de semnatară a versurilor şi a aranjamentelor.” Formula de trio a Anei Maria Galea, alături de Daniel Csikos la pian și Ciprian Parghel la contrabas, explorează teritoriile temelor standard și cele ale compoziţiei.

Invitatul lor, Vaughn Roberts este unul dintre cei mai importanți compozitori și aranjori din Noua Zeelandă. Albumul său „Great Stuff”, compus și aranjat pentru Big Band, a fost considerat în țara de origine albumul anului. Aranjamentele sale au fost interpretate și înregistrate de artiști importanți precum Will Martin, Midge Marsden, Frankie Stevens, The Beatgirls și The Ladykillers (Tina Cross, Jackie Clarke, Taisha și Suzanne Lynch).

Vaughn Roberts s-a aflat pe scenele lumii alături de artiști foarte cunoscuți, printre care Norah Jones, Ronan Keating, Diana Krall, Kiri Te Kanawa, Che Fu, Paul Potts, Rob Guest, Hayley Westenra, Tim Hagans, Allen Vizzutti, Eric Marienthal, Joe Lovano și Gerry Mulligan.

Trebuie amintit faptul ca Vaughn Roberts a făcut parte din grupul One O’Clock Lab Band, nominalizat la premiile Grammy.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 iulie, ora 19:00, în amfiteatrul din fața Bastionului Croitorilor. Începând cu ora 20:00, Kéknyúl Hamond Band va urca pe scenă pentru un recital extraordinar.

În caz de vreme nefavorabilă, concertele va avea loc în corpul B (fostele „grajduri”) din Cetate.

Intrarea este liberă!

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Tîrgu Mureș.

(A.V.)