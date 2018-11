Baschetbaliștii mureșeni luptă pentru primul loc

Share



În etapa a V-a din grupa C a Ligii Naționale de Baschet Masculin, CSM Târgu-Mureș va încerca să revină în fruntea clasamentului. Mureșenii vor avea ca adversară în această rundă a doua clasată, formația ACS Târgu-Jiu, echipa clasată în acest moment pe prima poziție datorită coșaverajului. Cele două sunt singurele echipe care au obținut doar victorii și se vor întâlni duminică, 4 noiembrie, de la ora 17.00, pe terenul gorjenilor. Deși poate fi considerat un joc în premieră, fără un istoric oficial, cele două formații sunt mai vechi rivale, dar care au evoluat sub denumirile de Energia Rovinari și BC Mureș, trecute acum sub culorile cluburilor ACS și CSM. Ultimele confruntări datează însă din urmă cu trei sezoane, deoarece echipa gorjeană a dispărut din primul eșalon, în timp ce mureșenii au mai evoluat două campionate în prima divizie, al doilea însă neîncheiat, echipa fiind retrasă după disputarea primei faze.

Rivalitate stinsă de disparițiile cluburilor

Ultimele întâlniri așadar dintre echipele celor două „orașe târguri” s-au consemnat în ediția 2015-2016. Atunci mureșenii au obținut victoria pe teren propriu în tur, scor 90-74, dar în retur au cedat cu 80-88, după prelungiri. Singurul jucător care a jucat în acele jocuri și se află în lotul actual al mureșenilor este Goran Martinic, care a înscris în acele partide 16 puncte în tur și 19 la Târgu-Jiu. La finalul sezonului regulat însă formația gorjeană a părăsit primul eșalon, în timp ce mureșenii urmau să dispute cea de-a treia finală, pierdută în meci decisiv cu CSM Oradea.

Rivalitatea s-a mutat așadar acum la nivel inferior, între două cluburi noi care vor să fracă pasul înainte. Dezavantajul este însă de partea mureșenilor, care nu vor putea evolua în turneul play-off , pentru1ocurile 1-8, deoarece regulamentul nu permite acest lucru unui club nou înființat.