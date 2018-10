FOTOGALERIE: Universitatea „Dimitrie Cantemir“, la începutul unui nou an universitar

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș se află la începutul unui nou an universitar. Corpul profesoral și proaspeții studenți s-au strâns în curtea universității, în soarele blând de toamnă, pentru a inaugura un nou început de etapă, academică și de viață deopotrivă.

Conf. univ. dr. inginer Alexandru Bogdan Murgu, Președintele Consilului de Administrație, comisarul-șef de poliție al Serviciului Județean Anticorupție Mureș Bogdan Machedon și conf. univ. dr. Doina David, Prorector al Universității „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș au luat cuvântul și le-au transmis studenților gândurile lor de încurajare.

Competență profesională și independență financiară

„Aicea trebuie să vă simțiți fără stres, fără apăsare, fără poziție de drepți, ci în fața unor oameni care, ca și părinții dumneavoastră, au un singur scop: de a vă ajuta să vă pregătiți cât mai bine ca să ocupați niște slujbe cât mai bine plătite. Simțiți-vă ca acasă și încercați să profitați de timpul pe care îl petreceți între noi“, a fost îndemnul lui Alexandru Bogdan Murgu, rostit în maniera sa specifică, plină de vervă și de cordialitate. Președintele Consiliului de Administrație a subliniat importanța unei educații autentice și a dobândirii unui set de abilități practice care vor ajuta studenții să se integreze pe o piață a muncii solicitantă și capricioasă: „Să încercăm să nu uităm cine suntem și unde suntem. Vă rog să vă pregătiți, să nu faceți ca cel care se duce și cumpără o pâine, o plătește, ia bonul fiscal, îl bagă în buzunar și pleacă lăsând pâinea pe masă. Nu urmăriți numai o hârtie. Dumneavoastră sunteți de regulă membrii unor meserii liberale. Cine lucrează pentru altul nu poate câștiga bani pentru sine.“

Alexandru Bogdan Murgu și-a încheiat cuvântarea printr-o urare: „Dați-mi voie să vă urez bine ați venit, să vă simțiți ca acasă și să aveți realizări cât mai multe.“

Lupta anticorupție continuă

Bogdan Machedon a menționat că între Universitatea „Dimitrie Cantemir“ și Direcția Generală Antocorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost încheiat un protocol de colaborare pentru a demonstra că lupta anticorupție continuă și că toți suntem datori să facem ceva pentru a demonstra că acest flagel trebuie diminuat. Comisarul-șef de poliție s-a declarat încântat de prezența la evenimentul de deschidere al anului universitar 2018-2019: „Mă bucur să fiu astăzi în fața dumneavoastră la început de an universitar și recunosc că mă încearcă o emoție constructivă. Educația populației și în special a noilor generații poate fi pilonul de rezistență pe care să se construiască o viziune corectă asupra corupției omniprezente și care să creeze o opinie publică fermă și intransigentă. În acest sens se încadrează și protocolul de colaborare semnat de Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu Mureș cu Direcția Generală Antocorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care are ca obiect organizarea și desfășurarea unor activități de prevenire a corupției care vizaeză în principal promovarea în mediul universitar a integrității, eticii și deontologiei profesionale, conștientizarea consecințeor implicării în acte de corupție, precum și informarea studenților și a cadrelor didactice cu privire la competența oferită de Direcția Generală Anticorupție.“

Educația, ca armă

Bogdan Machedon a oferit informații suplimentare despre progamul pe care DGA Mureș l-a stabilit în cadrul parteneriatului cu Universitatea „Dimitrie Cantemir“ și a făcut o urare de bine studenților: „În cadrul parteneriatului, Direcția Generală Anticorupție va propune și dezvolta tematica specifică în domeniul prevenirii corupției, va participa la conferințe, simpozioane, seminarii, sesiuni științifice organizate pe probleme de interes comun. În încheiere vă doresc mult succes și să nu neglijați pregătirea dumneavoastră academică, întrucât, așa cum spunea Nelson Mandela, «Educația este singura armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea».“

În încheiere, Doina David și-a prezentat pe scurt gândurile de întâmpinare ale noilor elevi la începutul primului lor an universitar: „Suntem acei profesori care cred că în timp am învățat o lecție pe care am reușit să o punem în practică, și anume aceea că adevărata menire a unui profesor de vocație este de a determina oamenii obișnuiți să facă lucruri neobișnuite, la fel cum important este nu să identificăm învingători, ci să creem din oameni obișnuiți învingători. La finalul celor trei sau patru sau cinci ani de studiu avem credința și speranța că veți fi învingători și veți pleca mândri pentru că sunteți absolvenți ai Universității „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș.“

Andrei VORNICU