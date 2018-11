FOTOGALERIE. Peste 100 de stejari plantați la Iernut în cinstea eroilor de la Oarba de Mureș, cu ocazia Centenarului

Share



Bătălia de la Oarba de Mureș este considerată una dintre cele mai mari tragedii românești ale celui de al Doilea Război Mondial. Sângerosul episod a vizat eliberarea Ardealului de Nord de sub dominația germano-maghiară și a presupus atacarea frontală și fără sprijinul artileriei a pozițiilor germane amplasate pe Dealul Sângeorgiu. Evenimentul a durat 20 de zile, între 16-17 septembrie și 6 octombrie 1944, și a costat Armata Română 11 000 de vieți omenești. Puțini au supraviețuit carnagiului, iar ferocitatea bătăliei a atras comparația cu lupta din pădurea Katyn, unde au fost masacrați între 15 0000-25 000 de soldați polonezi de către trupele sovietice.

Conform site-ului www.dcnews.ro, în urma atacului din 22-25 septembrie 1944, ostașii români din Diviziile 9 și 11 Infanterie române din Corpul 6 de Armată au fost masacrați pe o linie de front de numai 400 de metri. La decizia comandantului sovietic Serghei Trofimenco, românii au fost trimiși să treacă Mureșul fără aparat logistic și în lipsa unui pod. Practic, fiecare era pe cont propriu și trecea de unul singur apele repezi ale Mureșului. Ulterior, aceștia erau nevoiți să atace pozițiile germane aflate pe dealurile abrupte. Armata Română a fost, la propriu, carne de tun pentru pozițiile germane. Decizia comandantului rus a fost greu de înțeles, având în vedere că exista posibilitatea de încercuire a pozițiilor germane pe flancuri. Acesta și-a motivat ordinul prin neîncrederea pe care o avea în români.

Sacrificiul celor 11 000 de soldați români este comemorat prin Cimitirul Eroilor Români din al Doilea Război Mondial, amplasat pe o terasă din vecinătatea Dealului Sângeorgiu. Numeroase sculpturi în piatră, amplasate pe pajiștea care înconjoară cimitirul, omagiază sângele vărsat de eroii români în lupta pentru libertate.

111 stejari, la cota însângerată

Primăria Orașului Iernut, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Ocolul Silvic Iernut au organizat o acțiune inedită de comemorare a celor 11 000 de soldați căzuți în luptă: ajutați de 100 de elevi proveniți de la Școala Gimnazială Iernut (trei clase) și de la Liceul Tehnologic Iernut (o clasă), au plantat 111 stejari pe o porțiune a Dealului Sângeorgiu, la cota 495. La eveniment au participat, alături de elevi și de pompieri, Ioan Nicoară, primarul comunei Iernut, Ioan Macarie, Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Horațiu Moldovan, directorul Școlii Gimnaziale Iernut.

„Sunt într-un amplasament plin de istorie, o istorie însângerată a poporului român, pe cota unde, în 1944, 11 000 de români au fost practic sacrificați pentru ca nouă să ne fie bine astăzi. În amintirea acelor vremuri și la 100 de ani de la Marea Unire, cei 100 de copii din Iernut care sunt prezenți astăzi aici, la această cotă, și-au dorit foarte mult să planteze acești stejari, cu un mesaj foarte clar, pe care l-am transmis: au obligația ca peste 100 de ani copiii lor să spună că ei au fost cei care cinstesc cu mare emoție cei 100 de ani și sacrificiul acelor militari, de la acea vreme”, a declarat Ioan Macarie.

Primarul orașului Iernut a oferit informații suplimentare despre inițiativă, precizând că sprijinul oferit de un donator anonim a fost crucial pentru realizarea acțiunii: „Ne aflăm astăzi aici în urma unei discuții pe care am avut-o cu o persoană privată referitor la omagierea prin plantarea a 100 de copaci, într-o anumită zonă a orașului, a celor 100 de ani de la Marea Unire. În urma acestei discuții am demarat întâlniri cu reprezentanți de la Ocolul Silvic și cu Inspectoratul Școlar, după care am trecut la fapte. Am adus de la ocolul Silvic 100 de stejari și am chemat 100 de elevi care au reușit să planteze toți copacii pe Dealul Sângeorgiului, în cinstea celor 100 de ani de la Marea Unire. Partea logistică a fost asigurată de Primăria Orașului Iernut. Alături de domnul viceprimar, împreună cu câțiva angajați am ajutat la săparea gropilor și la defrișarea porțiunii de teren degradat pe care am plantat stejarii respectivi. Pe lângă cei 100 de stejari, am mai plantat 11 ca omagiu celor care și-au dat viața la Oarba de Mureș, câte un copac pentru fiecare 1000 de soldați români care au murit pe aceste dealuri”, a explicat Ioan Nicoară.

Evenimentele aniversare vor continua

Edilul orașului Iernut a precizat că acțiunile dedicate Centenarului Marii Uniri nu se vor opri aici: „Această acțiune face parte din șirul de acțiuni dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, printre care avem lansări de carte, concerte și defilarea de 1 Decembrie care se va finaliza cu un spectacol de muzică populară și difuzarea în premieră a unui documentar despre orașul Iernut și participanții la Marea Unire.”

Horațiu Moldovan s-a declarat încântat de posibilitatea de a contribui alături de elevi la o asemenea acțiune ale cărei rezultate pozitive vor fi vizibile peste ani.

„Noi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar am decis să aducem 100 de copii pentru că erau cei 100 de stejari de plantat. Am răspuns imediat invitației. Copiii au foarte încântați, de-abia așteptau să vină și pentru noi e o mândrie că astăzi ei pot să scrie istorie aici. Eu discutam cu ei înainte să pornim aici și le spuneam că vor avea ocazia peste ani să vină chiar cu copiii lor și să arate fiecare copacul pe care l-au plantat. Am văzut în ochii lor o mare bucurie. Școala noastră este mândră că asistă la asemenea proiecte. Cu ocazia Centenarului vom organiza la rândul nostru anumite proiecte, cum ar fi parade, și trebuie să sărbătorim cum se cuvine acest eveniment”, a considerat Horațiu Moldovan.

Andrei VORNICU