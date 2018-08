Conducător auto reţinut pentru infracţiune rutieră

Share



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reghin au reţinut sâmbătă, 25 august, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni rutiere.

„În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 38 de ani, din municipiul Braşov, la data de 25 august, ora 3.19, în timp ce conducea un autoturism pe strada Pandurilor din municipiul Reghin, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă şi intrat în coliziune cu un stâlp. Accidentul s-a soldat cu rănirea uşoară a unui pasager de 32 de ani, din municipiul Reghin, pasager în autoturismul respectiv. Fiind testat cu etilotestul, conducătorului autoturismului i-a rezultat o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin”, se menţionează într-un comunicat remis de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

(Redacţia)