Echipă multidisciplinară anunțată în departamentul de pediatrie a spitalului REGINA MARIA din Cluj

Primul spital privat cu servicii integrate din Cluj-Napoca adaugă un nou membru în echipa de profesioniști. Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță echipa și numele Șefului Departamentului de Pediatrie.

Medic primar pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrică, atestat în alergologie și imunologie pediatrică, Dr. Mihaela Farcău are o experiență profesională de peste 30 de ani. În tot acest timp a participat la programe de perfecționare derulate în România, de experți naționali, dar și peste hotare. Printre acestea se numără programul de colaborare cu Spitalul Kosair din Louisville Kentucky, SUA.

Cu o intensă activitate publicistico-științifică de specialitate, Dr. Farcău a realizat numeroase studii și a publicat materiale medicale despre afecțiunile sistemului imunitar și eficiența terapeutică a medicației pentru afectiuni respiratorii la copii. De asemenea, a participat la numeroase manifestări științifice, atât în țară, cât și în străinătate, intre care ESPGHAN 2014, în Istrael și ESPGHAN 2017, în Cehia. Aceste congrese și conferințe au ca teme de interes pediatria și subspecialitățile pediatrice.

“Spitalul Regina Maria este o provocare profesională prin elementul de noutate în Cluj-Napoca. Efortul nostru este de a construi ceea ce credem că va aduce un plus în calitatea asistenței medicale pediatrice. Posibilitatea unei colaborări interdisciplinare cu experti de top a fost principalul motiv care m-a determinat să accept această provocare profesională. În plus, în acest mediu sunt convinsă că va exista acea deschidere profesională și administrativă care să permită validarea expertizei unei echipe din care vor face parte numeroși medici tineri, cu experiență dobândită inclusiv în afara țării. Am întâlnit aici o echipă de profesioniști, care m-a convins că putem asigura împreună servicii medicale de înaltă calitate micilor noștri pacienți.” declară Dr. Mihaela Farcău.

Preocuparea specială față de sănătatea celor mici se reflectă în noul spital de la Cluj prin secția de pediatrie și departamentul cu specialități chirurgicale pediatrice extins pe un întreg etaj, precum și prin ambulatoriul dedicat strict copiilor și compus din 7 cabinete de consultații și cameră de gardă 24/7. Secția de pediatrie dispune de următoarele specialități cu internare continuă: pediatrie, ortopedie pediatrica, chirurgie pediatrica și ORL, dar oferă și specialități în ambulatoriu: pediatrie, neonatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, alergologie, ORL, dermatologie, pneumologie, cardiologie, endocrinologie, nefrologie, ecografie și hematologie.

Noul spital este localizat în centrul orașului, oferind astfel acces rapid la servicii medicale și are o suprafață de 7.600 mp. Centrul medical va oferi clujenilor și locuitorilor Ardealului acces la multiple specialități medicale, axate pe chirurgia minim-invazivă laparoscopică, printre care: ginecologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică, ortopedie. În plus, spitalul va dispune de maternitate, un centru de imagistică, un laborator integrat de analize medicale, un ambulatoriu multi-disciplinar și cameră de gardă.

Despre Rețeaua de sănătate REGINA MARIA

Reţeaua de sănătate REGINA MARIA reunește peste 5.000 de angajați și colaboratori în cele 56 de locații proprii din Bucureşti şi din ţară. REGINA MARIA și-a câștigat poziția de lider pe piața medicală românească datorită calității serviciilor oferite și a numărului de unități medicale prin intermediul cărora deservește peste 2,8 milioane de pacienți. Totodată, REGINA MARIA are un portofoliu de peste 490.000 de abonamente medicale. În cifre, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA înseamnă: 56 de locații proprii, 6 spitale, 4 centre cu spitalizare de zi, 3 maternități, 8 campusuri medicale, 19 centre de imagistică, 33 de laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem și peste 290 de policlinici partenere în țară.