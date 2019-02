Astăzi, Târg de Joburi la Târgu-Mureș

Share



Astăzi, 25 februarie, până la ora 18.00, Teatrul Național din Târgu-Mureș găzduiește Târgul Locurilor de Muncă.

La eveniment veți găsi peste 30 de companii care pun la dispoziția persoanelor interesate de găsirea unui loc de muncă o gamă variată de joburi, cu salarii competitive.

Ofertele de angajare sunt din toate domeniile de activitate vizand atât poziții entry level, cât și top management din IT, producție, administrativ, comerț, servicii, etc. Angajatori de renume din Târgu- Mureș caută atât muncitori necalificați, cât și specialiști în diverse domenii.

Joburile prezentate sunt atât pentru persoanele cu experiență în domeniile amintite, cât și pentru absolvenți de liceu, studenți sau muncitori necalificați. De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate cu salarii pornind de la 1.800 euro/lună, fără comision de recrutare.

Organizatorul First Job School are o experiență de peste 18 ani pe piață, a fost lider de parteneriat cât și beneficiar în mai multe proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă și a certificat peste 5000 de persoane în diverse meserii. De asemenea, are tradiție în organizarea târgurilor de locuri de munca în mai multe județe la care au participat peste 300 de companii și peste 5000 de candidați.