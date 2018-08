Corul Belcanto Sărmaşu, alături de Madrigal pe scena Cantus Mundi Fest

Share



Corul Belcanto Sărmaşu, dirijat de preotul Daniel Camară, a participat săptămâna trecută laCantus Mundi Bucureşti Fest 2018, cântând în deschiderea concertului aniversar al Corului Naţional de Cameră Madrigal alături de alţi artişti consacraţi. Invitaţia de a participa la acest eveniment de excepţie a venit în urma câştigării marelui premiu la un concurs organizat de madrigalişti, promotori ai mişcării corale din România prin Programul Naţional Cantus Mundi.

Cantus Mundi București Fest 2018 a debutat în 2 august, de la ora 20.00, cu concertul aniversar al Corului Naţional de Cameră Madrigal, aflat la 55 de ani de existenţă. Primul moment al serii a fost dedicat Corului Belcanto Sărmaşu, care a urcat pe scenă şi a cântat o piesă sub conducerea preotului Daniel Camară, publicul putând urmări şi materialul video realizat de echipa Cantus Mundicu prilejul înregistrării de către ansamblul sărmăşean a unui CD la Academia de Muzică din Cluj. A urmat Corul reprezentativ Cantus Mundi, dirijat de madrigalista Teodora Jaworski, iar după acest preambul a intrat în scenă Corul Madrigal, sub conducerea dirijoarei Anna Ungureanu. În a doua zi de festival, Corul Belcanto şi celelalte coruri de copii, sub conducerea lui Cezar Verlan, dirijor secund al Corului Madrigal, au cântat alături de artistele Zoia Alecu şi Feli.

Programul Naţional Cantus Mundi cuprinde peste 900 de coruri, însumând peste 30.000 de copii din toată ţara. Participarea Corului Belcanto Sărmaşu la Cantus Mundi Bucureşti Fest 2018 s-a făcut cu sprijinul financiar al organizatorilor. Ocazia de a urca pe aceeaşi scenă cu Madrigalul şi maestrul Ion Marin reprezintă un eveniment unic şi determinant în viaţa elevilor care interpretează muzică corală din pasiune, astfel încât dezideratul echipei Cantus Mundi România de a promova mişcările corale şi de a crea prin acestea punţi de legătură devine o realitate palpabilă.

Corul Belcanto Sărmaşu a luat fiinţă în anul 2005, la iniţiativa preotului Daniel Camară, fiind format din elevi ai Liceului Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu. Iniţial a fost un grup vocal mixt, format din 12 membri, fiind apreciat la vremea aceea drept „singurul cor din ţară aparţinând unui grup şcolar”. Cu ocazia înfiinţării, grupul a debutat cu un recital de colinde la Radio Târgu Mureş. Corul Belcanto a susţinut numeroase concerte în ţară, obţinând de-a lungul timpului mai multe premii. În anul 2016 s-a calificat în finala emisiunii „Românii au talent”, iar anul acesta a câştigat marele premiu la concursul „Ziua Primăverii”, organizat de Cantus Mundi, premiu constând în înregistrarea unui CD într-un studio profesionist, la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, sub coordonarea lui Cezar Verlan, dirijor secund al Corului Naţional de Cameră Madrigal.

(Sursa: www.reintregirea.ro)