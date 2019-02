Remember Voicu Ștefănescu, cu luptătorii „Generației de Aur” din Reghin

Share



Fiecare sport îşi are gloriile sale, fie că vorbim de sportul şcolar sau de cel de performanţă. Este şi cazul luptelor libere, sport care la Reghin a scris pagini de istorie, în special datorită profesorului antrenor Voicu Ştefănescu, cel care în 1979 a pus bazele secţiei de lupte libere la proaspătul înfiinţat Clubul Sportiv Şcolar (CSȘ) Reghin.

Veteranii luptelor libere din Reghin îşi aduc aminte de vremurile în care urcau pentru prima dată pe saltea, pregătiţi de prof. Voicu, unii dintre aceştia ajungând să scrie istorie, inclusiv la Campionatele Mondiale sau Olimpiadă. De doi ani de zile, aceştia se întâlnesc la ”Memorialul Voicu Ştefănescu & Benedek Levente”, concurs care în acest an şi-a derulat a doua ediţia, sâmbătă 16 februarie, în Sala Sporturilor din Parcul Tineretului.

1979, anul înfințării CSȘ Reghin

Poveste luptelor libere la Reghin începe la sfârșitul anilor 70, o data cu înființarea Clubului Sportiv Școlar Reghin.

„În anul 1979, pe data de 1 septembrie, s-a înfinţat Clubul Sportiv Şcolar Reghin, avându-l director pe profesorul Maksai Moise, cu cinci secţii, printre care şi luptele. Undeva din Moldova, dintr-o comună din Suceava, venea la Reghin Marius Voicu Ştefănescu ca şi profesor la Clubul Sportiv Şcolar Reghin, secţia de lupte libere. Avea atunci doar 26 de ani. După un an de zile, ne-a spus că pleacă, dacă nu avem rezultate, măcar de nivel naţional, Eram vreo 26 de copii. Am plâns, ne-am unit şi am spus că trebuie să facem ceva, astfel ca profesorul Voicu Ştefănescu să rămână la Reghin în continuare. Ne-am ambiţionat astfel încât în anul următor, la nici după un an de zile, am avut primele trei medalii la campionatele naţionale şcolare, iar după trei ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar Reghin, în 1983, domnul profesor Maksai Moise, directorul acestei instituţii ne-a spus: suntem cel mai bun club sportiv şcolar din România datorită rezultatelor de excepţie ale Secţiei de Lupte Libere”, povesteşte Alin Păcurar, unul din componenţii ”Generaţiei de Aur” a luptelor libere din Reghin,

Anul 1987 a fost definitoriu pentru Clubul Sportiv Şcolar Reghin, anul în care Voicu Ştefănescu devine cel mai tânăr Antrenor Emerit al Sportului din România, la secțiunea Lupte Libere.

„În anul 1987 am primut titlul de Maestru Emerit al Sportului, şi automat, antrenorul care ma descoperit, la doar 33 de ani, Voicu Ştefănescu, a devenit cel mai tânăr Antrenor Emerit al Sportului din România la lupte. Este un record care nu va mai fi doborât după părerea mea niciodată, deoarece un titlu de Antrenor Emerit se obţine numai dacă ai un sportive în primii trei la Mondiale sau campion european. La această vărstă, să descoperi pe cineva în ziua de azi, să fie în primele locuri la Mondiale sau campion european, este foarte rar în România. De altfel, un alt record pe care încercăm să-l doborâm, şi am speranţa că vom reuşi, tot la Reghin, va fi cucerirea unui titlu de campion mondial la lupte libere. Astfel, singurul titlu câştigat de Simon Ladislau în 1974 la Istambul, să fie doborât de un sportiv născut, crescut şi plecat de la Reghin. În patru ani de acum înainte, să vă aşteptaţi ca un tânăr născut şi crescut la Reghin să ajungă campuion mondial de seniori. Spun acest lucru deoarece, anul trecut la Budapesta, la Campionatul Mondial , s-a demonstrat cum un tânăr japonez de 19 ani , la Categoria 62 de kilograme, a ajuns campion mondial. Nu a avut nevoie să facă 30 de ani, deci se poate”, a spus Alin Păcurar.

Prin mâna profesorului Voicu Ştefănescu au trecut mii de sportivi, care la rândul lor și-au îndreptat copii spre lupte.

„Sunt peste 1.000 de selectaţi de Voicu Ştefănescu. La un moment dat, avea nevoie de ajutorul profesorului Virgil Tudose, care se ocupa de partea de selecţie. Închipuiţi-vă o mie de copii care erau selectaţi pentru a fi membrii ai secţiei de Lupte Libere din cadrul CSŞ Reghin. Azi, după 30 de ani, nu ar fi fost posibil să avem o grupă de 30 de copii, dacă nu ar fi fost veteranii luptelor din Reghin, care şi-au adus copii la sportul numit lupte. Genele se transmit, am cel puţin patru colegi a căror copii seamănă perfect cu părinţii lor. Ori cât am dorit să-i dăm la un alt sport de echipă, precum fotbalul, la sportul individual cum este luptele, ei s-au simţit ca peştele în apă. Vorbesc aici de Cristian Bucur, Biblia Robert, Nelu Merdaru, care şi-au adus copii la lupte”, spune Alin Păcurar.

Arc peste timp

Dacă 1983 a reprezentat un an definitoriu pentru Clubul Sportiv Şcolar Reghin, la 35 de ani distanţă, tinerii sportivi ai clubului au reînviat performanţa veteranilor, câştigând anul trecut titlul de campion naţional pe echipe la Reghin, categoria de vârstă 12-13 ani , un merit deosebit revenindu-i actualul antrenor Peres Miklos, demn urmaş al profesorului Voicu Ștefănescu.

„Este o paralelă fantastică cu ce s-a întâmplat în urmă cu 35 de ani. Acest antrenor care face naveta de la Târgu Mureş la Reghin, aproape în fiecare zi, care nu are weekenduri alături de familia sa, fiind mai tot timpul la competiţii, acest profesor pe nume Peres Miklos parcă îl copiază pe Voicu Ştefănescu, lucru reliefat şi în ce priveşte performanţa sportive”, afirmă Alin Păcurar.

Unii dintre elevii lui Voicu Ştefănescu au ajuns la olimpiadă cum este cazul lui Demeter Istvan, care a reprezentat Ungaria la Olimpiada din 1996 de la Atlanta.

„Mai tânărul meu coleg, Istvan Demeter, după 1989 a făcut un pas destul de riscant la acea vreme pentru un tânăr sportiv şi a părăsit România. În prima fază a activat într-un club din Ungaria, apoi în lotul olimpic al Ungariei. Aşa se face câ la Atlanta, în 1996 a reprezentat Ungaria , ajungând între primii şase sportivi ai lumii la olimpiadă. Este şi astăzi pe site-ul federaţiei maghiare de lupte unul dintre eroii căruia naţiunea maghiară îi mulţumeşte pentru rezultatele aduse acestei ţări. Aş vrea să cred că, în Clubul Sportiv Şcolar Reghin, undeva într-un colţ, să fie măcar o poză a lui Pişti, ca şi un model de success pentru tinerii sportivi de azi, alături de colegii mei veteran, Paul Mare, Sorin Maloş, Nelu Merdar, fraţii Biblia şi mulţi alţii. Copiii de astăzi ar trebui să ştie că sunt antemergătorii lor care, la cea de a doua ediţie a „Memorialului Voicu Ştefănescu şi Benedek Levente” au lăcrimat pentru rezultatele lor”, a subliniat Alin Păcurar.