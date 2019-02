Daliana Ast (Nufarm): „Avem un portofoliu bogat”

Share



Printre prezențele constante la simpozioanele organizate de Compania DAFCOCHIM se numără și Nufarm România, prezentă și în acest an în fața fermierilor din Transilvani în frunte cu directorul de vânzări al companiei, Daliana Ast.

„Mulțumesc Companiei DAFCOCHIM pentru că în fiecare an ne invită la tradiționala întâlnire cu fermierii din această parte a țării. Sunt atât de onorată și bucuroasă pentru faptul că în fiecre an reușesc să mă întâlnesc cu fermierii la acest simpozion organizat de Compania DAFCOCHIM. Sunt copleșită și onorată să mă aflu într-o companie atât de selectă alături de cei mai mari producători de produse pentru protecția plantelor și semințe din lume. Le mulțumesc fermierilor pentru că în fiecare an sunt prezenți într-un număr atât de mare la acest eveniment organizat de către DAFCOCHIM”, a precizat Daliana Ast.

Fondată în Australia, Nufarm este prezentă pe piața din România de 13 ani, perioadă în care s-a impus și în partea Transilvaniei grație bunei colaborări cu DAFCOCHIM.

„Nufarm este o companie australiană, una tânără dacă mă raportez la cele cu tradiții foarte vechi, fondată în 1956, în Australia. Ca și repere generale, Nufarm este cel mai mare producător din lume de erbicide fenoxi, este un important producător de erbicide pe bază de glifosat, precum și un important jucător pe piața mondială de cupru. De 13 ani Nufarm este prezentă, în România, de 13 ani suntem prezenți și în această parte a țării prin partenerul nostru DAFCOCHIM care este interfața în relația cu fermierii din această zonă, prin intermediul căruia aducem produsele noastre fermierilor din această parte a țării”, a precizat Daliana Ast.

Anul trecut, portofoliul Nufarm s-a îmbogățit cu noi produse pentru tratamentul seminței, combaterea buruienilor în culturile de cerealele păioase, controlul bolilor, controlul dăunătorilor în culturile de cereale păioase, regulatori de creștere, ca urmare a achiziției produselor Adama, Syngenta și Cheminova.

„Anul 2018 a fost pentru Nufarm unul extrem de important, an care a adus două proiecte extrem de importante, mai ales la nivel european, Este vorba de proiectul Century, care reprezintă achiziția unui portofoliu important de produse Adama și Syngenta, respectiv proiectul Surf, care a însemnat aducerea în portofoliul Nufarm a erbicidelor sulfonilureice Cheminova astfel încât la acest moment Nufarm are un portofoliu complet și bogat pentru nevoile fermierilor”, a subliniat Daliana Ast.