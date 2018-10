Credite de 200.000 dolari pentru antreprenorii care vor să ajungă în Statele Unite și nu numai

Share



Marți, 16 octombrie, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a poposit în Aula Tudor Drăganu din cadrul Facultății de Economie și Drept a UMFST pentru a prezenta programul de sprijin pentru companiile românești Smart Start USA.

Programul urmărește crearea primului ecosistem din România dedicat creșterii exportului și internaționalizării companiilor cu capital românesc, cu acces prioritar pe piața Statelor Unite ale Americii, prin care să crească numărul companiilor cu capital românesc implicate în export și să crească competitivitatea și productivitatea pentru piețele externe.

Un program dedicat dezvoltării companiilor existente

„Programul se adresează în principal companiilor românești care doresc să își mărească capacitățile de producție, care doresc să exporte și de ce nu, care doresc să se extindă spre noi piețe. Avem un buget de 500 milioane de dolari pentru acest program prin intermediul partenerilor noștri de implementare, iar creditul maxim în cadrul acestui program este de 200.000 de dolari în condiții deosebite, adică cu un aport propriu de 15%, cu sprijinul fondului de garantare și contragarantare ca antreprenorii și companiile românești să nu mai folosească garanții personale. Odată ce se înscriu pe platforma smartstartusa.net, beneficiază și de o serie de avantaje și servicii gratuite pe care le oferim, inclusiv participare gratuită la evenimentele pe care noi le vom organiza anul acesta în Statele Unite ale Americii”, a punctat Ilan Laufer. Bugetul provine de la cei trei parteneri de implementare: BCR, BT și First Bank .

Programul este susținut atât de Camera Comerțului Mureș, reprezentată la eveniment de Giurgiu Anca Mihaela, director relații externe și purtătorul de cuvânt al CCM, cât și de Insituția Prefectului, reprezentată de consilierul pentru afaceri europene al Instituției Prefectului, Ligia Marian.

Întrebat dacă scopul este extinderea afacerilor românești pe piața americană, fostul ministru a negat, însă cu toate acestea încurajează acest demers. „Este o prioritate pentru noi piața americană fiindcă avem un moment deosebit, având o deschidere foarte mare din partea administrației Trump. Vreau doar să vă reamintesc că anul acesta delegația României la SelectUSA a fost cea mai mare din Uniunea Europeană, SelectUSA fiind principalul program de atragere a investitorilor străini către Statele Unite. Noi urmărim să venim cu soluții de finanțare simple pentru toate companiile românești, deci indiferent dacă doresc să se extindă pe plan local sau internațional, și dorim o schimbare de paradigmă în sensul în care să nu mai fie compania cea care se duce la bancă și bate la ușă. Se cer tot felul de condiții și până la urmă trebuie să vii și cu garanții personale și devine un fiasco, deci vrem să inversăm. Odată ce se înscriu pe platforma smartstartusa.net, noi prin intermediul partenerilor noștri de implementare luăm legătura cu companiile românești și încercăm să găsim soluții pentru a le finanța, pentru a le crește capacitatea de producție și de productivitate și de ce nu, de profitabilitate în condiții deosebite”, a spus Ilan Laufer.

Se pune accent pe producție

Programul se desfășoară prin fundația fostului ministru, Fundația Laufer, care are un parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice din București, FirstBank, BCR, Banca Transilvania, CertSIGN, Mastercard pentru a încuraja un acces mai facil și mai rapid la finanțare. „Una dintre principalele probleme astăzi ale companiilor cu capital românesc este subfinanțarea, suntem a doua cea mai subfinanțată țară din Uniunea Europeană. Vrem o schimbare de mentalitate. Odată ce se înscriu pe platformă în cadrul proiectului, vor fi în cel mai scurt timp contactați pentru a veni banca în sprijin și a oferi soluții de creditare”, a punctat Ilan Laufer.

