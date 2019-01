Revelion pe cinste la Pensiunea-Restaurant „La Hanul Cald”

Share



Pensiunea-Restaurant „La Hanul Cald”, situată pe DN15, în imediata apropiere a localității Suseni, a cinstit cum se cuvine trecerea în noul an printr-o petrecere de Revelion pe cinste, fiind pentru al doilea an consecutiv când omeni dragi, apropiați locației, petrec împreună cumpăna dintre ani.

„Am avut invitate 90 de persoane. Nu am dorit să avem mai multe persoane, să aglomerăn pensiunea. Nu am făcut această petrecere pentru bani, indiferent ce ar spune unii sau alții. Au fost mult mai multe persoane care au dorit să petreacă Revelionul la noi, dar nu am dorit să înghesuim locația, am dorit ca lumea să petreacă liniștit un Revelion, nu să vină la înghesuială. Am dorit să avem o atmosferă plăcută, să se danseze, să nu fie deranj, astfel ca toată lumea să se simtă bine la petrecerea dintre ani. Am dorit ca acestă petrecere să fie mai mult o reclamă pentru pensiune, și nu un mod de a face bani. Din ce am observat, lumea s-a simțit forte bine, a dansat, de la cei mai tineri până la mai puțin tineri, cu toții au petrecut pe cinste până spre dimineață”, a spus Traian Bendorfean, administratorul Pensiunii-Restaurant „La Hanul Cald”.

Startul petrecerii s-a dat la 8 seara, cu deschiderea bufetului suedez, apetitul invitaților fiind răsplătit de gazde cu mâncăruri și băuturi alese dar și cu un program muzical pe cinste asigurat printre alții de soliștii Doru Pop și Ana Toncean Crișan, acompaniați de formația condusă de Marcel Râmba.

„Meniul a fost unul bogat, atât cel tradițional, specific pensiunii noastre, cât și unul pentru gusturi mai rafinate. Practic a fost un meniu cu de toate pentru toată lumea. Am început cu bufetului suedez, cu zeci de feluri de gustări, inclusiv cele cu specific spaniol. Eu am avut un restaurant în Spania, și am preferat să pun și mici gustări spaniole, care au fost pe gustul invitaților de la Revelion. La ora 22:00 s-a servit friptura, de asemenea, cu un sos spaniol, iar la ora 1 s-a servit somon. La 12 noaptea am avut focuri de artificii, cu șampania de rigoare pentru fiecare invitat. Am încercat, și sper că am reușit, să dăm o notă festivă acestui moment al trecerii în noul an. Pot spune că am ieșit cu drag din 2018 și am intrat cu același drag în noul an de la care îmi doresc în primul rând sănătate, mie și familiei, precum și tuturor din această lume. Îmi doresc să creștem și în ce privește partea de business, fiica mea Sonia și soția cu pensiunea, eu cu restaurantul, eventual și cu alte business-uri colaterale pe care încerc să le dezvolt, care să ajute la bunăstarea familiei. La organizarea acestei petreceri de Anul Nou s-a implicat întreaga familie, fiica Sonia alături de soție, și nu în ultimul rând personalul, cărora le mulțumesc din suflet pentru munca care au depus-o, astfel ca trecerea în noul an să fie una pe cinste la Pensiunea-Restaurant „La Hanul Cald”, a subliniat Traian Bendorfean.