Platforma a fost lansată acum aproximativ două săptămâni și deja există peste 600 de companii înscrise, iar de săptămâna viitoare, organizatorii vor începe să acorde finanțări, pe modelul primul venit-primul servit (dacă au punctajul minim de 60 de puncte). Toate domeniile sunt bine-venite, există o grilă de punctaj, însă prioritatea lor este în zona producției unde încearcă să ajute cel mai mult, însă și serviciile și industriile creative și comerțul sunt finanțabile în cadrul programului Smart Start USA.

„Noi avem acest buget pentru un an de zile. Nu am pornit de la 1 ianuarie, am început mai devreme promovarea, deci pentru anul 2018 și cât a mai rămas din 2017 avem acest buget de 500 milioane de dolari. Noi ne dorim să sprijinim anual 10.000 de companii. Dacă ne uităm pe cifre, astăzi avem peste 100.000 de companii românești implicate în export, dorim să-i ajutăm să facă un pas înainte, să devină mai competitivi și să aibă o capacitate mai mare spre export, dar și pentru companiile care își doresc să se extindă în România suntem cea mai bună soluție”, a concluzionat fostul ministru.

Companiile românești pot oferi multe pentru export

„Este o ideea foarte bună acest program, o idee care teoretic dă aripi întreprinzătorilor din România. Mi-ar fi plăcut dintr-un punct de vedere să existe mai mult acces pentru firmele nou-înființate, decât cele care în momentul de față, conform proiectului, trebuie să aibă doi ani vechime pentru a accesa punctajul mai bun, ceea ce implică automat existența unei firme de doi ani de zile. Poate că un an ar fi fost mai bine din punctul acesta de vedere. Faptul că se deschid oportunități de piață și se caută atât în Statele Unite, cât și pe Europa sau Asia, este un lucru bun. Posibilitatea de a-ți găsi parteneri pentru dezvoltarea propriei afaceri este un lucru în plus care până acum, din câte știu eu, nu s-a făcut în România într-un mod atât de activ. O inițiativă lăudabilă și chiar cred că lucrurile pot să se dezvolte sub forma aceasta”, a spus Radu, 42 de ani, prezent la eveniment.

Tot el consideră că românii pot produce multe lucruri de interes pentru o piață ca Statele Unite. „Putem exporta de la soluții IT, până la partea de producție de diverse componente pentru industria auto, Statele Unite fiind una dintre marele piețe pe partea de auto și au chiar la noi firme care produc partea de airbaguri și componente electronice, deci de ce nu am putea noi face asta în SUA? Pe partea de construcții putem de asemenea face un lucru foarte bun.”, a completat el.

Pe lângă zecile de studenți prezenți, a venit și Marton Horațiu, co-fondator Crown Coffee care este interesat de a-și extinde afacerea în Statele Unite. „Este un plan destul de interesant de care sunt entuziasmat să aflu mai multe informații și cred că este o oportunitate foarte bună pentru tinerii români sau dezvoltatorii de business-uri care vor să se extindă și pe alte piețe”, a spus Horațiu. Brandul de coffee to go este conform spuselor lui, vestic, modern și are rezultate și pe piețele noastre, iar asta prezintă o oportunitate de a le combina, de a aduna partea europeană cu experiența americană. „Eu totuși cred că din experiența mea în America, americanii sunt foarte fascinați de cultura europeană și ne văd ca exotici, de aceea chiar cred că vom avea succes”, a completat el. Horațiu a participat și câștigat și la proiectul de Start-up Nation anul trecut. „Pentru mine a însemnat o dezvoltare a business-ului, am reușit să integrez și partea de producție datorită programelor Start-up Nation”, a conchis co-fondatorul Crown Coffee.

Toți cei interesați de acest program pot accesa cu încredere www.smartstartusa.net unde vor găsi atât informații adiționale, cât și formularele de înscriere.

Elena POLEARUȘ